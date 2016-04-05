Додано: Вів 15 сер, 2023 00:08

budivelnik написав: andrijk777 написав: Якщо не буде конкуренції, то і я справлюсь. Якщо не буде конкуренції, то і я справлюсь. Ти так і не зрозумів основного

Права - випливають з обовязків...

От якщо справишся ( реалізуєш обовязок) - тоді в тебе виникне право на слово

А поки що ти фантазуєш і теліпаєш язиком, так нічого і не зробивши.

Таких фантазерів - вагон і маленька тачечка - от тільки для Держави толку від них менше разів в 1 000 000 від бізнесів купи-продай

Для соціал-комуняки для розвитку знань

У світі бізнеси купи/продай/надай послуги - створюють 70% ВВП..а значит і 70% податкових надходжень.

Ти так і не зрозумів основногоПрава - випливають з обовязків...От якщо справишся ( реалізуєш обовязок) - тоді в тебе виникне право на словоА поки що ти фантазуєш і теліпаєш язиком, так нічого і не зробивши.Таких фантазерів - вагон і маленька тачечка - от тільки для Держави толку від них менше разів в 1 000 000 від бізнесів купи-продайДля соціал-комуняки для розвитку знань

Тут усі теліпають язиком і ти в тому числі.Хто що зробив корисного не тобі судити. Ти ніхто і звуть тебе ніяк. Що я зроби чи не зробив - не твоє діло.Я вважаю що зробив набагато більше ніж ти в цьому житті.І головне.І ти і інші бізнесмени роблять це все не для держави а для СЕБЕ! І за це ти одержуєш винагороду - гроші(прибуток). Якби не було цієї винагороди ніхто б Розеток не будував.Ще раз повторюю - так, вони створюють ВВП, але якби їх не було то гарантую тобі на 100% то таке ж ВВП створювати б інші люди(можливо і я)., тобто прості люди. І доведення дуже просте - Алі створює ВВП в сотню раз більше ніж Розетка. Не здогадуєшся чому?