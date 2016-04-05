вы прикалываетесь? удерживать город который нужно снабжать через мост?
после того как стало понятно что Николаев и Кривой Рог они не смогут взять - то и судьба Херсона была предрешена.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 00:59
вы прикалываетесь? удерживать город который нужно снабжать через мост?
после того как стало понятно что Николаев и Кривой Рог они не смогут взять - то и судьба Херсона была предрешена.
Додано: Вів 15 сер, 2023 09:12
Треба було більше по Кримському мосту запустити ракет!
Додано: Вів 15 сер, 2023 09:32
На фронті воювати, це не з дивану байки розказувати ;)
1. В нас тут є начальство, яке контролює і, якщо людина(попалась на очі) ледве на ногах стоїть - виписують протокол. Відповідно, знімається премія.Там точно не знаю алгоритм - але 2 протоколи/міс., то вже частково ще і з зарплати знімають.
Цього місяця 1 солдат(з новеньких) пішов на рекорд - вже 3 протоколи, а ще тільки половина місяця
2. З нагодованістю - в нас тут все ок! Ковбасу(яку видають нам замість тушонок), навіть, коти в своїй мисці не завжди доїдають 🤫🤫🤫
3. А чому ви до цього часу самі не в окопі і сім'ю свою не перевезли за 30-50км від вас?
Додано: Вів 15 сер, 2023 09:58
Гарний ролік зняли ;)
Під час зйомок російського пропагандивного ролика в Михайлівці (Запорізька обл.) сталася сутичка між кадирівцями і дагестанцями, під час конфлікту з обох сторін загинуло понад 20 окупантів і 40 поранених, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Внаслідок бойового протистояння успіх отримали дагестанці, командира кадирівського підрозділу покарали відправленням на передові позиції.
А це часом не помста?
В Махачкале (столица Дагестана) на территории рф вечером в понедельник, 14 августа, произошел взрыв на заправке, предварительная причина взрыва — разорвавшийся баллон с газом.
По версии пропагандистов РИА Новости, погибли 12 человек, минимум 66 пострадали.
Додано: Вів 15 сер, 2023 10:02
Ти вже запитував Напад росії і білорусі на Україну
З дивану я писав до 24 лютого.
Додано: Вів 15 сер, 2023 10:08
Тренуватися кацапи теж добре вміють ;)
Командир учебной авиационной базы Майкопа Вадим Гуров погиб в результате падения самолета Л-39 в Адыгее.
По данным «Базы» самолет разбился вечером 14 августа во время проведения учебных полетов. По словам источников при посадке самолет не попал на полосу, зацепил грунт после чего столкнулся с вышкой радиосвязи ближней навигации. Находившийся в самолете полковник Гуров погиб на месте. Также в самолете находился старший летный инструктор главного летно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин. Он получил травмы и был доставлен в госпиталь.
Додано: Вів 15 сер, 2023 10:15
Самі своїх порад притримуєтесь, чи тільки комусь радите?
1. Запитував - але чіткої відповіді там не бачу
2. А після 24 лютого де опинились?(десь в глибокому тилу в запасі, чи за 10км від лінії фронту?)
І, якщо близько лінії фронту, то невже перевезли поближче до себе свою сім'ю?
Додано: Вів 15 сер, 2023 10:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Логично.
Але це нам так здається, що ми приймаємо рішення. Тільки на тактичному рівні. Стратегічно - ні.
Очевидно одне. рфії комфортно воювати роками на чужій території. Нам же не дозволяється застосовувати західну зброю по їх території. Висновок виникає сам собою.
Почалася війна на виснаження. І підписантами перемир'я будемо не ми і не рфія, а треті сторони. На що воно схоже, можна фантазувати
Додано: Вів 15 сер, 2023 10:23
саме так, рухались на південь від житомирської. але багато пройти не змогли, можливо тому, що логістика була розрахована на прийом іл-76 в гостомель, які теж не змогли. і втікли вони, тому що через місяць постачання взагалі деградувало сильно, і виник ризик великого оточення. аналогічна ситуація і в херсоні. ці відступи їх врятували, насправді, нажаль то були правильні рішення з їх боку. ніяких "стамбульських домовленостей" ніколи не існувало, це руснява іпсятина. були невдалі перемовини. насправді, відступ такого масштабу планується за тиждень мінімум, тому стамбул - це повністю руснява операція прикриття.
Востаннє редагувалось trololo в Вів 15 сер, 2023 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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