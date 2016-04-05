RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 48544855485648574858>
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 00:59

  vitaliiangel написав:
  The_Rebel написав:Якби висадка десанту в Гостомелі пройшла успішно
слишком много если бы. Ладно Киев, а Херсон что помешало удержать? его взяли без боя. и серьёзных группировок ВСУ в том районе не было. Проблемы армии рф - системные.


вы прикалываетесь? удерживать город который нужно снабжать через мост?
после того как стало понятно что Николаев и Кривой Рог они не смогут взять - то и судьба Херсона была предрешена.
mephala
 
Повідомлень: 8556
З нами з: 07.04.14
Подякував: 299 раз.
Подякували: 984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 09:12

Треба було більше по Кримському мосту запустити ракет!

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5206
З нами з: 18.03.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 09:32

На фронті воювати, це не з дивану байки розказувати ;)

  Water написав:Хто як не дружина проконтролює чи п`яний її чоловік, якщо так, то є вирогідність залишитись без премії. Сам чоловік буде краще нагодований та задоволений. Відповідно саме місто буде краще захищено

1. В нас тут є начальство, яке контролює і, якщо людина(попалась на очі) ледве на ногах стоїть - виписують протокол. Відповідно, знімається премія.Там точно не знаю алгоритм - але 2 протоколи/міс., то вже частково ще і з зарплати знімають.
Цього місяця 1 солдат(з новеньких) пішов на рекорд - вже 3 протоколи, а ще тільки половина місяця :shock:
2. З нагодованістю - в нас тут все ок! Ковбасу(яку видають нам замість тушонок), навіть, коти в своїй мисці не завжди доїдають ;) 🤫🤫🤫
3. А чому ви до цього часу самі не в окопі і сім'ю свою не перевезли за 30-50км від вас? :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5206
З нами з: 18.03.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 09:56

  Успіх написав:

Наша мстя буде страшною - два бобра по моцкві.
Schmit
 
Повідомлень: 3747
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 09:58

Гарний ролік зняли ;)

Під час зйомок російського пропагандивного ролика в Михайлівці (Запорізька обл.) сталася сутичка між кадирівцями і дагестанцями, під час конфлікту з обох сторін загинуло понад 20 окупантів і 40 поранених, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Внаслідок бойового протистояння успіх отримали дагестанці, командира кадирівського підрозділу покарали відправленням на передові позиції.
https://interfax.com.ua/news/general/928837.html

А це часом не помста? :roll:
В Махачкале (столица Дагестана) на территории рф вечером в понедельник, 14 августа, произошел взрыв на заправке, предварительная причина взрыва — разорвавшийся баллон с газом.
По версии пропагандистов РИА Новости, погибли 12 человек, минимум 66 пострадали.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4111
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 10:02

  Успіх написав:3. А чому ви до цього часу самі не в окопі і сім'ю свою не перевезли за 30-50км від вас? :)

Ти вже запитував Напад росії і білорусі на Україну
З дивану я писав до 24 лютого.
Water
 
Повідомлень: 1936
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 10:08

Тренуватися кацапи теж добре вміють ;)

Командир учебной авиационной базы Майкопа Вадим Гуров погиб в результате падения самолета Л-39 в Адыгее.

По данным «Базы» самолет разбился вечером 14 августа во время проведения учебных полетов. По словам источников при посадке самолет не попал на полосу, зацепил грунт после чего столкнулся с вышкой радиосвязи ближней навигации. Находившийся в самолете полковник Гуров погиб на месте. Также в самолете находился старший летный инструктор главного летно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин. Он получил травмы и был доставлен в госпиталь.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4111
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 10:15

Самі своїх порад притримуєтесь, чи тільки комусь радите?

  Water написав:
  Успіх написав:3. А чому ви до цього часу самі не в окопі і сім'ю свою не перевезли за 30-50км від вас? :)

Ти вже запитував Напад росії і білорусі на Україну
З дивану я писав до 24 лютого.

1. Запитував - але чіткої відповіді там не бачу ;)
2. А після 24 лютого де опинились?(десь в глибокому тилу в запасі, чи за 10км від лінії фронту?)
І, якщо близько лінії фронту, то невже перевезли поближче до себе свою сім'ю? :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5206
З нами з: 18.03.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 10:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

andrijk777 написав:
  beee написав:Портников только что всё наванговал. Оказывается, корейская война приостановилась так: север.корея хотела мира, южная - продолжение войны. США не хотели обострения с ссср. Ссср не давало добро северной кореи на подписание мира.
Перекрестные хотелки . Всё один в один с сегодняшней ситуацией.
до сих пор есть договорняк между ссср , США и северной кореи. Южная Корея по сей день в нём не участвовала.

Портников звичайно толковий чувак, але там ситуація була зовсім інша.
Там ТОП-країни реально воювали, посилали своїх солдат. І самих Корей ніхто особливо не питав, бо залежність була тотальна. І результат достатньо логічний - ні тим ні тим. Поділили 50 на 50.
За нас ніхто не воює, солдат не посилає. Ми, хоч і залежимо від Заходу але самі приймаємо рішення(як мінімум поки що). А РФ взагалі ні від кого не залежна, що хоче то робить.

Як не печально це звучить, але наша війна сильно схожа на Ірано-іракську війну, яка тривала аж 8 років.
Логично.
Але це нам так здається, що ми приймаємо рішення. Тільки на тактичному рівні. Стратегічно - ні.
Очевидно одне. рфії комфортно воювати роками на чужій території. Нам же не дозволяється застосовувати західну зброю по їх території. Висновок виникає сам собою.
Почалася війна на виснаження. І підписантами перемир'я будемо не ми і не рфія, а треті сторони. На що воно схоже, можна фантазувати
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 890
З нами з: 17.12.22
Подякував: 51 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 10:23

  vitaliiangel написав:может и реку Ирпень пытались форсировать? или обойти её через БОЯРКУ?


саме так, рухались на південь від житомирської. але багато пройти не змогли, можливо тому, що логістика була розрахована на прийом іл-76 в гостомель, які теж не змогли. і втікли вони, тому що через місяць постачання взагалі деградувало сильно, і виник ризик великого оточення. аналогічна ситуація і в херсоні. ці відступи їх врятували, насправді, нажаль то були правильні рішення з їх боку. ніяких "стамбульських домовленостей" ніколи не існувало, це руснява іпсятина. були невдалі перемовини. насправді, відступ такого масштабу планується за тиждень мінімум, тому стамбул - це повністю руснява операція прикриття.
Востаннє редагувалось trololo в Вів 15 сер, 2023 10:32, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5565
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2606 раз.
Подякували: 1379 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 48544855485648574858>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119083
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495279
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6036
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9110)
15.08.2023 11:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.