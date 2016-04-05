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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 сер, 2023 10:28
beee написав:
Почалася війна на виснаження. І підписантами перемир'я будемо
не ми і не рфія, а треті сторони. На що воно схоже, можна фантазувати
Ну, якщо все отак буде "бовтатись" ще 3-5р. - і далі буде +/- те саме, що і на моменті... - то може вже зараз приймати(не нами) "якесь" рішення про припинення війни?
Чи ще потрібно покласти наших людей і через 3-5р. сказати - ну... давайте тепер щось думати про припинення війни(тобто, те саме, що і 3-5р. тому)
Суть мого допису проста - навіщо ЩЕ знищувати людей, якщо позитивного результату і терміну чіткого - НЕ видно?
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Додано: Вів 15 сер, 2023 10:31
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 15 сер, 2023 10:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 10:34
Успіх написав:
Потім не кажи, що ти в робочий час НЕ пишеш - ок?
може ви мене з кимось переплутали, я такого не міг казати, бо не працюю по графіку
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trololo
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Додано: Вів 15 сер, 2023 10:53
trololo написав:
переплутали
Вибачте, так.
Просто ава схожа.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 11:02
Успіх написав:
Чи ще потрібно покласти наших людей і через 3-5р. сказати - ну... давайте тепер щось думати про припинення війни(тобто, те саме, що і 3-5р. тому)
Суть мого допису проста - навіщо ЩЕ знищувати людей, якщо позитивного результату і терміну чіткого - НЕ видно?
у яструбів інша думка: раз дали 100 танків, значить їх треба разом з навченими закордоном бригадами кинути в бій без авіації по мінним полям, а там буде видно.
Для когось люди це просто витратний матеріал.
І нема розуміння що за цими резервними бригадами просто пропасть. Якраз знайомий з сусідньої області розказував що на днях відправили з полігона його родича на схід, то цей родич жалівся що з таким контингентом тільки в тилу на блокпосту стояти (одні аватари, напівінваліди та ухилянти)
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Додано: Вів 15 сер, 2023 11:16
Успіх написав: trololo написав:
переплутали
Вибачте, так.
Просто ава схожа.
у того был жирный кот на аве. килограмм на 30-40
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vitaliiangel
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Додано: Вів 15 сер, 2023 11:18
Schmit написав: Успіх написав:
Наша мстя буде страшною - два бобра по моцкві.
Закрити виїзд, щоб мирні люди гинули тут від ракетних та бомбових ударів, це не просто повний злочинний абсурд, це геноцид. Розумні зроблять однозначний висновок з усього, що відбувається, зi всiх порушень усіх життєвих принципiв і законiв.
Востаннє редагувалось Прораб
в Вів 15 сер, 2023 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 11:18
mephala написав:
вы прикалываетесь? удерживать город который нужно снабжать через мост?
а западный Берлин как снабжали?
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Додано: Вів 15 сер, 2023 11:24
Как можно добиться меньшими ресурсами большей эффективности?
Из курса школьной физики - КПД.
А если к нас в министерстве обороны 2500 чиновников. Обеспечивают они армию? Или 100 волонтеров более эффективны?
Население страны уменьшилось в 2 раза.
На сколько стал меньше миллион чиновников? Ни на одного.
Зачем министерство сельского хозяйства? министерство культуры? В какой стране столько министерств? Без министерства сельского хозяйства не будет работать сельское хозяйство?
Это же модель УССР.
Кстати, вот уволят военкомов. И? Это люди, дававшие присягу. Военнообязанные. Они должны как минимум воевать, нести ответственность, военный суд и все дела.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 11:31
Успіх написав:
Суть мого допису проста - навіщо ЩЕ знищувати людей, якщо позитивного результату і терміну чіткого - НЕ видно?
Иногда читаю сообщения на форумах и такое впечатление, что мы уже в Крыму. А реально всё склоняется в дальнейшем к переговорам. Мы зависим от оружия Америки и Запада и они решат формат и время этих переговоров. Мы можем с ними не согласится или согласится, но тогда появится какая то внутренняя третья сила, которая начнёт поход на Зе... А это может обернуться в гражд. войну.
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