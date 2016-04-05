згідно класики, жоден не сяде, вкладене не повернуть, в"язниця то лиш для простих смертних за неявку у воєнкомат.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 11:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 15 сер, 2023 11:36
Как их может стать меньше если столько работы? Например: "У Верховній Раді реєструють законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу, які передбачають декриміналізацію порноіндустрії."
"Наближаємо перемогу разом" - Ви на фронті, вони в сесійній залі.
Додано: Вів 15 сер, 2023 11:40
У них в мозгах всё по др. И они в зале смеются над теми, кто живёт за стенами ВР.
Додано: Вів 15 сер, 2023 11:41
Пентагон не може розгадати успіх професіоналізму укр.воїнів)
Дуже, дуже... просто шалено прикро
А оце - було б весело, якби не було так сумно!☝️
Просто мою батарею описали☝️🤕
І ми ще отакі "крАсАвци" - якось умудряємось виконувати БР і ще й періодично влучати/знищувати ціль!(і то ще й на старій техніці!!!)
Просто фантастика!
А ще дивно/фантастично в цьому те, що нами "Колективний Захід" пишається, що ми скоро все схвачуємо/швидко навчаємось... і воюємо так, що вони сумніваються, навіть, у силі своєї армії/своїх солдат
Напевно, всіх наших прирівнюють до їхніх "морських котиків"
Але цссссссссссс🤫🤫🤫 зараз не на часі таке балакати🤫🤫🤫 - це ТІЛЬКИ орки п'ють по-чорному/спиваються до усцикання/стріляють старезною технікою/і ціляться, виключно по туалетах!
Додано: Вів 15 сер, 2023 11:47
Hennady
ну вот порно надо было давно легализовать.
хоть перестанут обирать онлифанщиц
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