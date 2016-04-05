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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4855485648574858
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Кстати, вот уволят военкомов. И? Это люди, дававшие присягу. Военнообязанные. Они должны как минимум воевать, нести ответственность, военный суд и все дела.


згідно класики, жоден не сяде, вкладене не повернуть, в"язниця то лиш для простих смертних за неявку у воєнкомат.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 11:36

  beee написав:На сколько стал меньше миллион чиновников? Ни на одного.

Как их может стать меньше если столько работы? Например: "У Верховній Раді реєструють законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу, які передбачають декриміналізацію порноіндустрії."
"Наближаємо перемогу разом" - Ви на фронті, вони в сесійній залі.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 11:40

  Hennady написав:
  beee написав:На сколько стал меньше миллион чиновников? Ни на одного.

Как их может стать меньше если столько работы? Например: "У Верховній Раді реєструють законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу, які передбачають декриміналізацію порноіндустрії."
"Наближаємо перемогу разом" - Ви на фронті, вони в сесійній залі.

У них в мозгах всё по др. И они в зале смеются над теми, кто живёт за стенами ВР.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 11:41

Пентагон не може розгадати успіх професіоналізму укр.воїнів)

  Letusrock написав:Для когось люди це просто витратний матеріал.
І нема розуміння
Дуже, дуже... просто шалено прикро
  Letusrock написав:з таким контингентом тільки в тилу на блокпосту стояти (одні аватари, напівінваліди та ухилянти)
А оце - було б весело, якби не було так сумно!☝️
Просто мою батарею описали☝️🤕
І ми ще отакі "крАсАвци" - якось умудряємось виконувати БР і ще й періодично влучати/знищувати ціль!(і то ще й на старій техніці!!!)
Просто фантастика!
А ще дивно/фантастично в цьому те, що нами "Колективний Захід" пишається, що ми скоро все схвачуємо/швидко навчаємось... і воюємо так, що вони сумніваються, навіть, у силі своєї армії/своїх солдат :mrgreen:
Напевно, всіх наших прирівнюють до їхніх "морських котиків" :lol: :mrgreen:

Але цссссссссссс🤫🤫🤫 зараз не на часі таке балакати🤫🤫🤫 - це ТІЛЬКИ орки п'ють по-чорному/спиваються до усцикання/стріляють старезною технікою/і ціляться, виключно по туалетах!
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 11:47

Hennady
ну вот порно надо было давно легализовать.
хоть перестанут обирать онлифанщиц
smdtranz
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