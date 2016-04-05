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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4854485548564857
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Чи ще потрібно покласти наших людей і через 3-5р. сказати - ну... давайте тепер щось думати про припинення війни(тобто, те саме, що і 3-5р. тому)

Суть мого допису проста - навіщо ЩЕ знищувати людей, якщо позитивного результату і терміну чіткого - НЕ видно?


у яструбів інша думка: раз дали 100 танків, значить їх треба разом з навченими закордоном бригадами кинути в бій без авіації по мінним полям, а там буде видно.
Для когось люди це просто витратний матеріал.
І нема розуміння що за цими резервними бригадами просто пропасть. Якраз знайомий з сусідньої області розказував що на днях відправили з полігона його родича на схід, то цей родич жалівся що з таким контингентом тільки в тилу на блокпосту стояти (одні аватари, напівінваліди та ухилянти)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 11:18

  mephala написав:вы прикалываетесь? удерживать город который нужно снабжать через мост?
а западный Берлин как снабжали?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 11:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Как можно добиться меньшими ресурсами большей эффективности?
Из курса школьной физики - КПД.
А если к нас в министерстве обороны 2500 чиновников. Обеспечивают они армию? Или 100 волонтеров более эффективны?

Население страны уменьшилось в 2 раза.
На сколько стал меньше миллион чиновников? Ни на одного.
Зачем министерство сельского хозяйства? министерство культуры? В какой стране столько министерств? Без министерства сельского хозяйства не будет работать сельское хозяйство?
Это же модель УССР.

Кстати, вот уволят военкомов. И? Это люди, дававшие присягу. Военнообязанные. Они должны как минимум воевать, нести ответственность, военный суд и все дела.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Кстати, вот уволят военкомов. И? Это люди, дававшие присягу. Военнообязанные. Они должны как минимум воевать, нести ответственность, военный суд и все дела.


згідно класики, жоден не сяде, вкладене не повернуть, в"язниця то лиш для простих смертних за неявку у воєнкомат.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 11:36

  beee написав:На сколько стал меньше миллион чиновников? Ни на одного.

Как их может стать меньше если столько работы? Например: "У Верховній Раді реєструють законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу, які передбачають декриміналізацію порноіндустрії."
"Наближаємо перемогу разом" - Ви на фронті, вони в сесійній залі.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 11:40

  Hennady написав:
  beee написав:На сколько стал меньше миллион чиновников? Ни на одного.

Как их может стать меньше если столько работы? Например: "У Верховній Раді реєструють законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу, які передбачають декриміналізацію порноіндустрії."
"Наближаємо перемогу разом" - Ви на фронті, вони в сесійній залі.

У них в мозгах всё по др. И они в зале смеются над теми, кто живёт за стенами ВР.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hennady написав:Как их может стать меньше если столько работы? Например: "У Верховній Раді реєструють законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу, які передбачають декриміналізацію порноіндустрії."

Давно пора. А то мусора кошмарять онліфанщиць, контрольні закупки змушені робити.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 13:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Для когось люди це просто витратний матеріал.
І нема розуміння
Дуже, дуже... просто шалено прикро
  Letusrock написав:з таким контингентом тільки в тилу на блокпосту стояти (одні аватари, напівінваліди та ухилянти)
А оце - було б весело, якби не було так сумно!☝️
Просто мою батарею описали☝️🤕
І ми ще отакі "крАсАвци" - якось умудряємось виконувати БР і ще й періодично влучати/знищувати ціль!(і то ще й на старій техніці!!!)
Просто фантастика!
А ще дивно/фантастично в цьому те, що нами "Колективний Захід" пишається, що ми скоро все схвачуємо/швидко навчаємось... і воюємо так, що вони сумніваються, навіть, у силі своєї армії/своїх солдат :mrgreen:
Напевно, всіх наших прирівнюють до їхніх "морських котиків" :lol: :mrgreen:

Але цссссссссссс🤫🤫🤫 зараз не на часі таке балакати🤫🤫🤫 - це ТІЛЬКИ орки п'ють по-чорному/спиваються до усцикання/стріляють старезною технікою/і ціляться, виключно по туалетах!
  Прораб написав:Закрити виїзд, щоб мирні люди гинули тут від ракетних та бомбових ударів, це не просто повний злочинний абсурд, це геноцид. Розумні зроблять однозначний висновок з усього, що відбувається, зi всiх порушень усіх життєвих принципiв і законiв
А що, вже жінок і дітей не випускають?
Чи то ще хочуть під шумок/на халяву "диванні сцикуни" здриснути, а залишити одних Успіхів воювати ще на 1,5-15років???
Серйозно?
Тоді для чого ми воюємо/хочемо кордонів 91го?
Для чого вже купа людей полягло і ще не кінець?

Для чого, а головне ДЛЯ КОГО, ще має тривати війна???
Успіх
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