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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 сер, 2023 11:02
Успіх написав:
Чи ще потрібно покласти наших людей і через 3-5р. сказати - ну... давайте тепер щось думати про припинення війни(тобто, те саме, що і 3-5р. тому)
Суть мого допису проста - навіщо ЩЕ знищувати людей, якщо позитивного результату і терміну чіткого - НЕ видно?
у яструбів інша думка: раз дали 100 танків, значить їх треба разом з навченими закордоном бригадами кинути в бій без авіації по мінним полям, а там буде видно.
Для когось люди це просто витратний матеріал.
І нема розуміння що за цими резервними бригадами просто пропасть. Якраз знайомий з сусідньої області розказував що на днях відправили з полігона його родича на схід, то цей родич жалівся що з таким контингентом тільки в тилу на блокпосту стояти (одні аватари, напівінваліди та ухилянти)
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Letusrock
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Додано: Вів 15 сер, 2023 11:18
mephala написав:
вы прикалываетесь? удерживать город который нужно снабжать через мост?
а западный Берлин как снабжали?
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vitaliiangel
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Додано: Вів 15 сер, 2023 11:24
Как можно добиться меньшими ресурсами большей эффективности?
Из курса школьной физики - КПД.
А если к нас в министерстве обороны 2500 чиновников. Обеспечивают они армию? Или 100 волонтеров более эффективны?
Население страны уменьшилось в 2 раза.
На сколько стал меньше миллион чиновников? Ни на одного.
Зачем министерство сельского хозяйства? министерство культуры? В какой стране столько министерств? Без министерства сельского хозяйства не будет работать сельское хозяйство?
Это же модель УССР.
Кстати, вот уволят военкомов. И? Это люди, дававшие присягу. Военнообязанные. Они должны как минимум воевать, нести ответственность, военный суд и все дела.
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beee
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Додано: Вів 15 сер, 2023 11:34
beee написав:
Кстати, вот уволят военкомов. И? Это люди, дававшие присягу. Военнообязанные. Они должны как минимум воевать, нести ответственность, военный суд и все дела.
згідно класики, жоден не сяде, вкладене не повернуть, в"язниця то лиш для простих смертних за неявку у воєнкомат.
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Letusrock
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Додано: Вів 15 сер, 2023 11:36
beee написав:
На сколько стал меньше миллион чиновников? Ни на одного.
Как их может стать меньше если столько работы? Например: "У Верховній Раді реєструють законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу, які передбачають декриміналізацію порноіндустрії."
"Наближаємо перемогу разом" - Ви на фронті, вони в сесійній залі.
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Hennady
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Додано: Вів 15 сер, 2023 11:40
Hennady написав: beee написав:
На сколько стал меньше миллион чиновников? Ни на одного.
Как их может стать меньше если столько работы? Например: "У Верховній Раді реєструють законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу, які передбачають декриміналізацію порноіндустрії."
"Наближаємо перемогу разом" - Ви на фронті, вони в сесійній залі.
У них в мозгах всё по др. И они в зале смеются над теми, кто живёт за стенами ВР.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 14:16
beee написав:
Кстати, вот уволят военкомов. И? Это люди, дававшие присягу. Военнообязанные. Они должны как минимум воевать, нести ответственность, военный суд и все дела.
Letusrock написав:
згідно класики, жоден не сяде, вкладене не повернуть, в"язниця то лиш для простих смертних за неявку у воєнкомат.
Кожен воєнком - це кабан в званні майора - полковника. І відправка їх в бойові бригади - це ... Вони ж будуть людьми командувати.
Люди, які звикли красти, будуть красти всюди.
По-друге, з чого ви взяли, що ті, хто на фронті - не краде, і не буде красти? Армія, це зріз суспільства. При чому, в мене таке враження що краї представлені значно більше, ніж середина. Я впевнений, що більше половини військовослужбовців, опинившись на посадах воєнкомів, будуть брати гроші так само, як і попередники.
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sashaqbl
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Додано: Вів 15 сер, 2023 14:34
sashaqbl написав:
Кожен воєнком - це кабан в званні майора - полковника. І відправка їх в бойові бригади - це ... Вони ж будуть людьми командувати.
Люди, які звикли красти, будуть красти всюди.
По-друге, з чого ви взяли, що ті, хто на фронті - не краде, і не буде красти? Армія, це зріз суспільства. При чому, в мене таке враження що краї представлені значно більше, ніж середина. Я впевнений, що більше половини військовослужбовців, опинившись на посадах воєнкомів, будуть брати гроші так само, як і попередники.
ви пишете як капітан очевидність, але що пропонуєте, просто понять і простіть?
суспільство у нас таке, що зробиш, хіба хтось писав що на їх місце прийдуть кристально чисті? Але коли будуть красти менше : якщо посадити половину воєнкомів на довічне чи якщо в 1001 раз замяти все?
у вашому коментарі відчувається якийсь фаталізм : хай корупціонери/злодії крадуть, ухилянти ухиляються, а патріоти воюють і гинуть.
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Letusrock
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Додано: Вів 15 сер, 2023 14:59
Letusrock написав:
у вашому коментарі відчувається якийсь фаталізм : хай корупціонери/злодії крадуть, ухилянти ухиляються, а патріоти воюють і гинуть.
Сажати треба. Як корупціонерів, так і ухилянтів. Але це не популярні міри. Особливо якщо ухилянтів.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 15:04
budivelnik написав: ЛАД написав:
budivelnik
budivelnik написав:
-----------------ЛАД
Мне тут доказывали невозможность производить танки при существующих работающих заводах. И тут же пишут (правда, другие люди, но это не вызывает возражений) о выпуске ракет и ракетных систем. Интересно, пишущие думают, что ракета это просто металлическая труба, в которую впихнули заряд взрывчатки и бак с топливом, и всё? А радиолокатор это кабина на шасси грузовика с тарелкой на крыше?
-----------------
Для тих в кого рація на бронепоїзді...
1 Танк важить мінімум 40 тонн
Стартова вага Нептуна - 870 кг
2 Танк має розмір
довжина 8-9 м, ширина - 3-4 м, висота 2+м
Ракета
5 метрів*0,4 м*0,4 м
3 Електроніка і так далі може виготовлятись за сотні кілометрів і зібратись в готовий виріб на протязі 24 годин
Тобто від початку зборки до завершення - менше доби+ неясно що збирають в ангарі і в якому ангарі збирають бо подібних десятки тисяч по Україні
Танк від початку збирання до завершення( думаю що добрий місяць) буде стояти в одній і тій самій точці і до нього постійно будуть підвозити деталі вагою від 500 кг....(двигун, ствол,коробка, гусениці, катки...)
Тепер доходить чому можна збирати ракети і не вийде збирати танки?
Угу.
Пойдите расскажите на Южмаше или Луче, что ракеты и комплексы "можно виготовляти десь в сараї". Сильно повеселятся люди.
Збирати - можна в сараї
Виготовляти комплектуючі - тільки на спецпідприємствах ...але вони і так в США/Європі/Тайвані/Кореї...
І останнє
Плутати стратегічну ракету з тактичною - якось не варто...Р5 Корольова точно була важча/більша від танка
Так що не вмикайте дурника..ви і так не далеко від нього втекли
1. Так не надо называть крупноузловую или просто узловую сборку изготовлением собственного оружия.
А делать собственное оружие воюющая страна просто обязана.
2. Вам и уходить не надо. Как были, так и остались.
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