sashaqbl написав:Кожен воєнком - це кабан в званні майора - полковника. І відправка їх в бойові бригади - це ... Вони ж будуть людьми командувати.
Суд имеет право разжаловать офицера до рядового:
Кримінальний кодекс України ... Стаття 54. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка має військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути позбавлена за вироком суду цього звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.
Ну а дальше осужденному предлагается выбор - лишение свободы
Стаття 368. ... 4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. ... в особливо великому розмірі - така, що у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.* ...
Дюрі-бачі написав:Не смішно. Герої із ЗСУ їх зупинили.
почему в Херсоне или перед Мелитополем-Энергодаром не остановили? Или там не было героев?
Герої були, тільки без зброї, бо "наш вирок" дуже інтенсивно готувався до війни. [youtube]peDuVeDAFBM...
1. Назовите ещё хоть одну страну кроме Швейцарии, где население полностью вооружено и готово к обороне (хотя бы формально). США не предлагать. Там оружие у многих, но не для обороны от внешнего врага. 2. Что могут сделать даже герои, вооружённые автоматами, против бронетехники и авиации? Только "героически" погибнуть. Или предлагаете кому-то дома держать противотанковые орудия и зенитные установки?
Понимаю Ваши политические пристрастия, но бред всё-таки писать ни к чему.