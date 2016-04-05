sashaqbl написав:Кожен воєнком - це кабан в званні майора - полковника. І відправка їх в бойові бригади - це ... Вони ж будуть людьми командувати.
Суд имеет право разжаловать офицера до рядового:
Кримінальний кодекс України ... Стаття 54. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка має військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути позбавлена за вироком суду цього звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.
Ну а дальше осужденному предлагается выбор - лишение свободы
Стаття 368. ... 4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. ... в особливо великому розмірі - така, що у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.* ...
Дюрі-бачі написав:Не смішно. Герої із ЗСУ їх зупинили.
почему в Херсоне или перед Мелитополем-Энергодаром не остановили? Или там не было героев?
Герої були, тільки без зброї, бо "наш вирок" дуже інтенсивно готувався до війни. [youtube]peDuVeDAFBM...
1. Назовите ещё хоть одну страну кроме Швейцарии, где население полностью вооружено и готово к обороне (хотя бы формально). США не предлагать. Там оружие у многих, но не для обороны от внешнего врага. 2. Что могут сделать даже герои, вооружённые автоматами, против бронетехники и авиации? Только "героически" погибнуть. Или предлагаете кому-то дома держать противотанковые орудия и зенитные установки?
Понимаю Ваши политические пристрастия, но бред всё-таки писать ни к чему.
Water написав:------------------ Успіх А тепер всі просто хочуть тільки додому хіба, якщо відвести нас в "рідну область" ------------------ Шо заважає винаймати житло в кавуневому місті, куди "заселятись" з дружиною, а іноді з дружиною та дітьми?
Нормально. Херсонці тикають на захід, а Успіху пропонують жінку з дітьми перевезти до Херсону. Вдала пропозиція, я б не допетрив.
Хто як не дружина проконтролює чи п`яний її чоловік, якщо так, то є вирогідність залишитись без премії. Сам чоловік буде краще нагодований та задоволений. Відповідно саме місто буде краще захищено.
Логика железная. В развитие идеи предлагаю вернуть всех беженок с детьми и поселить их вблизи линии фронта. Естественно, рядом с тем местом, где воюет муж. Чоловік буде дуже задоволений і сильно простимульований. Відповідно всі міста та селища будуть краще захищені. Особливо від обстрілів, ракет і бомбардувань. А як будуть захищені ті жінки та діти!
Простите, Вы сами где? В каком-то глухом селе в Карпатах? Такие предложения, по-моему, можно выдвигать только оттуда.
Letusrock написав:Один з варіантів (що могло б бути) - це продовження багаторічної метушні навколо мінських угод, без повномаштабного вторгнення, але й без можливості вести мову про вступ до ЄС а тим більше НАТО. В теперішній ситуації такий розклад скоріше плюс ніж мінус, бо далеко не факт що вдасться відновити статус кво на 24/02/22, а скільки вже маємо втрат і людських і матеріальних
24.02.22 расклады изменились, своей авантюрой путен встрял в долгоиграющий конфликт, хотя изначально планировал всё решить по быстрому. Включив 4 области в состав РФ, по факту 5 с Крымом, он будет воевать пока не получит их полностью. Или пока не умрёт.
Он не может закончить войну на границах 2022 или 2023, потому что местному ура лохократу надо будет как-то объяснить, почему Запорожье и Херсон до сих пор под контролем Украины. То есть признать своё бессилие. Рано или поздно это случится и из 2х ему интереснее вариант "поздно".
vitaliiangel Объяснить народу можно всё, что угодно, и достаточно легко. Да ещё такая плюшка, как прекращение мобилизации и отправки на фронт. Как-то большого желания воевать у росс. народа не наблюдаю. Кроме как у диванных вояк (в основном) Так же, как и у нас.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 15 сер, 2023 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:думаю ваша батарея на порядок краща більшості з тих що зараз набираються
Рік тому - так! А зараз... - хіба все тримається на нашому 1,5річному досвіду/практиці!
Letusrock написав:на форумі чітко пояснили - щоб розвалилась рф
На форумі... То може всі форумчани побігли в ТЦК, всі ломанулись на фронт? Чи то як - сиджу на дивані і думку гадаю... коли ж та рф розвалиться? Чи форумчани думають, що отак і далі "загнаними кіньми" можна воювати ще багато років і дійти до москви?
Плять - та ви всі, навіть, резину на колесах змінюєте, коли бачите, що вона вже "лиса"! Чи "стертість" солдатів вимірюється трьома роками, п'ятьма, десятьма, чи до повної стертості/утилізації? Який "термін придатності"?
lapay написав:При Порошенко точно б рили окопи, а не стелили асфальт, за півроку до війни, і Медведчука, через якого все почалось, теж би не чіпали.
А що заважало рити окопи і заливати бетоном укриття до 2019р? Робити 3-5ліній оборони - нарити ровів/їжаків/мінних полів до 2019р?