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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 48564857485848594860>
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 15:07

  sashaqbl написав:Кожен воєнком - це кабан в званні майора - полковника. І відправка їх в бойові бригади - це ... Вони ж будуть людьми командувати.

Суд имеет право разжаловать офицера до рядового:
Кримінальний кодекс України
...
Стаття 54. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка має військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути позбавлена за вироком суду цього звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Ну а дальше осужденному предлагается выбор - лишение свободы
Стаття 368.
...
4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, -

карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
...
в особливо великому розмірі - така, що у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.*
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2628

* 671 000 грн. с 01.01.2023 г.

или служба рядовым там, куда его пошлют служить.

Главное, чтобы суд состоялся.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 15:16

  yanyura написав:
  sashaqbl написав:Кожен воєнком - це кабан в званні майора - полковника. І відправка їх в бойові бригади - це ... Вони ж будуть людьми командувати.

Суд имеет право разжаловать офицера до рядового:

Ну а дальше осужденному предлагается выбор - лишение свободы

или служба рядовым там, куда его пошлют служить.


підтримую, цілком робочий варіант, при наявності політичної волі
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 15:18

  Schmit написав:
  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:Не смішно. Герої із ЗСУ їх зупинили.
почему в Херсоне или перед Мелитополем-Энергодаром не остановили? Или там не было героев?

Герої були, тільки без зброї, бо "наш вирок" дуже інтенсивно готувався до війни.
[youtube]peDuVeDAFBM...

1. Назовите ещё хоть одну страну кроме Швейцарии, где население полностью вооружено и готово к обороне (хотя бы формально).
США не предлагать. Там оружие у многих, но не для обороны от внешнего врага.
2. Что могут сделать даже герои, вооружённые автоматами, против бронетехники и авиации? Только "героически" погибнуть.
Или предлагаете кому-то дома держать противотанковые орудия и зенитные установки?

Понимаю Ваши политические пристрастия, но бред всё-таки писать ни к чему.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 15:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:ли служба рядовым там, куда его пошлют служить.
Главное, чтобы суд состоялся.

Ну наразі я чув, що перевірити півтори тисячі осіб, відкрили справи для 33.
Всіх воєнкомів оптом звільнили і на фронт. Ніяких судів...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 15:32

Індія не запросила Україну на саміт G20, однак покликала Путіна

Керівництво Індії вирішило не запрошувати Україну для участі в саміті Великої двадцятки, який відбудеться 9−10 вересня у Нью-Делі.
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 15:38

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:------------------
Успіх
А тепер всі просто хочуть тільки додому хіба, якщо відвести нас в "рідну область"
------------------
Шо заважає винаймати житло в кавуневому місті, куди "заселятись" з дружиною, а іноді з дружиною та дітьми?

Нормально.
Херсонці тикають на захід, а Успіху пропонують жінку з дітьми перевезти до Херсону.
Вдала пропозиція, я б не допетрив. :)

Хто як не дружина проконтролює чи п`яний її чоловік, якщо так, то є вирогідність залишитись без премії. Сам чоловік буде краще нагодований та задоволений. Відповідно саме місто буде краще захищено. :)

Логика железная.
В развитие идеи предлагаю вернуть всех беженок с детьми и поселить их вблизи линии фронта. Естественно, рядом с тем местом, где воюет муж. Чоловік буде дуже задоволений і сильно простимульований. Відповідно всі міста та селища будуть краще захищені. Особливо від обстрілів, ракет і бомбардувань. А як будуть захищені ті жінки та діти!

Простите, Вы сами где? В каком-то глухом селе в Карпатах?
Такие предложения, по-моему, можно выдвигать только оттуда.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 15:42

  andrijk777 написав:.......
Ми, хоч і залежимо від Заходу але самі приймаємо рішення(як мінімум поки що).
.......

Ми самі приймаємо рішення допоки нам дають гроші та зброю.
Що буде, коли перестануть, вангувати не буду. Сподіваюсь, самі розумієте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Глава канцелярии НАТО генсека НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может получить членство в Альянсе в обмен на уступку россии части своей территории

По его словам, это может стать частью завершения войны в Украине.

"Я не говорю, что это должно быть именно так. Но это может быть возможным решением", - приводит слова Йенссена норвежское издание VG.

Он добавил, что вопрос о передаче территории якобы уже поднимался и другими.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Рассчитываете ещё лет на 5 войны? Или больше?

Два - три роки. Максимум - пять.(с)
Наразі я не бачу передумов для закінчення війни. Росія не готова припиняти війну без отримання Запоріжжя й Херсона.
Україна не надто готова до переговорів.
Захід поки що готовий підтримувати нас. Вже починаються обговорення про фінансування та поставки зброї/боєприпасів на наступний рік.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 17:30

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  vitaliiangel написав:почему в Херсоне или перед Мелитополем-Энергодаром не остановили? Или там не было героев?

Герої були, тільки без зброї, бо "наш вирок" дуже інтенсивно готувався до війни.
[youtube]peDuVeDAFBM...

1. Назовите ещё хоть одну страну кроме Швейцарии, где население полностью вооружено и готово к обороне (хотя бы формально).
США не предлагать. Там оружие у многих, но не для обороны от внешнего врага.
2. Что могут сделать даже герои, вооружённые автоматами, против бронетехники и авиации? Только "героически" погибнуть.
Или предлагаете кому-то дома держать противотанковые орудия и зенитные установки?

Понимаю Ваши политические пристрастия, но бред всё-таки писать ни к чему.

Та не насєлєніє мало там з прапорами чи бандерівським смузі виходити, а підготовлені військові.
Вони ж "до останнього готувалися".
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Востаннє редагувалось Schmit в Вів 15 сер, 2023 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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