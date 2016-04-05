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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4857485848594860>
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 17:31

  Letusrock написав:
Індія не запросила Україну на саміт G20, однак покликала Путіна

Керівництво Індії вирішило не запрошувати Україну для участі в саміті Великої двадцятки, який відбудеться 9−10 вересня у Нью-Делі.

Действительно, с чего бы это ?
Может не хотят слушать хамство
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 17:31

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Рассчитываете ещё лет на 5 войны? Или больше?

Два - три роки. Максимум - пять.(с)
Наразі я не бачу передумов для закінчення війни. Росія не готова припиняти війну без отримання Запоріжжя й Херсона.
Україна не надто готова до переговорів.
Захід поки що готовий підтримувати нас. Вже починаються обговорення про фінансування та поставки зброї/боєприпасів на наступний рік.

За 2-3 года не успеет "більшість чоловіків взяти до рук зброю" при сегодняшней мобилизации. За 5 лет, наверное.
А что будет с Украиной после ещё 2-3 лет войны.
Хотя не знаю ситуацию на западе. Возможно, там всё нормально.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:За 2-3 года не успеет "більшість чоловіків взяти до рук зброю" при сегодняшней мобилизации. За 5 лет, наверное.
А что будет с Украиной после ещё 2-3 лет войны.
Хотя не знаю ситуацию на западе. Возможно, там всё нормально.

Це значною мірою залежить від поставок зброї.
Якщо вирішать сформувати ще 30-40 бригад для наступного етапу війни, то цілком можливо.
Все залежить від того, для чого зарухали ТЦК. Скоріш за все це ІБД та переділ фінансових потоків, але раптом таки готуються до посилення мобілізації...
В березні на заході було все більш-менш нормально.
Саме тому я й кажу, що в намагатися робити якісь зброю в Харкові - це маячня. А на Західній Україні - є певні перспективи.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 15 сер, 2023 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 17:45

https://suspilne.media/549889-pracuemo-sob-ssa-podovzili-lend-liz-na-ves-2024-rik-markarova/
Рекомендую прочитати. Цікава стаття, Маркарова пояснює, для чого потрібен ленд-ліз і чому його досі не використовували.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 17:45

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:За 2-3 года не успеет "більшість чоловіків взяти до рук зброю" при сегодняшней мобилизации. За 5 лет, наверное.
А что будет с Украиной после ещё 2-3 лет войны.
Хотя не знаю ситуацию на западе. Возможно, там всё нормально.

Це значною мірою залежить від поставок зброї.
Якщо вирішать сформувати ще 30-40 бригад для наступного етапу війни, то цілком можливо.
Все залежить від того, для чого зарухали ТЦК. Скоріш за все це ІБД та переділ фінансових потоків, але раптом таки готуються до посилення мобілізації...

Помнится мне, ещё до войны меняли руководителей таможен
И шо, це допомогло ?

Моё мнение, что передел финансовых потоков. Увидели сколько можно нарубить капусты и решили более приближенных туда усадить
Но при таком раскладе, тогда говорить об усилении мобилизации не приходится

Под мобилизацией я понимаю, что человеку выдали повестку и он, после медкомисии, уехал в военную часть

А вот усиление выдачи повестки, чтобы потом с этого поиметь денег и человек не доехал до военной части - это может быть
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 17:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Под мобилизацией я понимаю, что человеку выдали повестку и он, после медкомисии, уехал в военную часть.
А вот усиление выдачи повестки, чтобы потом с этого поиметь денег и человек не доехал до военной части - это может быть

Я згоден, скоріш за все це є переділ фінансових потоків з тих, хто негодєн.
Але разом з тим, якщо буде рішення про формування нових бригад - то ТЦК доведеться дати людей. Цей момент залежить не тільки від нас, а й від партнерів, які мали б забезпечити озброєнням.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 17:49

  sashaqbl написав:але раптом таки готуються до посилення мобілізації...
не вспомню кто из чиновников говорил что численность ВСУ напрямую зависит от вооружения которое нам дают. Мобилизовать хоть миллион хоть два, их же надо обучить, одеть/обуть и выдать по хаймарсу/патриоту. Последние 2пп это бутылочное горло. Про усиление в 2024 западной помощи новости вроде не было.
  sashaqbl написав:які мали б забезпечити озброєнням.
о сняли с языка.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Це не треба уявляти. Треба треба готуватися: пройти хоча б мінімальні курси по такмеду, підлікуватися, підтягнути фізичну форму.


повторюсь - це утопія. 70-80 відсотків тих, хто до цих пір не воює готові на будь-що аби уникнути призову - чоловіки шукають інваліда під опіку або вступ на магістратуру, а не курси по такмеду.
це все одно що зараз все працездатне населення "подивиться в дзеркало, почне з себе" чи як там постійно пише будівельник про свої 5%
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 18:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:повторюсь - це утопія. 70-80 відсотків тих, хто до цих пір не воює готові на будь-що аби уникнути призову - чоловіки шукають інваліда під опіку або вступ на магістратуру, а не курси по такмеду.

Я знаю. Тим гірше їм, бо будуть по факту такі ж недовчені як і всі інші.
Але більшість, як постане питання - мобілізація чи реальний строк за ухиляння - з радістю мобілізуються.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 18:10

Якось так...

https://www.ukrmilitary.com/2023/08/150.html?m=1
fler
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