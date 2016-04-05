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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 сер, 2023 18:30
Letusrock написав:
Індія не запросила Україну на саміт G20, однак покликала Путіна
Керівництво Індії вирішило не запрошувати Україну для участі в саміті Великої двадцятки, який відбудеться 9−10 вересня у Нью-Делі.
Може тому, що Україна не входить до так званої "великої двадцятки", а росія входить. Це з "вісімки" (уже "сімки") її виключили. Тому на G20 і запросили росію по регламенту. А Україну - це вже опціонально хіба могли запросити, як на G7, ніякої зради тут нема. Але є різниця - на G7 зараз усі країни наші партнери, а на G20 багато кому буде не цікаво спостерігати за конфліктом України та росії (напр., Китаю, Бразилії, Аргентині, Індії та ін), тому нас і не запросили
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Додано: Вів 15 сер, 2023 18:40
Данилов в інтервʼю для la Repubblica заявив, що український мирний план в основі якого лежить вимога виведення підорських військ до кордонів 1991 року, безальтернативний, але в ньому можна змінити послідовність пунктів.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 18:47
sashaqbl написав:
Це значною мірою залежить від поставок зброї.
Якщо вирішать сформувати ще 30-40 бригад для наступного етапу війни, то цілком можливо.
для початку треба підвищити ефективність ведення бойових дій, ефективність контрнаступу, щоб поточний етап приніс реальний результат. Бо якщо цього не буде, то який сенс формувати ще 40 бригад? Щоб вони закінчились за півроку-рік, як нинішні 20 бригад (я знаю, що нинішні бригади ще не закінчились, але ж ми розглядаємо песимістичний сценарій)?
Нема сенсу воювати мʼясом проти Росії, так ми ніколи її не переможемо, бо там мʼяса значно більше. Треба нищити їх озброєння, снаряди, бо вся військова міць Кацапії тримається на величезних ресурсах. Поки мобіка прикриває артилерія, захищає РЕБ, він не побіжить з позицій.
Цьогорічний контрнаступ покаже, чи зможемо ми це зробити. Якщо ні, то нам не допоможуть і 100 нових бригад, бо там будуть або зовсім немотивовані, або непридатні по здоровʼю (інші вже мобілізовані в більшості).
А чому немотивовані - бо яка мотивація буде у мобілізованих, які знатимуть, що сталося з їх попередниками?
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Додано: Вів 15 сер, 2023 18:47
Letusrock написав: sashaqbl написав:
Це не треба уявляти. Треба треба готуватися: пройти хоча б мінімальні курси по такмеду, підлікуватися, підтягнути фізичну форму.
повторюсь - це утопія. 70-80 відсотків тих, хто до цих пір не воює готові на будь-що аби уникнути призову - чоловіки шукають інваліда під опіку або вступ на магістратуру, а не курси по такмеду.
це все одно що зараз все працездатне населення "подивиться в дзеркало, почне з себе" чи як там постійно пише будівельник про свої 5%
і це не в останню чергу завдяки тому що робить влада зараз. поки хтось на нулі, влада будує якийсь міст для прогулянок на київський оболоні, оновлює квіти на клумбах наче війна скінчилась. кинути роботу, сім'ю і поїхати звільняти області в яких ніколи в житті не був добровільно, ці думки залишились у минулому вирогідно у багатьох людей.
дитина закінчила військову кафедру, зала іспит але не отримала звання так як пійшов добровольцем. зараз кафедра динамить і армія також, не дивлячись на моральну стійкість росте зневіра у прийняте рішення півтора роки тому... це вже не кажучи про тро не буде покидати область, до 25 років не будуть на нулі та інша брехня.
а між іншим 25-30-го лютого стояли черги чоловіків щоб отримати зброю, але роздавали начебто 24-го.
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