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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 сер, 2023 18:30
Letusrock написав:
Індія не запросила Україну на саміт G20, однак покликала Путіна
Керівництво Індії вирішило не запрошувати Україну для участі в саміті Великої двадцятки, який відбудеться 9−10 вересня у Нью-Делі.
Може тому, що Україна не входить до так званої "великої двадцятки", а росія входить. Це з "вісімки" (уже "сімки") її виключили. Тому на G20 і запросили росію по регламенту. А Україну - це вже опціонально хіба могли запросити, як на G7, ніякої зради тут нема. Але є різниця - на G7 зараз усі країни наші партнери, а на G20 багато кому буде не цікаво спостерігати за конфліктом України та росії (напр., Китаю, Бразилії, Аргентині, Індії та ін), тому нас і не запросили
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Додано: Вів 15 сер, 2023 18:40
Данилов в інтервʼю для la Repubblica заявив, що український мирний план в основі якого лежить вимога виведення під... військ до кордонів 1991 року, безальтернативний, але в ньому можна змінити послідовність пунктів.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 18:47
sashaqbl написав:
Це значною мірою залежить від поставок зброї.
Якщо вирішать сформувати ще 30-40 бригад для наступного етапу війни, то цілком можливо.
для початку треба підвищити ефективність ведення бойових дій, ефективність контрнаступу, щоб поточний етап приніс реальний результат. Бо якщо цього не буде, то який сенс формувати ще 40 бригад? Щоб вони закінчились за півроку-рік, як нинішні 20 бригад (я знаю, що нинішні бригади ще не закінчились, але ж ми розглядаємо песимістичний сценарій)?
Нема сенсу воювати мʼясом проти Росії, так ми ніколи її не переможемо, бо там мʼяса значно більше. Треба нищити їх озброєння, снаряди, бо вся військова міць Кацапії тримається на величезних ресурсах. Поки мобіка прикриває артилерія, захищає РЕБ, він не побіжить з позицій.
Цьогорічний контрнаступ покаже, чи зможемо ми це зробити. Якщо ні, то нам не допоможуть і 100 нових бригад, бо там будуть або зовсім немотивовані, або непридатні по здоровʼю (інші вже мобілізовані в більшості).
А чому немотивовані - бо яка мотивація буде у мобілізованих, які знатимуть, що сталося з їх попередниками?
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Додано: Вів 15 сер, 2023 18:47
Letusrock написав: sashaqbl написав:
Це не треба уявляти. Треба треба готуватися: пройти хоча б мінімальні курси по такмеду, підлікуватися, підтягнути фізичну форму.
повторюсь - це утопія. 70-80 відсотків тих, хто до цих пір не воює готові на будь-що аби уникнути призову - чоловіки шукають інваліда під опіку або вступ на магістратуру, а не курси по такмеду.
це все одно що зараз все працездатне населення "подивиться в дзеркало, почне з себе" чи як там постійно пише будівельник про свої 5%
і це не в останню чергу завдяки тому що робить влада зараз. поки хтось на нулі, влада будує якийсь міст для прогулянок на київський оболоні, оновлює квіти на клумбах наче війна скінчилась. кинути роботу, сім'ю і поїхати звільняти області в яких ніколи в житті не був добровільно, ці думки залишились у минулому вирогідно у багатьох людей.
дитина закінчила військову кафедру, склала іспит але не отримала звання так як пійшов добровольцем. зараз кафедра динамить і армія також, не дивлячись на моральну стійкість росте зневіра у прийняте рішення півтора роки тому... це вже не кажучи про тро не буде покидати область, до 25 років не будуть на нулі та інша брехня.
а між іншим 25-30-го лютого стояли черги чоловіків щоб отримати зброю, але роздавали начебто 24-го.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 18:54
Slon_Nosov написав:
і це не в останню чергу завдяки тому що робить влада зараз. поки хтось на нулі, влада будує якийсь міст для прогулянок на київський оболоні, оновлює квіти на клумбах наче війна скінчилась
А задайте сам собі питання
Якщо ви на нулі, а потім у вас відпустка. Ви приїхали в місто, а замість квітучих клумб гімно собаче. Прогулятись ніде. Повсюду сміття
Ви зрадієте цьому ?
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Додано: Вів 15 сер, 2023 18:59
Наслідки масованого нічного обстрілу України: обстрілів зазнали 8 регіонів країни, – МВС.
16 з 28 запущених росіянами ракет було знищено силами ППО.
▪️3 загиблих.
▪️27 поранених.
▪️Пошкоджено 22 об’єкти цивільної інфраструктури
Як повідомив Єрмак, частина ракет Х-101, якими вночі атакувала русня, були виготовлені у квітні цього року. В них знайшли приблизно 30 іноземних мікросхем.
Сили протиповітряної оборони жодного разу не змогли збити ракету X-22, яка хоч і крилата, але летить за балістичною траєкторією. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Під час сьогоднішньої атаки рашисти застосовували, зокрема, ракети X-22. «В запасі у них ще кілька сотень точно є. Ці ракети вже понад півтори сотні застосували по території нашої держави. На жаль, виготовляють, санкції, які б мали діяти як заборонний запобіжник на отримання Росією тих технологій, не надто впливають. Можливо є зменшення виробництва, але все ж процес виробництва триває», – зазначив Ігнат.
Він нагадав, що попри те що ракети Х-22 є крилатими – вони також надзвукові й летять близько 4 000 кілометрів за годину. Окрім цього Х-22 заходять на ціль по балістичній траєкторії, це ускладнює їх збиття.
«Жодну з крилатих ракет X-22 не було знищено взагалі. Не тільки сьогодні. Це ракети, які можна збивати засобами, такими як, Patriot. Вони знищують балістику, «Кинджали», тому що ракета X-22, хоч і вважається крилатою, вона надзвукова. Летить близько 4 тис. км/год і заходить на ціль переважно по балістичній траєкторії. Тому такі ракети поки недоступні для збиття звичайними засобами ППО. Цими ракетами атакували Донеччину сьогодні з літаків Ту-22М3, 6 літаків і 4 ракети було випущено», – додав речник Повітряних сил.
Leopard 1 в Украине: первая задача – повышение выживаемости “картонного” танка
Украина в ближайшее время может стать одним из основных операторов танков Leopard 1. Когда появилась первая информация о передаче данных танков Украине, возникли споры о том, насколько это целесообразно, с учётом моральной и технической устарелости данного ОБТ. Как известно, я относился к лагерю критиков этого танка.
Одной из причин критики Leopard 1 был факт наличия у него очень слабой брони, не способной уберечь экипаж не то, что от выстрела РПГ-7 или бронебойного 30-мм, но и от разрыва в ближней зоне артиллерийского снаряда. Танк, броню которого прошивают осколки от артиллерийского снаряда? В зоне боевых действий, где артиллерийские обстрелы поводятся в режиме нон-стоп?
При этом броня была лишь одним из моментов, вызывающих сомнения. Вопросы возникали и к ресурсу пушки L7A3. Да, эта 105-мм нарезная пушка на 56 калибров грозное, снайперское орудие даже по нашим современным меркам и её не без оснований стоит бояться линейке Т-72/Т-80/Т-90, но в большинстве своём, у Leopard 1отправляемых в Украине их ресурс либо выработан, либо на пределе.
Были вопросы и относительно обеспечения боекомплектом, пропорционально и без дефицита, особенно с учётом отсутствия серийного производства выстрелов.
Мало кто вспоминал и о том, что Leopard 1 после пробега в тысячу километров по бездорожью требовал среднего и более серьёзного ремонта, который провести в полевых условиях не всегда представлялось возможным.
Собственно, продолжать можно долго, но всё же, эти доводы не изменят того факта, что эти непростые во всех отношениях машины станут частью нашего танкового потенциала. Удручающе, но всё же. Что делать?
На мой взгляд, первая задачу, которую следует решить – это повысить выживаемость машины. Ведь, например, если рассмотреть уязвимые зоны на башне Leopard 1 то их там, в принципе, нет. Нет, потому, что сама башня Leopard 1 это одна сплошная уязвимая зона, в которой сразу находятся 3 члена экипажа из 4-х.
Именно поэтому я неоднократно повторял, что, будучи командиром танкового подразделения, я бы своих людей никогда бы не посадил в Leopard 1. Но я не командир танкового подразделения, а решить проблему слабой брони машины, хотя бы частично, но можно и даже нужно.
У канадцев было неплохое решение. Это модификация Leopard 1C2, оснащённая дополнительным комплектом бронирования MEXAS-M с комбинированными композитными элементами, произведёнными немецкой компанией IBD Deisenroth Engineering.
Кстати, тут ещё одно небольшое отступление. Практически у каждой страны, которая является оператором Leopard 1, их танки имеют небольшие, либо весьма ощутимые отличия от оригинала. Это, в свою очередь, осложняет их унификацию при обслуживании и обеспечении однотипными запчастями, либо оборудованием.
Яркий пример последних дней, это закупка для Украины 49 бельгийских Leopard 1A5BE. Особенностью Leopard 1A5BE являются многоканальные прицелы SABCA TI бельгийского производства, автоматизированная система управления огнём и специфическая башня.
Теперь, чтобы отправить некоторое количество исправных и боеспособных Leopard 1A5BE, необходимо канибализировать некоторое количество других Leopard 1A5BE, ибо установленное на них уникальное бельгийское оборудование уже не производится.
Но, не заостряем внимание, к чему нам эти неуместные подробности. Это же геморрой ремонтных бригад.
Собственно, MEXAS-M представляет собой броню класса NERA, являющейся пассивной защитой от кумулятивных боеприпасов.
Александр Коваленко
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Додано: Вів 15 сер, 2023 19:47
fler написав:
https://www.ukrmilitary.com/2023/08/150.html?m=1
Водночас на північному сході російські війська наступають на Куп'янськ.
Якщо ми вчасно (на війні все потрібно робити вчасно), як радили розумні люди, не рухаємось в напрямку Валуйки - москалі рухаються в напрямку Куп'янськ.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 19:51
vitaliiangel написав: mephala написав:
вы прикалываетесь? удерживать город который нужно снабжать через мост?
а западный Берлин как снабжали?
еще эпоху мечей вспомните и предложите ходить коробочками.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 19:57
vitaliiangel написав: mephala написав:
вы прикалываетесь? удерживать город который нужно снабжать через мост?
а западный Берлин как снабжали?
Ты не поверишь, аналитик ты наш и специалист широкого профиля, но снабжали самолётами
Что было очень дорого. Но те самолёты ПВО не сбивало
А вот российские самолёты снабжения Херсона сбивали бы как в тире
Поэтому твои россияне из Херсона и отошли, потому что пути снабжения им отрезали - медленно отрезали, но целенаправленно
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Додано: Вів 15 сер, 2023 20:00
Цікаво, такий собі керівник апарату генсека НАТО Єнссен допускає (як один з варіантів) прийняття Україну в НАТО після територіальних поступок Росії, але ніби рішення за Києвом. Проте якщо потік зброї від партнерів зменшиться, то не можна казати, що рішення цілковито за Києвом. Це сьогодні вже обговорювалося. Ну от якщо так станеться, що нам суттєво зменшать допомогу, що тоді? З одного боку, Київ (читай влада) може перекласти відповідальність на людей - ніби як проголосують, так і буде. Недавно навіть Грузія хотіла це зробити, але я думаю в їх випадку це був просто шантаж, бо зрозуміло, що люди не проголосують за війну. А як у нас? Це взагалі буде етично? І навіть не до всіх українців, а до солдат, що в окопах. А також до людей, що залишаться на тій стороні, бо виходить, що їх покинули. Зрозуміло, що це дуже важке рішення. Проте преценденти ж були вже... Та ж Фінляндія відбилася від орків шляхом втрати територій і вже не претендує на них, та й там вже давно всіх асимілювали
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