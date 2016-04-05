Додано: Вів 15 сер, 2023 20:00

Цікаво, такий собі керівник апарату генсека НАТО Єнссен допускає (як один з варіантів) прийняття Україну в НАТО після територіальних поступок Росії, але ніби рішення за Києвом. Проте якщо потік зброї від партнерів зменшиться, то не можна казати, що рішення цілковито за Києвом. Це сьогодні вже обговорювалося. Ну от якщо так станеться, що нам суттєво зменшать допомогу, що тоді? З одного боку, Київ (читай влада) може перекласти відповідальність на людей - ніби як проголосують, так і буде. Недавно навіть Грузія хотіла це зробити, але я думаю в їх випадку це був просто шантаж, бо зрозуміло, що люди не проголосують за війну. А як у нас? Це взагалі буде етично? І навіть не до всіх українців, а до солдат, що в окопах. А також до людей, що залишаться на тій стороні, бо виходить, що їх покинули. Зрозуміло, що це дуже важке рішення. Проте преценденти ж були вже... Та ж Фінляндія відбилася від орків шляхом втрати територій і вже не претендує на них, та й там вже давно всіх асимілювали