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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4858485948604861
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 20:04

  pesikot написав:твои россияне из Херсона
кто громче всех кричит держи вора?. такие ущербные как ты всегда становятся предателями, они так мстят обществу за свою ущербность.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 20:05

  The_Rebel написав:Цікаво, такий собі керівник апарату генсека НАТО Єнссен допускає (як один з варіантів) прийняття Україну в НАТО після територіальних поступок Росії

Я би почекав, що буде далі ...

Перш, ніж робити якісь припущення
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 20:08

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:твои россияне из Херсона
кто громче всех кричит держи вора?. такие ущербные как ты всегда становятся предателями, они так мстят обществу за свою ущербность.

Так ты и кричишь :)
И начинаешь обзываться и навешивать ярлыки

А всё почему - потому что, твоему самому важному мнению возразили

Значит я правильно описал ситуацию в Херсоне. На которую ты писал совершенно другое :)

Я уже не говорю про твой "ляп трусами об асфальт" про Западный Берлин
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 15 сер, 2023 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 20:09

  pesikot написав:И начинаешь обзываться и навешивать ярлыки
всм обзываться? это ж у тебя учительница украла учебник. И кто ты после этого, герой?
  pesikot написав:Значит я правильно описал ситуацию в Херсоне.
получается ты там был в период оккупации, работал полицаем? сам всё видел?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 15 сер, 2023 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 20:11

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:И начинаешь обзываться и навешивать ярлыки
всм обзываться? это ж у тебя учительница украла учебник. И кто ты после этого, герой?

Видишь, как тебя торкнуло. Что даже опять соврал обо мне :)
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 20:12

  pesikot написав:Видишь, как тебя торкнуло. Что даже опять соврал обо мне
ага соврал) эту исповедь читал весь форум как ты приволок папу в школу из-за какого то учебника.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 20:17

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:Видишь, как тебя торкнуло. Что даже опять соврал обо мне
ага соврал) эту историю читал весь форум как ты притащил папу в школу из-за какого то учебника.

Клевещи, клевещи :)
Повторять историю не буду

Вы россияне без вранья жить не можете

Так что там с Западным Берлином ? Как снабжали ?
Может сравнишь со снабжением Херсона ?
Тебе домашнее задание
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 20:18

  pesikot написав:
  The_Rebel написав:Цікаво, такий собі керівник апарату генсека НАТО Єнссен допускає (як один з варіантів) прийняття Україну в НАТО після територіальних поступок Росії

Я би почекав, що буде далі ...

Перш, ніж робити якісь припущення

Ничего, данную новость публикует ТАСС ))) совсем дела плохи, фриза там 500кг бомбами накрывают, а они расширяют плацдарм. Поэтому и ООН нервничает, а детей убивать оркам - не нервничает...
stm
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 20:20

  vitaliiangel написав:получается ты там был в период оккупации, работал полицаем?

Полицаем ? Твоё российское нутро вылезло во всей красе

Видишь, как я умею парой фраз вытащить из тебя рашиста ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 20:22

  stm написав:
  pesikot написав:
  The_Rebel написав:Цікаво, такий собі керівник апарату генсека НАТО Єнссен допускає (як один з варіантів) прийняття Україну в НАТО після територіальних поступок Росії

Я би почекав, що буде далі ...

Перш, ніж робити якісь припущення

Ничего, данную новость публикует ТАСС ))) совсем дела плохи, фриза там 500кг бомбами накрывают, а они расширяют плацдарм. Поэтому и ООН нервничает, а детей убивать оркам - не нервничает...

При чём тут ООН ? Если речь о каком-то заведующем скрепками в НАТО
pesikot
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  #<1 ... 4858485948604861
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