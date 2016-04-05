|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 15 сер, 2023 20:04
pesikot написав:
твои россияне из Херсона
кто громче всех кричит держи вора?. такие ущербные как ты всегда становятся предателями, они так мстят обществу за свою ущербность.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18759
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2181 раз.
- Подякували: 3128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 сер, 2023 20:05
The_Rebel написав:
Цікаво, такий собі керівник апарату генсека НАТО Єнссен допускає (як один з варіантів) прийняття Україну в НАТО після територіальних поступок Росії
Я би почекав, що буде далі ...
Перш, ніж робити якісь припущення
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8327
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 15 сер, 2023 20:08
vitaliiangel написав: pesikot написав:
твои россияне из Херсона
кто громче всех кричит держи вора?. такие ущербные как ты всегда становятся предателями, они так мстят обществу за свою ущербность.
Так ты и кричишь
И начинаешь обзываться и навешивать ярлыки
А всё почему - потому что, твоему самому важному мнению возразили
Значит я правильно описал ситуацию в Херсоне. На которую ты писал совершенно другое
Я уже не говорю про твой "ляп трусами об асфальт" про Западный Берлин
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 15 сер, 2023 20:10, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8327
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 15 сер, 2023 20:09
pesikot написав:
И начинаешь обзываться и навешивать ярлыки
всм обзываться? это ж у тебя учительница украла учебник. И кто ты после этого, герой?
pesikot написав:
Значит я правильно описал ситуацию в Херсоне.
получается ты там был в период оккупации, работал полицаем? сам всё видел?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 15 сер, 2023 20:11, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18759
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2181 раз.
- Подякували: 3128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 сер, 2023 20:11
vitaliiangel написав: pesikot написав:
И начинаешь обзываться и навешивать ярлыки
всм обзываться? это ж у тебя учительница украла учебник. И кто ты после этого, герой?
Видишь, как тебя торкнуло. Что даже опять соврал обо мне
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8327
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 15 сер, 2023 20:12
pesikot написав:
Видишь, как тебя торкнуло. Что даже опять соврал обо мне
ага соврал) эту исповедь читал весь форум как ты приволок папу в школу из-за какого то учебника.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18759
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2181 раз.
- Подякували: 3128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 сер, 2023 20:17
vitaliiangel написав: pesikot написав:
Видишь, как тебя торкнуло. Что даже опять соврал обо мне
ага соврал) эту историю читал весь форум как ты притащил папу в школу из-за какого то учебника.
Клевещи, клевещи
Повторять историю не буду
Вы россияне без вранья жить не можете
Так что там с Западным Берлином ? Как снабжали ?
Может сравнишь со снабжением Херсона ?
Тебе домашнее задание
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8327
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 15 сер, 2023 20:18
pesikot написав: The_Rebel написав:
Цікаво, такий собі керівник апарату генсека НАТО Єнссен допускає (як один з варіантів) прийняття Україну в НАТО після територіальних поступок Росії
Я би почекав, що буде далі ...
Перш, ніж робити якісь припущення
Ничего, данную новость публикует ТАСС ))) совсем дела плохи, фриза там 500кг бомбами накрывают, а они расширяют плацдарм. Поэтому и ООН нервничает, а детей убивать оркам - не нервничает...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3985
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 638 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 сер, 2023 20:20
vitaliiangel написав:
получается ты там был в период оккупации, работал полицаем?
Полицаем ? Твоё российское нутро вылезло во всей красе
Видишь, как я умею парой фраз вытащить из тебя рашиста ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8327
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 15 сер, 2023 20:22
stm написав: pesikot написав: The_Rebel написав:
Цікаво, такий собі керівник апарату генсека НАТО Єнссен допускає (як один з варіантів) прийняття Україну в НАТО після територіальних поступок Росії
Я би почекав, що буде далі ...
Перш, ніж робити якісь припущення
Ничего, данную новость публикует ТАСС ))) совсем дела плохи, фриза там 500кг бомбами накрывают, а они расширяют плацдарм. Поэтому и ООН нервничает, а детей убивать оркам - не нервничает...
При чём тут ООН ? Если речь о каком-то заведующем скрепками в НАТО
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8327
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|119085
|
|
|6076
|495281
|
|
|1
|6036
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|