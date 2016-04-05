Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал Конгресс незамедлительно одобрить запрос президента Джо Байдена о выделении 24,1 млрд долларов для поддержки безопасности, экономики и гуманитарных потребностей Украины.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал Конгресс незамедлительно одобрить запрос президента Джо Байдена о выделении 24,1 млрд долларов для поддержки безопасности, экономики и гуманитарных потребностей Украины.
Большое спасибо ну луше б приняли 51 штатом ввели долар и войска
Где куда пропал Libo ? Бл# коли вже я перестану переходити на харківський діалект Української мови .
Slon_Nosov написав:і це не в останню чергу завдяки тому що робить влада зараз. поки хтось на нулі, влада будує якийсь міст для прогулянок на київський оболоні, оновлює квіти на клумбах наче війна скінчилась
А задайте сам собі питання Якщо ви на нулі, а потім у вас відпустка. Ви приїхали в місто, а замість квітучих клумб гімно собаче. Прогулятись ніде. Повсюду сміття
Ви зрадієте цьому ?
друже, коли ти за власні кошти купуєшь собі плитоноску та захист шиї, намагаєшся зібрати на чергове авто, так як вони палають і потім дивишся на той треш у столиці не фіга воно не радісно. під час пожежі ремонти не на часі, спочатку перемога! Зараз продажі мерсів, бмв та лексусів перевищують продаж мазд та інших "бюджетних" авто, так не повино бути, але для когось війна скінчилась.