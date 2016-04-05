Я би почекав, що буде далі ...
Перш, ніж робити якісь припущення
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Додано: Вів 15 сер, 2023 20:05
Додано: Вів 15 сер, 2023 20:18
Ничего, данную новость публикует ТАСС ))) совсем дела плохи, фриза там 500кг бомбами накрывают, а они расширяют плацдарм. Поэтому и ООН нервничает, а детей убивать оркам - не нервничает...
Додано: Вів 15 сер, 2023 20:22
При чём тут ООН ? Если речь о каком-то заведующем скрепками в НАТО
Додано: Вів 15 сер, 2023 20:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Немного оффтопа 1 ...
Додано: Вів 15 сер, 2023 21:15
Большое спасибо ну луше б приняли 51 штатом ввели долар и войска
Где куда пропал Libo ?
коли вже я перестану переходити на харківський діалект Української мови .
Додано: Вів 15 сер, 2023 21:38
друже, коли ти за власні кошти купуєшь собі плитоноску та захист шиї, намагаєшся зібрати на чергове авто, так як вони палають і потім дивишся на той треш у столиці не фіга воно не радісно. під час пожежі ремонти не на часі, спочатку перемога!
Зараз продажі мерсів, бмв та лексусів перевищують продаж мазд та інших "бюджетних" авто, так не повино бути, але для когось війна скінчилась.
мешканці окупованих территорій сидять в тилу, гроші заробляють, а хто повинен оце все відвойовувати та звільняти?
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Вів 15 сер, 2023 22:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 сер, 2023 07:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Спустя год наших здесь очевидных обсуждений: зе сказал, что нужно много дронов, а верещук вчера написала, что война будет долгой.
Спустя столько времени, когда я и вы писали про военкомов, капитан очевидность их увольняет с чемодана и денег.
Спустя столько времени власть только начала усвідомлювати то, что мы здесь с вами давно обсуждали и даже поддавались критике и припадкам.
О чём это всё говорит?
О том, что мы знаем больше и раньше минимум на год.
О том, что любая, даже безумная новость через время стает реальностью, как вероятный сценарий.
О том, что дыма без огня не бывает.
Тогда ответьте, какой КПД у системы?
Кто сдал юг? Бином Ньютона, правда?
Додано: Сер 16 сер, 2023 08:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Як на мене останній шанс на швидкий контрнаступ - десантна операція через Каховське водосховище.
Додано: Сер 16 сер, 2023 08:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Урожайне звільнили
Наші оборонці закріплюються на рубежах
Наступальні дії тривають, - Ганна Маляр
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