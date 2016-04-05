Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал Конгресс незамедлительно одобрить запрос президента Джо Байдена о выделении 24,1 млрд долларов для поддержки безопасности, экономики и гуманитарных потребностей Украины.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал Конгресс незамедлительно одобрить запрос президента Джо Байдена о выделении 24,1 млрд долларов для поддержки безопасности, экономики и гуманитарных потребностей Украины.
Большое спасибо ну луше б приняли 51 штатом ввели долар и войска
Где куда пропал Libo ? коли вже я перестану переходити на харківський діалект Української мови .
Slon_Nosov написав:і це не в останню чергу завдяки тому що робить влада зараз. поки хтось на нулі, влада будує якийсь міст для прогулянок на київський оболоні, оновлює квіти на клумбах наче війна скінчилась
А задайте сам собі питання Якщо ви на нулі, а потім у вас відпустка. Ви приїхали в місто, а замість квітучих клумб гімно собаче. Прогулятись ніде. Повсюду сміття
Ви зрадієте цьому ?
друже, коли ти за власні кошти купуєшь собі плитоноску та захист шиї, намагаєшся зібрати на чергове авто, так як вони палають і потім дивишся на той треш у столиці не фіга воно не радісно. під час пожежі ремонти не на часі, спочатку перемога! Зараз продажі мерсів, бмв та лексусів перевищують продаж мазд та інших "бюджетних" авто, так не повино бути, але для когось війна скінчилась. мешканці окупованих территорій сидять в тилу, гроші заробляють, а хто повинен оце все відвойовувати та звільняти?
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Вів 15 сер, 2023 22:03, всього редагувалось 1 раз.
Спустя год наших здесь очевидных обсуждений: зе сказал, что нужно много дронов, а верещук вчера написала, что война будет долгой. Спустя столько времени, когда я и вы писали про военкомов, капитан очевидность их увольняет с чемодана и денег. Спустя столько времени власть только начала усвідомлювати то, что мы здесь с вами давно обсуждали и даже поддавались критике и припадкам. О чём это всё говорит? О том, что мы знаем больше и раньше минимум на год. О том, что любая, даже безумная новость через время стает реальностью, как вероятный сценарий. О том, что дыма без огня не бывает. Тогда ответьте, какой КПД у системы? Кто сдал юг? Бином Ньютона, правда?
Slon_Nosov написав:і це не в останню чергу завдяки тому що робить влада зараз. поки хтось на нулі, влада будує якийсь міст для прогулянок на київський оболоні, оновлює квіти на клумбах наче війна скінчилась
А задайте сам собі питання Якщо ви на нулі, а потім у вас відпустка. Ви приїхали в місто, а замість квітучих клумб гімно собаче. Прогулятись ніде. Повсюду сміття Ви зрадієте цьому ?
будь-хто на нулі вибере краще лишніх 10 дронів / кращі засоби захисту і т.д. ніж квіти в рідному місті. Бо інакше ті квіти можна й не побачити