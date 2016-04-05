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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 сер, 2023 09:26
Їхала у потязі з жінкою. Військовослужбовиця. Була у полоні. Незаміжня, але має 17-річну доньку. Вона зараз у відпустці, їхала в якесь село до своєї старенької мами допомогти картоплю викопати і т.п. Жінка виглядає абсолютно здоровою, на зріст може 170 см і десь під 100 кг точно важить. Я спитала її "що чутно про завершення війни?". Вона сказала, що на її рівні нічого невідомо, але вона чітко впевнена, що ми переможемо.
Це вже другий випадок, коли мені зустрічається військова людина, яка постраждала від війни (перший був тяжко поранений, після 3-х операцій), але залишається незламною, позитивною та впевненою щодо перемоги. І жодних скиглень щодо грошей чи служби. Співпадіння?
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fler
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Додано: Сер 16 сер, 2023 09:26
Дюрі-бачі написав:
Як на мене останній шанс на швидкий контрнаступ - десантна операція через Каховське водосховище.
Потери 1 к 7
Пидарскую арту выбивают
На сколько их ещё хватит?
Две - три недели(с)
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Додано: Сер 16 сер, 2023 09:34
beee написав:
Тогда ответьте, какой КПД у системы?
Кто сдал юг? Бином Ньютона, правда?
у нас одна обязанность - писать на форумах а у них тысячи. Система сохранила баланс, вертикаль и управляемость. Ни одна в/ч не перешла на сторону врага. С другой стороны многие идут во власть за коррупционными доходами. Отсюда соответствующие факты. Честный чиновник не проработает и дня. Сожрут. Это издержки совка, когда чиновник думает, что страна создана для удовлетворения его хотелок.
fler написав:
на зріст може 170 см і десь під 100 кг точно важить.
питается орками?
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Додано: Сер 16 сер, 2023 09:45
fler написав:
Це вже другий випадок, коли мені зустрічається військова людина, яка постраждала від війни (перший був тяжко поранений, після 3-х операцій), але залишається незламною, позитивною та впевненою щодо перемоги. І жодних скиглень щодо грошей чи служби. Співпадіння?
Можливо від регіону залежить. В мене з 4 знайомих, які добровольцями пішли до ЗСУ в перші дні, вже 2 знайшли спосіб як звільнитись із ЗСУ взимку і ще 2 почали шукати способи зараз. Про гроші скарги чув тільки від 1, а от щодо "незрозуміло скільки ще воювати мені", як основної причини - від всіх.
Та і сусід мав відстрочку на 6+6 місяців після поранення і нещодавно вітк закордон...
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 16 сер, 2023 09:50
pesikot написав:
А задайте сам собі питання
Якщо ви на нулі, а потім у вас відпустка. Ви приїхали в місто, а замість квітучих клумб гімно собаче. Прогулятись ніде. Повсюду сміття
Ви зрадієте цьому ?
От без "якщо". В мене зараз саме така ситуація. Я розумію, що треба міняти зношені комунікації до зими.
Але нахіба витрачати гроші на розвязки в центрі міста, на клумби, на щомісячну стрижку газонів в той час як бракує дронів, мінометів, кулеметів? Це просто пиздець...
Зрештою, навіть ІБД зі створення мобільниз груп мисливців на шахедів виглядає краще, ніж отаке от.
Інше питання, що часом це цільові кошти від різних міжнародних організації. Але вкурвлює... Може недостатня робота з суспільством? Не пояснюють...
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Додано: Сер 16 сер, 2023 10:02
Дюрі-бачі написав:
Можливо від регіону залежить. В мене з 4 знайомих, які добровольцями пішли до ЗСУ в перші дні, вже 2 знайшли спосіб як звільнитись із ЗСУ взимку і ще 2 почали шукати способи зараз
Я думаю, куди більше залежить від людини та підрозділу/колективу.
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Додано: Сер 16 сер, 2023 10:21
Как сообщает Financial Times, США попросили Иран прекратить передачу ударных БЛА России в рамках переговоров по ослаблению напряженности между странами и того, что называют «неписаными договоренностями».
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