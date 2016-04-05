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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4861486248634864>
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Як виявилося, вона виїхала за кордон із усіма грошима (які за нього отримувала, поки його не було) та подала на розлучення.

Летусрок казав , що так не буває і хто думає, що так буває, то у нього в попередньому житті був травматичний досвід.


Letusrock просто вміє робити правильний вибір. Співчуваю тим хто помилився у виборі і його шлюб розсипався під час першого ж випробування.
P.S. моя дружина біля мене, відмовилась виїхати, недивлячись на багато пропозицій весни 2022 від знайомих, родичів, кумів які вже були облаштовані в різних країнах ЄС
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 11:45

Letusrock ,

Letusrock просто вміє робити правильний вибір.



Навряд чи хоч один з тих, хто постраждав, казав в день весілля «я роблю неправильний вибір».
Бажаю вам і надалі щасливого сімейного життя , померти разом в один день в 120 років.

2 Denik: потрібна порція оптимізму. Є у вас трохи? Що там на фронтах? А то Верещук щось зовсім зіпсувала настрій . Я не тішив себе, що в цьому році фініш, але якось і на ще кілька років я морально не встиг налаштуватись. Обіцяю з зарплати задонатити суттєву суму, хоч і дістаються мені вони дуже важко.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Навряд чи хоч один з тих, хто постраждав, казав в день весілля «я роблю неправильний вибір».
Бажаю вам і надалі щасливого сімейного життя , померти разом в один день в 120 років.


можливо, але бачив зі сторони багато молодят де відразу зрозуміло що діла не буде.
в більшості сімей вже на протязі перших півроку-рік видно чи варто їхати у відрядження лишивши дружині ключ від сейфу чи ні)).

дякую за побажання. моя впевненість в нашому шлюбі можливо з боку дратує, але тільки я знаю характер, виховання, моральні/духовні принципи дружини. повірте таких людей мало, і я це ціную. Хоч ці якості стають недоліками коли справа стосується взаємодії з соціумом (десь шось вигризти для себе, та інше), але це вже таке
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Я не тішив себе, що в цьому році фініш, але якось і на ще кілька років я морально не встиг налаштуватись.

Долярчиком прикинулись)))
Я не Денік, але оптимізм в мене є. Хуйло виглядає так собі. Може скоро здохне
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:13

sashaqbl ,

Долярчиком прикинулись)))



Я морально міцніший))
Але Долярчику і поважче у всіх сенсах.
По куйлуші я вірю, що його смерть може змінити багато. Проте я поки що її не очікую. Для близької смерті існують деякі маркери, яких зараз не спостерігається: тривала відсутність на публіці, самі появи короткотривалі, бо сил на довгі нема, нечітка мова та важкість формулювання думок. На жаль поки що нема цього всього.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 16 сер, 2023 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Долярчиком прикинулись)))
Я не Денік, але оптимізм в мене є. Хуйло виглядає так собі. Може скоро здохне


там запасні є, молодші
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знов підіймають тему

️ЗАЕС буде підірвана: путін прийняв рішення, рашисти планують провести теракт наприкінці серпня-початку вересня, – ТСН.

Про це почали писати русняві канали посилаючись на джерела у Кремлі. Окрім того, очільник Кремля планує майже одночасно техногенну катастрофу на Курській АЕС, аби звинуватити у цьому Україну.
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:16

Letusrock з запасними можна буде домовитися. Запасні можуть розвернутися на 180 градусів...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:ЗАЕС буде підірвана: путін прийняв рішення, рашисти планують провести теракт наприкінці серпня-початку вересня, – ТСН.


готують жест доброї волі?
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Про це почали писати русняві канали посилаючись на джерела у Кремлі. Окрім того, очільник Кремля планує майже одночасно техногенну катастрофу на Курській АЕС, аби звинуватити у цьому Україну.

Виглядає як маячня.
По-перше, Курська АЕС діюча, а ЗАЕС заглушена. Навіть якщо підірвати реактори - то це руйнування АЕС, купа проблем, але на техногенну катастрофу рівня аварії на ЧАЕС не потягне і на ситуацію на фронті не вплине.
Натомість Курска АЕС працює. І це брат двійник ЧАЕС. Тому аварія там може мати дуже серйозні наслідки. Але не для фронту.
sashaqbl
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