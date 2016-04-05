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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 сер, 2023 11:38
Hotab написав:
Як виявилося, вона виїхала за кордон із усіма грошима (які за нього отримувала, поки його не було) та подала на розлучення.
Летусрок казав , що так не буває і хто думає, що так буває, то у нього в попередньому житті був травматичний досвід.
Letusrock просто вміє робити правильний вибір. Співчуваю тим хто помилився у виборі і його шлюб розсипався під час першого ж випробування.
P.S. моя дружина біля мене, відмовилась виїхати, недивлячись на багато пропозицій весни 2022 від знайомих, родичів, кумів які вже були облаштовані в різних країнах ЄС
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Додано: Сер 16 сер, 2023 11:45
Letusrock
,
Letusrock просто вміє робити правильний вибір.
Навряд чи хоч один з тих, хто постраждав, казав в день весілля «я роблю неправильний вибір».
Бажаю вам і надалі щасливого сімейного життя , померти разом в один день в 120 років.
2 Denik: потрібна порція оптимізму. Є у вас трохи? Що там на фронтах? А то Верещук щось зовсім зіпсувала настрій . Я не тішив себе, що в цьому році фініш, але якось і на ще кілька
років я морально не встиг налаштуватись. Обіцяю з зарплати задонатити суттєву суму, хоч і дістаються мені вони дуже важко.
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Hotab
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Додано: Сер 16 сер, 2023 12:03
Hotab написав:
Навряд чи хоч один з тих, хто постраждав, казав в день весілля «я роблю неправильний вибір».
Бажаю вам і надалі щасливого сімейного життя , померти разом в один день в 120 років.
можливо, але бачив зі сторони багато молодят де відразу зрозуміло що діла не буде.
в більшості сімей вже на протязі перших півроку-рік видно чи варто їхати у відрядження лишивши дружині ключ від сейфу чи ні)).
дякую за побажання. моя впевненість в нашому шлюбі можливо з боку дратує, але тільки я знаю характер, виховання, моральні/духовні принципи дружини. повірте таких людей мало, і я це ціную. Хоч ці якості стають недоліками коли справа стосується взаємодії з соціумом (десь шось вигризти для себе, та інше), але це вже таке
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Letusrock
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Додано: Сер 16 сер, 2023 12:07
Hotab написав:
Я не тішив себе, що в цьому році фініш, але якось і на ще кілька років я морально не встиг налаштуватись.
Долярчиком прикинулись)))
Я не Денік, але оптимізм в мене є. Хуйло виглядає так собі. Може скоро здохне
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sashaqbl
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Додано: Сер 16 сер, 2023 12:13
sashaqbl
,
Долярчиком прикинулись)))
Я морально міцніший))
Але Долярчику і поважче у всіх сенсах.
По куйлуші я вірю, що його смерть може змінити багато. Проте я поки що її не очікую. Для близької смерті існують деякі маркери, яких зараз не спостерігається: тривала відсутність на публіці, самі появи короткотривалі, бо сил на довгі нема, нечітка мова та важкість формулювання думок. На жаль поки що нема цього всього.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 16 сер, 2023 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Сер 16 сер, 2023 12:14
sashaqbl написав:
Долярчиком прикинулись)))
Я не Денік, але оптимізм в мене є. Хуйло виглядає так собі. Може скоро здохне
там запасні є, молодші
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Letusrock
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Додано: Сер 16 сер, 2023 12:15
Знов підіймають тему
️ЗАЕС буде підірвана: путін прийняв рішення, рашисти планують провести теракт наприкінці серпня-початку вересня, – ТСН.
Про це почали писати русняві канали посилаючись на джерела у Кремлі. Окрім того, очільник Кремля планує майже одночасно техногенну катастрофу на Курській АЕС, аби звинуватити у цьому Україну.
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GALeon
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Додано: Сер 16 сер, 2023 12:16
Letusrock з запасними можна буде домовитися. Запасні можуть розвернутися на 180 градусів...
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sashaqbl
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Додано: Сер 16 сер, 2023 12:20
GALeon написав:
ЗАЕС буде підірвана: путін прийняв рішення, рашисти планують провести теракт наприкінці серпня-початку вересня, – ТСН.
готують жест доброї волі?
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Letusrock
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Додано: Сер 16 сер, 2023 12:21
GALeon написав:
Про це почали писати русняві канали посилаючись на джерела у Кремлі. Окрім того, очільник Кремля планує майже одночасно техногенну катастрофу на Курській АЕС, аби звинуватити у цьому Україну.
Виглядає як маячня.
По-перше, Курська АЕС діюча, а ЗАЕС заглушена. Навіть якщо підірвати реактори - то це руйнування АЕС, купа проблем, але на техногенну катастрофу рівня аварії на ЧАЕС не потягне і на ситуацію на фронті не вплине.
Натомість Курска АЕС працює. І це брат двійник ЧАЕС. Тому аварія там може мати дуже серйозні наслідки. Але не для фронту.
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sashaqbl
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