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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4861486248634864
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:ЗАЕС заглушена. Навіть якщо підірвати реактори - то це руйнування АЕС, купа проблем, але на техногенну катастрофу рівня аварії на ЧАЕС не потягне і на ситуацію на фронті не вплине.


це може бути як виправдання для раша-аудиторії, можуть щось приукрасити типу : кляті нацисти підірвали ЗАЕС, ми евакуювали війська та цивільних, запоріжська область більше непридатна для життя, за неї можна забути
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:30

Про ЗАЕС
Читайте першоджерело звідки пішло
Телеграм-кпнал "Генерал СВР"

Цим все сказано і можна навіть не обговорювати

А з нашої сторони разгоняти зраду почало првладне Гє+Гє
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:49

основа это лодка Крым?

На кадрах — той самий безпілотник, який використовували під час атак Кримського мосту (https://t.me/+h2Q3Xd_elQI5NWEy) та кораблів рф під Новоросійськом

Називається він «SeaBaby» і несе приблизно 850 кг вибухівки. Для порівняння, торпеди часів Другої світової несли до 500 кг вибухової речовини.

СБУ займається виробництвом дронів самостійно, без участі приватних компаній.



vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:57

  Hotab написав:хоч і дістаються мені вони дуже важко.
на что только не идут ради денег... помошницу прислать на перевоспитание?
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:2 Denik: потрібна порція оптимізму. Є у вас трохи? Що там на фронтах? А то Верещук щось зовсім зіпсувала настрій . Я не тішив себе, що в цьому році фініш, але якось і на ще кілька років я морально не встиг налаштуватись. Обіцяю з зарплати задонатити суттєву суму, хоч і дістаються мені вони дуже важко.

Ситуація приблизно така на мою думку. Просування на Півдні буде +- тим самим темпом до середини чи до пізньої осені. Навіть поточний темп наступу до середини осені призведе до вогневого контролю з HIMARS ключової логістичної траси Мелітополь-Муріуполь. Лінія фронту подовжилась відносно стану після 11 листопада 2022 року через наступальні дії орків та наш контрнаступ стала довшою на 80 км. Це потребує більшої кількості сил з боки росії для підтримання того самого рівня бойових дій.
Все це йде врозріз з їх як бюджетними можливостями так і рівнем резервів. Спроба контрнаступальних дій орків під Кліщіївкою та на Харківщині, як і влаштувати битву за плацдарм біля Антонівського мосту - це повна дурня. Стратегічні резерви вони вже спалили.
До осінніх "виборів" 11 вересня 2023 року орки не оголошуватимуть ніякої хвилі мобілізації. В них будь-які мобілізації відбуваються після "політичних" подій. Поки що вони вірять, що в них все іде по плану і контрнаступ зірвано. Від цього інформаційні вкиди про обмін територією за членство України в НАТО.
Але судячи з графіку втрат орків в частині арти, РСЗВ та засобів ППО
https://index.minfin.com.ua/ua/russian- ... asualties/
операція все ще триває і є стратегічною.
Ну і є ключова річ. Мабуть взимку буде холодно та Дніпро ймовірно замерзне. Це і є ключова слабкість орків вкупі з Кінсбурзькою косою. Тобто ще 330 км дуже активної лінії зіткнення у додачу до поточних 560 км стримати буде неможливо.
Тобто, щоб якось стримати лінію зіткнення взимку оркам треба робити мобілізацію зараз. А хуйло скоріш за все не хоче робити чергову відкриту хвилю мобілізації аж до своїх "перевибовів" в березні 2024, бо крім мобілізованих буде ще хвиля мігрантів в кілька мільйонів і це остаточно обвалить економіку, яка вже і так на підпірках.
Тобто хуйло вже у цугцванзі ще й набором радників тіпа Шойгу, Наришкіна, Патрушева, Наєбуліної, яка проїбала доллар по 100 та компанії.
Denik
 
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