Додано: Сер 16 сер, 2023 13:19

Hotab написав: 2 Denik: потрібна порція оптимізму. Є у вас трохи? Що там на фронтах? А то Верещук щось зовсім зіпсувала настрій . Я не тішив себе, що в цьому році фініш, але якось і на ще кілька років я морально не встиг налаштуватись. Обіцяю з зарплати задонатити суттєву суму, хоч і дістаються мені вони дуже важко. 2 Denik: потрібна порція оптимізму. Є у вас трохи? Що там на фронтах? А то Верещук щось зовсім зіпсувала настрій . Я не тішив себе, що в цьому році фініш, але якось і на ще кілька років я морально не встиг налаштуватись. Обіцяю з зарплати задонатити суттєву суму, хоч і дістаються мені вони дуже важко.

Ситуація приблизно така на мою думку. Просування на Півдні буде +- тим самим темпом до середини чи до пізньої осені. Навіть поточний темп наступу до середини осені призведе до вогневого контролю з HIMARS ключової логістичної траси Мелітополь-Муріуполь. Лінія фронту подовжилась відносно стану після 11 листопада 2022 року через наступальні дії орків та наш контрнаступ стала довшою на 80 км. Це потребує більшої кількості сил з боки росії для підтримання того самого рівня бойових дій.Все це йде врозріз з їх як бюджетними можливостями так і рівнем резервів. Спроба контрнаступальних дій орків під Кліщіївкою та на Харківщині, як і влаштувати битву за плацдарм біля Антонівського мосту - це повна дурня. Стратегічні резерви вони вже спалили.До осінніх "виборів" 11 вересня 2023 року орки не оголошуватимуть ніякої хвилі мобілізації. В них будь-які мобілізації відбуваються після "політичних" подій. Поки що вони вірять, що в них все іде по плану і контрнаступ зірвано. Від цього інформаційні вкиди про обмін територією за членство України в НАТО.Але судячи з графіку втрат орків в частині арти, РСЗВ та засобів ППОоперація все ще триває і є стратегічною.Ну і є ключова річ. Мабуть взимку буде холодно та Дніпро ймовірно замерзне. Це і є ключова слабкість орків вкупі з Кінсбурзькою косою. Тобто ще 330 км дуже активної лінії зіткнення у додачу до поточних 560 км стримати буде неможливо.Тобто, щоб якось стримати лінію зіткнення взимку оркам треба робити мобілізацію зараз. А хуйло скоріш за все не хоче робити чергову відкриту хвилю мобілізації аж до своїх "перевибовів" в березні 2024, бо крім мобілізованих буде ще хвиля мігрантів в кілька мільйонів і це остаточно обвалить економіку, яка вже і так на підпірках.Тобто хуйло вже у цугцванзі ще й набором радників тіпа Шойгу, Наришкіна, Патрушева, Наєбуліної, яка проїбала доллар по 100 та компанії.