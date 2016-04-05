RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4862486348644865>
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:ЗАЕС заглушена. Навіть якщо підірвати реактори - то це руйнування АЕС, купа проблем, але на техногенну катастрофу рівня аварії на ЧАЕС не потягне і на ситуацію на фронті не вплине.


це може бути як виправдання для раша-аудиторії, можуть щось приукрасити типу : кляті нацисти підірвали ЗАЕС, ми евакуювали війська та цивільних, запоріжська область більше непридатна для життя, за неї можна забути
Letusrock
 
Повідомлень: 767
З нами з: 03.05.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:30

Про ЗАЕС
Читайте першоджерело звідки пішло
Телеграм-кпнал "Генерал СВР"

Цим все сказано і можна навіть не обговорювати

А з нашої сторони разгоняти зраду почало првладне Гє+Гє
Xenon
 
Повідомлень: 4057
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:49

основа это лодка Крым?

На кадрах — той самий безпілотник, який використовували під час атак Кримського мосту (https://t.me/+h2Q3Xd_elQI5NWEy) та кораблів рф під Новоросійськом

Називається він «SeaBaby» і несе приблизно 850 кг вибухівки. Для порівняння, торпеди часів Другої світової несли до 500 кг вибухової речовини.

СБУ займається виробництвом дронів самостійно, без участі приватних компаній.



vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18768
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2182 раз.
Подякували: 3128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:2 Denik: потрібна порція оптимізму. Є у вас трохи? Що там на фронтах? А то Верещук щось зовсім зіпсувала настрій . Я не тішив себе, що в цьому році фініш, але якось і на ще кілька років я морально не встиг налаштуватись. Обіцяю з зарплати задонатити суттєву суму, хоч і дістаються мені вони дуже важко.

Ситуація приблизно така на мою думку. Просування на Півдні буде +- тим самим темпом до середини чи до пізньої осені. Навіть поточний темп наступу до середини осені призведе до вогневого контролю з HIMARS ключової логістичної траси Мелітополь-Муріуполь. Лінія фронту подовжилась відносно стану після 11 листопада 2022 року через наступальні дії орків та наш контрнаступ стала довшою на 80 км. Це потребує більшої кількості сил з боки росії для підтримання того самого рівня бойових дій.
Все це йде врозріз з їх як бюджетними можливостями так і рівнем резервів. Спроба контрнаступальних дій орків під Кліщіївкою та на Харківщині, як і влаштувати битву за плацдарм біля Антонівського мосту - це повна дурня. Стратегічні резерви вони вже спалили.
До осінніх "виборів" 11 вересня 2023 року орки не оголошуватимуть ніякої хвилі мобілізації. В них будь-які мобілізації відбуваються після "політичних" подій. Поки що вони вірять, що в них все іде по плану і контрнаступ зірвано. Від цього інформаційні вкиди про обмін територією за членство України в НАТО.
Але судячи з графіку втрат орків в частині арти, РСЗВ та засобів ППО
https://index.minfin.com.ua/ua/russian- ... asualties/
операція все ще триває і є стратегічною.
Ну і є ключова річ. Мабуть взимку буде холодно та Дніпро ймовірно замерзне. Це і є ключова слабкість орків вкупі з Кінсбурзькою косою. Тобто ще 330 км дуже активної лінії зіткнення у додачу до поточних 560 км стримати буде неможливо.
Тобто, щоб якось стримати лінію зіткнення взимку оркам треба робити мобілізацію зараз. А пуйло скоріш за все не хоче робити чергову відкриту хвилю мобілізації аж до своїх "перевибовів" в березні 2024, бо крім мобілізованих буде ще хвиля мігрантів в кілька мільйонів і це остаточно обвалить економіку, яка вже і так на підпірках.
Тобто пуйло вже у цугцванзі ще й набором радників тіпа Шойгу, Наришкіна, Патрушева, Наєбуліної, яка про... доллар по 100 та компанії.
Denik
 
Повідомлень: 2239
З нами з: 23.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1056 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 13:29

  Denik написав:Мабуть взимку буде холодно та Дніпро ймовірно замерзне
в широтах херсонщины морозы длятся не больше недели. это вам не "Западная Сибирь, За 50 мороз, Край настоящих зим, И чистых сугробов в рост" ©
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18768
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2182 раз.
Подякували: 3128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:17

vitaliiangel , бігає тут така кацапка.(я встиг відео побачити) Але здається не пілотеса.
Лише ці є*лани вивісили на 5м флагшток свій прапор над кемпом, де живуть.
Але поводяться ввічливо. Попереджають в ефірі про метеонебезпеку попереду, на землі про свою роботу, що будуть пил піднімати , щоб ми зачинили все.
Щодо морських дронів, треба якась тактика , щоб був успіх. Бо іграшки дорогі, а досягають результатів надто рідко. Це кацапія може доводити собі з 20 ракет по 1 млн доларів влучати 1-2-ма . Там гроші не рахують.
Hotab
 
Повідомлень: 9661
З нами з: 15.02.09
Подякував: 596 раз.
Подякували: 2049 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:27

  Hotab написав:Щодо морських дронів, треба якась тактика , щоб був успіх.
Удивило что этим сбу занимается.
  Hotab написав:Але поводяться ввічливо
ты по работе с ними не пересекаешься?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18768
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2182 раз.
Подякували: 3128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:32

vitaliiangel , можливо через високу ціну апаратів, і відповідно небажання знизити результативність через витік інформації про день та час застосування. Коротше нікому не довіряють «всьо сама, всьо сама». Та мабуть і бажання отримати (відновити) повагу суспільства (в разі яскравих перемог) не на останньому місці. Бо після зрад херсонських та кримських (знову ж в Херсоні) чекістів, структура вже занадто себе дискредитувала.
Hotab
 
Повідомлень: 9661
З нами з: 15.02.09
Подякував: 596 раз.
Подякували: 2049 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:34

  Hotab написав:структура вже занадто себе дискредитувала.
ещё и глава областного управления сбу застрелился
В Кропивницком найден мертвым начальник управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александр Наконечный.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/21/7364178/
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 16 сер, 2023 14:35, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18768
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2182 раз.
Подякували: 3128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:35

Hotab ,
ты по работе с ними не пересекаешься?

Безпосередньо разом не працюємо. Але в небі ж всі поруч і чують один одного. Ну і буває , що на 1-2 хвилині перетинаємось в офісах структурних підрозділів ООН , звідки наприклад ми саме виходимо, а вони заходять за документами.

Для довідки: загалом в африканському небі на місію ООН працює більше 300 кацапських транспортних вертольотів. Я не знаю, чи є кацапія в складі основних донорів ООН (Україна платить мізерний внесок в цю організацію), але відкусують вони чималий шмат від бюджету організації.
В цю цифру не входить ударна авіація вагнерят (на мі-24) . Бо їх точну кількість не знає ніхто.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 16 сер, 2023 14:46, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 9661
З нами з: 15.02.09
Подякував: 596 раз.
Подякували: 2049 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 4862486348644865>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119088
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495288
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6036
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.