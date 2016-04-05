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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4862486348644865
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:37

  Hotab написав:Hotab ,
ты по работе с ними не пересекаешься?

Безпосередньо разом не працюємо. Але в небі ж всі поруч і чують один одного. Ну і буває , що на 1-2 хвилині перетинаємось в офісах структурних підрозділів ООН , звідки наприклад ми саме виходимо, а вони заходять за документами.

надеюсь обойдётся без эксцессов. хватит той войны что в админграницах Украины идёт.
vitaliiangel
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