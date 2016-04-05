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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 сер, 2023 14:37
Hotab написав:Hotab
,
ты по работе с ними не пересекаешься?
Безпосередньо разом не працюємо. Але в небі ж всі поруч і чують один одного. Ну і буває , що на 1-2 хвилині перетинаємось в офісах структурних підрозділів ООН , звідки наприклад ми саме виходимо, а вони заходять за документами.
надеюсь обойдётся без эксцессов. хватит той войны что в админграницах Украины идёт.
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vitaliiangel
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Bukka
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