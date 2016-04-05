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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 сер, 2023 14:37
Hotab написав:Hotab
,
ты по работе с ними не пересекаешься?
Безпосередньо разом не працюємо. Але в небі ж всі поруч і чують один одного. Ну і буває , що на 1-2 хвилині перетинаємось в офісах структурних підрозділів ООН , звідки наприклад ми саме виходимо, а вони заходять за документами.
надеюсь обойдётся без эксцессов. хватит той войны что в админграницах Украины идёт.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:27
sashaqbl написав:
Виглядає як маячня.
По-перше, Курська АЕС діюча, а ЗАЕС заглушена. Навіть якщо підірвати реактори - то це руйнування АЕС, купа проблем, але на техногенну катастрофу рівня аварії на ЧАЕС не потягне і на ситуацію на фронті не вплине.
Натомість Курска АЕС працює. І це брат двійник ЧАЕС. Тому аварія там може мати дуже серйозні наслідки. Але не для фронту.
Так це і не для фронту робиться. Це для "внутрішньої аудиторії". Приблизно аналог підриву будинків в 1999. Тоді це спрацювало і рейтинг путіна сильно виріс(і його обрали президентом).
Взагалі, ця інфа прийшла з телеграм-каналу Генерал-СВР, не дуже довіряю йому. А вперше така інфа(про Курську АЕС) з'явилась на Генерал-СВР вже десь 2 місяці тому.
І це буде не просто "підрив", це українські дрони здійснять терористичний акт і спричинять техногенну катастрофу.
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andrijk777
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Додано: Сер 16 сер, 2023 17:19
А що, зараз рейтингу Путіна щось загрожує? Його можуть не обрати президентом? Не бачу логіки взагалі. Навпаки, зараз випадки бавовни в тилових російських містах стараються не афішувати. А тут прямо теракт на АЕС, який матиме дуже серйозні наслідки. Купу грошей доведеться витратити на їх ліквідацію. А бюджет і так дефіцитний. Коротше, не читайте сміттєві канали і пабліки.
А щодо того, що орки при відступі підірвуть ЗАЕС, я не маю жодних сумнівів. Але вони підірвуть не атомні реактори (бо радіація ризикує піти і на країни НАТО, і на саму Росію), а турбіни, щоб ми якийсь час після деокупації не могли використовувати станцію за призначенням.
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thenewepic
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Додано: Сер 16 сер, 2023 17:33
Hotab написав:
В цю цифру не входить ударна авіація вагнерят (на мі-24) . Бо їх точну кількість не знає ніхто.
Вагнер - террористическая организация, каким боком они к ООН? или формально они числятся как армия рф
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vitaliiangel
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Додано: Сер 16 сер, 2023 17:44
vitaliiangel написав: Hotab написав:
В цю цифру не входить ударна авіація вагнерят (на мі-24) . Бо їх точну кількість не знає ніхто.
Вагнер - террористическая организация, каким боком они к ООН? или формально они числятся как армия рф
Так написано ж - в цю цифру НЕ входять
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Faceless
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Додано: Сер 16 сер, 2023 17:48
thenewepic написав:
А що, зараз рейтингу Путіна щось загрожує? Його можуть не обрати президентом? Не бачу логіки взагалі. Навпаки, зараз випадки бавовни в тилових російських містах стараються не афішувати. А тут прямо теракт на АЕС, який матиме дуже серйозні наслідки. Купу грошей доведеться витратити на їх ліквідацію. А бюджет і так дефіцитний. Коротше, не читайте сміттєві канали і пабліки.
Рейтингу путіна не може нічого загрожувати тому що рейтинг не живий.
А ось путіну загрожує низький рейтинг. Елементарне питання: Чому він не проводить мобілізацію? Чому так пізно почав мобілізацію в 2022? Чому? Раз "нічого не загрожує".
Єдина подія після вторгнення, яка сильно понизила його рейтинг - мобілізація! Провести мобілізацію в 2023 буде дуже непопулярно і це точно його хвилює.
Ліквідація наслідків - копійки. Очевидно катастрофа буде набагато менша ніж Чорнобильська. Ну не повні вони ідіоти.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 16 сер, 2023 17:51, всього редагувалось 2 разів.
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andrijk777
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Додано: Сер 16 сер, 2023 17:48
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vitaliiangel
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