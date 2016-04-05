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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 48634864486548664867>
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:37

  Hotab написав:Hotab ,
ты по работе с ними не пересекаешься?

Безпосередньо разом не працюємо. Але в небі ж всі поруч і чують один одного. Ну і буває , що на 1-2 хвилині перетинаємось в офісах структурних підрозділів ООН , звідки наприклад ми саме виходимо, а вони заходять за документами.

надеюсь обойдётся без эксцессов. хватит той войны что в админграницах Украины идёт.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:27

  sashaqbl написав:Виглядає як маячня.
По-перше, Курська АЕС діюча, а ЗАЕС заглушена. Навіть якщо підірвати реактори - то це руйнування АЕС, купа проблем, але на техногенну катастрофу рівня аварії на ЧАЕС не потягне і на ситуацію на фронті не вплине.
Натомість Курска АЕС працює. І це брат двійник ЧАЕС. Тому аварія там може мати дуже серйозні наслідки. Але не для фронту.

Так це і не для фронту робиться. Це для "внутрішньої аудиторії". Приблизно аналог підриву будинків в 1999. Тоді це спрацювало і рейтинг путіна сильно виріс(і його обрали президентом).

Взагалі, ця інфа прийшла з телеграм-каналу Генерал-СВР, не дуже довіряю йому. А вперше така інфа(про Курську АЕС) з'явилась на Генерал-СВР вже десь 2 місяці тому.
І це буде не просто "підрив", це українські дрони здійснять терористичний акт і спричинять техногенну катастрофу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А що, зараз рейтингу Путіна щось загрожує? Його можуть не обрати президентом? Не бачу логіки взагалі. Навпаки, зараз випадки бавовни в тилових російських містах стараються не афішувати. А тут прямо теракт на АЕС, який матиме дуже серйозні наслідки. Купу грошей доведеться витратити на їх ліквідацію. А бюджет і так дефіцитний. Коротше, не читайте сміттєві канали і пабліки.
А щодо того, що орки при відступі підірвуть ЗАЕС, я не маю жодних сумнівів. Але вони підірвуть не атомні реактори (бо радіація ризикує піти і на країни НАТО, і на саму Росію), а турбіни, щоб ми якийсь час після деокупації не могли використовувати станцію за призначенням.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:33

  Hotab написав:В цю цифру не входить ударна авіація вагнерят (на мі-24) . Бо їх точну кількість не знає ніхто.
Вагнер - террористическая организация, каким боком они к ООН? или формально они числятся как армия рф
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:44

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:В цю цифру не входить ударна авіація вагнерят (на мі-24) . Бо їх точну кількість не знає ніхто.
Вагнер - террористическая организация, каким боком они к ООН? или формально они числятся как армия рф

Так написано ж - в цю цифру НЕ входять
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:48

  thenewepic написав:А що, зараз рейтингу Путіна щось загрожує? Його можуть не обрати президентом? Не бачу логіки взагалі. Навпаки, зараз випадки бавовни в тилових російських містах стараються не афішувати. А тут прямо теракт на АЕС, який матиме дуже серйозні наслідки. Купу грошей доведеться витратити на їх ліквідацію. А бюджет і так дефіцитний. Коротше, не читайте сміттєві канали і пабліки.

Рейтингу путіна не може нічого загрожувати тому що рейтинг не живий. :D
А ось путіну загрожує низький рейтинг. Елементарне питання: Чому він не проводить мобілізацію? Чому так пізно почав мобілізацію в 2022? Чому? Раз "нічого не загрожує".
Єдина подія після вторгнення, яка сильно понизила його рейтинг - мобілізація! Провести мобілізацію в 2023 буде дуже непопулярно і це точно його хвилює.

Ліквідація наслідків - копійки. Очевидно катастрофа буде набагато менша ніж Чорнобильська. Ну не повні вони ідіоти.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 16 сер, 2023 17:51, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:48

Faceless упустил этот момент)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:08

За крок до перевороту думок©

  fler написав:Ще цікавий момент. Один чоловік повернувся з полону, йому дали телефон. Подзвонив дружині, що за пару днів буде вдома. Коли доїхав її вдома нема і телефон її поза зоною. Як виявилося, вона виїхала за кордон із усіма грошима (які за нього отримувала, поки його не було) та подала на розлучення.

Ну, тоді і я признаюсь.
Декілька днів тому, моя теж виїхала...
І теж взяла з собою гроші і дітей...
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:09

  Успіх написав:
  fler написав:Ще цікавий момент. Один чоловік повернувся з полону, йому дали телефон. Подзвонив дружині, що за пару днів буде вдома. Коли доїхав її вдома нема і телефон її поза зоною. Як виявилося, вона виїхала за кордон із усіма грошима (які за нього отримувала, поки його не було) та подала на розлучення.

Ну, тоді і я признаюсь.
Декілька днів тому, моя теж виїхала...
І теж взяла з собою гроші і дітей...

та подала на розлучення?! :shock: :shock: :shock:
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:19

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:
  fler написав:Ще цікавий момент. Один чоловік повернувся з полону, йому дали телефон. Подзвонив дружині, що за пару днів буде вдома. Коли доїхав її вдома нема і телефон її поза зоною. Як виявилося, вона виїхала за кордон із усіма грошима (які за нього отримувала, поки його не було) та подала на розлучення.

Ну, тоді і я признаюсь.
Декілька днів тому, моя теж виїхала...
І теж взяла з собою гроші і дітей...

та подала на розлучення?! :shock: :shock: :shock:

Що я можу ще сказати...
Таке життя...
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