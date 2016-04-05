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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4864486548664867>
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ну, тоді і я признаюсь.
Декілька днів тому, моя теж виїхала...
І теж взяла з собою гроші і дітей...


сподіваюсь це жарт. неможу повірити
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:27

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Hotab ,
ты по работе с ними не пересекаешься?

Безпосередньо разом не працюємо. Але в небі ж всі поруч і чують один одного. Ну і буває , що на 1-2 хвилині перетинаємось в офісах структурних підрозділів ООН , звідки наприклад ми саме виходимо, а вони заходять за документами.

надеюсь обойдётся без эксцессов. хватит той войны что в админграницах Украины идёт.


інфантильний висновок...
тобто за межами України можна спілкуватись з ними, може щей товаришувати?
всі вони без виключеня мають нести не себі клеймо країни-терориста

поводитись треба -як Харлан, або ігнором (якщо може вплинути на карьеру, як у моряків, коли навіть досі трапляються випадки, коли росіяне і українці в екіпажі)
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:36

  prodigy написав:інфантильний висновок...
тобто за межами України можна спілкуватись з ними, може щей товаришувати?
дружить я не предлагал, делать морду чайником тупо. После вм2 разве из немцев делали мировых изгоев? это путь в никуда. Когда нибудь общаться придётся и признак слабости делать это сквозь зубы или морозиться. Им должно быть стыдно а не нам. Нужно прямо предлагать остановить ненависть и убийства. Или если это не предлагать получается что мы сами не против их убивать "до последнего русского"?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 16 сер, 2023 18:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:36

  Успіх написав:Ну, тоді і я признаюсь.
Декілька днів тому, моя теж виїхала...
І теж взяла з собою гроші і дітей...


сподіваюсь що виїхала для безпеки дітей?
якщо це не жарт, то крім тримайся нічого не скажеш
до речі, у моряків це не випадковість
частіше буває так-дружина(або дівчина) крисятить гроші і має коханця(інколи тільки перше),
якщо виїхала з дітьми-то тих грошей на довго не вистачить
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:48

  vitaliiangel написав:
  prodigy написав:інфантильний висновок...
тобто за межами України можна спілкуватись з ними, може щей товаришувати?
дружить я не предлагал, делать морду чайником тупо. После вм2 разве из немцев делали мировых изгоев? это путь в никуда. Когда нибудь общаться придётся и признак слабости делать это сквозь зубы или морозиться. Им должно быть стыдно а не нам. Нужно прямо предлагать остановить ненависть и убийства. Или если это не предлагать получается что мы сами не против их убивать "до последнего русского"?

Шукаєте хороших росіян? Війна вже закінчилась?
Після перемоги і виплати репарацій можна буде подумати.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:51

  kyk написав:Шукаєте хороших росіян? Війна вже закінчилась?
без разницы кто и как вас убьет хорошие или плохие русские. Надо остановить войну. ненависть в этом плохой советчик. У всех и так градус на пределе. Предлагаете воевать до последнего украинца? сами то умереть готовы? Включите мозги.
  kyk написав:Після перемоги і виплати репарацій можна буде подумати.
до неё сначала надо дожить
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 16 сер, 2023 19:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:53

  vitaliiangel написав:
  prodigy написав:інфантильний висновок...
тобто за межами України можна спілкуватись з ними, може щей товаришувати?
дружить я не предлагал, делать морду чайником тупо. После вм2 разве из немцев делали мировых изгоев? это путь в никуда. Когда нибудь общаться придётся и признак слабости делать это сквозь зубы. Им должно быть стыдно а не нам.


я вже писав тут десь 3 місяці тому як у 2000р на судні в Марселі(судно мало проблеми з головним двигуном MAN) спілкувались мій супер (шотландець , 1963рн) і начальник сервисної бригади інженер з Гамбургу німець (1942рн) і це 35 років після закінчення WW2. На питання супер: як життя сьогодні в Німеччині? Німець відповів що після об'єднання з ГДР(1990) стало важче і рівень нижче ніж до того.
На що шотландець сказав -так ви ж "піднялись"(розбагатіли) колись на золотих коронках.
після цього німець припинив ходити до кают-компанії.

После вм2 разве из немцев делали мировых изгоев?

так робили і достатньо довго (років 40) спитайте про це у поляків, британців, советских людей (в совке нам тлумачили, що німці з ГДР-це інші німці)

я почав працювати з німцями в 1987-1990 (вони намагались сподобатись нам, постійно посміхались , палець до городи і казали "Горбачев-перестройка, карашо!" Ми були реально бідні (мой зп на місяць була 90 марок(60дол), один німець пропонував 50 марок, щоб купити мою фуражку
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:57

  prodigy написав:так робили і достатньо довго (років 40) спитайте про це у поляків, британців, советских людей (в совке нам тлумачили, що німці з ГДР-це інші німці)
проявлять обиду и ненависть это признак слабости. Нужно иметь силы смотреть врагу в глаза и спокойно предлагать мир. С ненавистью на форуме проблем нет, О ТОМ как закончить войну и жить с ними дальше никто не задумывается. Что есть признаком небольшого ума и узкого социального опыта. Еще раз, им должно быть стыдно а не нам, пусть они морозятся, включают дурака, делают морду чайником, ненавидят Америку или путена. Нам это зачем?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 16 сер, 2023 19:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:58

Прокремлівські ЗМІ пишуть про смерть заступника міністра оборони Росії - начальника Головного військово-політичного управління МО Геннадія Жидко.

Він обіймав посаду заступника міністра оборони РФ, а в травні-липні 2022 року командував усім окупаційним угрупуванням ЗС РФ в Україні, змінивши на цій посаді генерала Дворнікова.

"Колишній заступник міністра оборони Росії і керівник штабу угруповання Збройних сил РФ в Сирії, Герой Росії генерал-полковник Геннадій Жидко помер в Москві на 58-му році життя після тривалої хвороби", - повідомив губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов.
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:10

The Wall Street Journal: Валютный кризис в России, возможно, не будет соответствовать классическому шаблону развивающихся рынков. Вместо резкого снижения курса мы увидим медленное, но неумолимое падение. Возрождается дискуссия: действительно ли санкции против России работают. Ответ, похоже, положительный, но не совсем такой, как предполагалось. В перспективе курс рубля, скорее всего, будет отражать прогрессирующее ухудшение производственного потенциала России. Ограничения на импорт иностранных технологий – это те санкции, которые действительно работают. Они, а также решение многих западных фирм покинуть страну, могут привести к обнищанию экономики. Пострадали многие отрасли российской промышленности. Многое будет усугубляться по мере старения подержанной западной продукции, как показал пример Ирана. У России есть старая проблема: при восстановлении экономического роста импорт увеличивается больше, чем экспорт, и валюта страдает. Стоимость рубля уже давно используется россиянами в качестве показателя благосостояния страны. Политическое долголетие Путина можно отчасти объяснить тем, что ему удалось избежать валютных кризисов, которые были характерны для его предшественника
vitaliiangel
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