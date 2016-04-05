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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4864486548664867
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:15

  prodigy написав:
  Успіх написав:Ну, тоді і я признаюсь.
Декілька днів тому, моя теж виїхала...
І теж взяла з собою гроші і дітей...


якщо це не жарт, то крім тримайся нічого не скажеш


Багато можна сказати, але я про те зараз не буду.. Сподіваюся, що йому вистачить розуму заблокувати свою банківську картку та зробити генеральну довіреність на свого батька.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:21

  fler написав:
  prodigy написав:
  Успіх написав:Ну, тоді і я признаюсь.
Декілька днів тому, моя теж виїхала...
І теж взяла з собою гроші і дітей...


якщо це не жарт, то крім тримайся нічого не скажеш


Багато можна сказати, але я про те зараз не буду.. Сподіваюся, що йому вистачить розуму заблокувати свою банківську картку та зробити генеральну довіреність на свого батька.

Впевнений, що виїхали просто на відпочинок, літо закінчується, стресу багато, скільки вже відкладати поїздку на якийсь курорт.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Еще раз, им должно быть стыдно а не нам, пусть они морозятся, включают дурака, делают морду чайником, ненавидят Америку или путена. Нам это зачем?

От щоб не забували, що їм має бути соромно, то ще не одне десятиріччя булінгом кацапів має бути просякнуте все, огида до всього російського має прививатися дітям змалку, щоб "росіянин" викликало таку ж реакцію, як брудний і смердючий безхатько, що дрочить у публічному місці.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:35

  vitaliiangel написав:
  kyk написав:Шукаєте хороших росіян? Війна вже закінчилась?
без разницы кто и как вас убьет хорошие или плохие русские. Надо остановить войну. ненависть в этом плохой советчик. У всех и так градус на пределе. Предлагаете воевать до последнего украинца? сами то умереть готовы? Включите мозги.
  kyk написав:Після перемоги і виплати репарацій можна буде подумати.
до неё сначала надо дожить

Ваша позиція зрозуміла. Потрібно перестати стріляти і зупинити війну, попросивши про це росіян. Що у людей в голові на другий рік війни...
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