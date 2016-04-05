Багато можна сказати, але я про те зараз не буду.. Сподіваюся, що йому вистачить розуму заблокувати свою банківську картку та зробити генеральну довіреність на свого батька.
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Додано: Сер 16 сер, 2023 19:15
Багато можна сказати, але я про те зараз не буду.. Сподіваюся, що йому вистачить розуму заблокувати свою банківську картку та зробити генеральну довіреність на свого батька.
Додано: Сер 16 сер, 2023 19:21
Впевнений, що виїхали просто на відпочинок, літо закінчується, стресу багато, скільки вже відкладати поїздку на якийсь курорт.
Додано: Сер 16 сер, 2023 19:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
От щоб не забували, що їм має бути соромно, то ще не одне десятиріччя булінгом кацапів має бути просякнуте все, огида до всього російського має прививатися дітям змалку, щоб "росіянин" викликало таку ж реакцію, як брудний і смердючий безхатько, що дрочить у публічному місці.
Додано: Сер 16 сер, 2023 19:35
Ваша позиція зрозуміла. Потрібно перестати стріляти і зупинити війну, попросивши про це росіян. Що у людей в голові на другий рік війни...
Додано: Сер 16 сер, 2023 19:37
Невже ви такий наївний? Виїхали з усіма грошима "просто на відпочинок"?
Правильно, літо закінчується, дітей треба влаштувати до школи. Підприємлива жінка все прорахувала. І після розлучення буде претендувати на аліменти, які = 50% доходів чоловіка. Думаю, що я не одна, хто не здивувався такому повороту подій у відомого героя. (Тому що попереджала не лише я).
ПС. Як казав ДС (світла йому пам'ять), ближче до тіла:
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект за №9566, полон скандальных инициатив, которые ужесточат мобилизацию в Украине. Среди них – изменения в ст. 38 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе». Согласно изменениям, сотрудникам коммунальных служб и руководителям ОСББ предоставят на законодательном уровне право вручать повестки военнообязанным мужчинам.
Кроме того, сотрудникам коммунальных служб и руководителям ОСББ предлагается разрешить собирать информацию о военнообязанных и содействовать их прибытию в военкоматы (ТЦК).
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