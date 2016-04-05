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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4865486648674868>
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:15

  prodigy написав:
  Успіх написав:Ну, тоді і я признаюсь.
Декілька днів тому, моя теж виїхала...
І теж взяла з собою гроші і дітей...


якщо це не жарт, то крім тримайся нічого не скажеш


Багато можна сказати, але я про те зараз не буду.. Сподіваюся, що йому вистачить розуму заблокувати свою банківську картку та зробити генеральну довіреність на свого батька.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:21

  fler написав:
  prodigy написав:
  Успіх написав:Ну, тоді і я признаюсь.
Декілька днів тому, моя теж виїхала...
І теж взяла з собою гроші і дітей...


якщо це не жарт, то крім тримайся нічого не скажеш


Багато можна сказати, але я про те зараз не буду.. Сподіваюся, що йому вистачить розуму заблокувати свою банківську картку та зробити генеральну довіреність на свого батька.

Впевнений, що виїхали просто на відпочинок, літо закінчується, стресу багато, скільки вже відкладати поїздку на якийсь курорт.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Еще раз, им должно быть стыдно а не нам, пусть они морозятся, включают дурака, делают морду чайником, ненавидят Америку или путена. Нам это зачем?

От щоб не забували, що їм має бути соромно, то ще не одне десятиріччя булінгом кацапів має бути просякнуте все, огида до всього російського має прививатися дітям змалку, щоб "росіянин" викликало таку ж реакцію, як брудний і смердючий безхатько, що дрочить у публічному місці.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:35

  vitaliiangel написав:
  kyk написав:Шукаєте хороших росіян? Війна вже закінчилась?
без разницы кто и как вас убьет хорошие или плохие русские. Надо остановить войну. ненависть в этом плохой советчик. У всех и так градус на пределе. Предлагаете воевать до последнего украинца? сами то умереть готовы? Включите мозги.
  kyk написав:Після перемоги і виплати репарацій можна буде подумати.
до неё сначала надо дожить

Ваша позиція зрозуміла. Потрібно перестати стріляти і зупинити війну, попросивши про це росіян. Що у людей в голові на другий рік війни...
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:37

  Faceless написав:
  fler написав:Багато можна сказати, але я про те зараз не буду.. Сподіваюся, що йому вистачить розуму заблокувати свою банківську картку та зробити генеральну довіреність на свого батька.

Впевнений, що виїхали просто на відпочинок, літо закінчується, стресу багато, скільки вже відкладати поїздку на якийсь курорт.

Невже ви такий наївний? Виїхали з усіма грошима "просто на відпочинок"?
Правильно, літо закінчується, дітей треба влаштувати до школи. Підприємлива жінка все прорахувала. І після розлучення буде претендувати на аліменти, які = 50% доходів чоловіка. Думаю, що я не одна, хто не здивувався такому повороту подій у відомого героя. (Тому що попереджала не лише я).

ПС. Як казав ДС (світла йому пам'ять), ближче до тіла:
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект за №9566, полон скандальных инициатив, которые ужесточат мобилизацию в Украине. Среди них – изменения в ст. 38 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе». Согласно изменениям, сотрудникам коммунальных служб и руководителям ОСББ предоставят на законодательном уровне право вручать повестки военнообязанным мужчинам.
Кроме того, сотрудникам коммунальных служб и руководителям ОСББ предлагается разрешить собирать информацию о военнообязанных и содействовать их прибытию в военкоматы (ТЦК).
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:41

  kyk написав:Ваша позиція зрозуміла. Потрібно перестати стріляти і зупинити війну, попросивши про це росіян. Що у людей в голові на другий рік війни...
мою позицию надумали вы. прекратить стрелять я не предлагал, скорее наоборот выступаю за усиление огневого давления. И при этом же предлагаю общаться с врагом, не морозится, не избегать общения. Убеждать что хватит, пора остановить войну.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:42

  andrijk777 написав:Рейтингу путіна не може нічого загрожувати тому що рейтинг не живий. :D
А ось путіну загрожує низький рейтинг. Елементарне питання: Чому він не проводить мобілізацію? Чому так пізно почав мобілізацію в 2022? Чому?
Ліквідація наслідків - копійки. Очевидно катастрофа буде набагато менша ніж Чорнобильська. Ну не повні вони ідіоти.

я не буду сперечатися, що його не турбує рейтинг. Звісно, турбує. Але як теракт на АЕС може підняти цей рейтинг? Ця подія теоретично могла б розвʼязати руки, щоб почати воювати «по-справжньому», але нюанс в тому, що далі вже нікуди. Росія воює на межі своїх можливостей, якщо не розглядати ядерну зброю. Що, після «теракту» до військкоматів вишикуються черги? А може навпаки, буде ще одна хвиля тих, хто втече за кордон?
Поки що Путін з усіх сил намагався відгородити звичайне населення від війни, попереду вибори, не думаю, що він перед виборами буде робити подібні ризикові речі.
Ну і про ліквідацію наслідків, ви серйозно? Ліквідація витоку радіоактивних речовин на територію, площу якої неможливо передбачити, це копійки? Мда, пишіть ще. А якщо витоку не буде, то і ефекту не буде.
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:50

Румунія буде навчати українських пілотів на F-16, — заява на сайті президента Румунії
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:59

  fler написав:
  Faceless написав:
  fler написав:Багато можна сказати, але я про те зараз не буду.. Сподіваюся, що йому вистачить розуму заблокувати свою банківську картку та зробити генеральну довіреність на свого батька.

Впевнений, що виїхали просто на відпочинок, літо закінчується, стресу багато, скільки вже відкладати поїздку на якийсь курорт.

Невже ви такий наївний? Виїхали з усіма грошима "просто на відпочинок"?
Правильно, літо закінчується, дітей треба влаштувати до школи. Підприємлива жінка все прорахувала. І після розлучення буде претендувати на аліменти, які = 50% доходів чоловіка. Думаю, що я не одна, хто не здивувався такому повороту подій у відомого героя. (Тому що попереджала не лише я).

ПС. Як казав ДС (світла йому пам'ять), ближче до тіла:
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект за №9566, полон скандальных инициатив, которые ужесточат мобилизацию в Украине. Среди них – изменения в ст. 38 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе». Согласно изменениям, сотрудникам коммунальных служб и руководителям ОСББ предоставят на законодательном уровне право вручать повестки военнообязанным мужчинам.
Кроме того, сотрудникам коммунальных служб и руководителям ОСББ предлагается разрешить собирать информацию о военнообязанных и содействовать их прибытию в военкоматы (ТЦК).

Флер, максимум жена Долярчика купит себе очки дешевле Ваших и обновки больше детям, и, вернётся обратно пополнять "депо стовбчики" общего бюджета )))
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 20:07

русский радуется что заснял как вьепали его танк
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