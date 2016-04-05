Додано: Сер 16 сер, 2023 19:42

andrijk777 написав: Рейтингу путіна не може нічого загрожувати тому що рейтинг не живий.

А ось путіну загрожує низький рейтинг. Елементарне питання: Чому він не проводить мобілізацію? Чому так пізно почав мобілізацію в 2022? Чому?

Ліквідація наслідків - копійки. Очевидно катастрофа буде набагато менша ніж Чорнобильська. Ну не повні вони ідіоти. Рейтингу путіна не може нічого загрожувати тому що рейтинг не живий.А ось путіну загрожує низький рейтинг. Елементарне питання: Чому він не проводить мобілізацію? Чому так пізно почав мобілізацію в 2022? Чому?Ліквідація наслідків - копійки. Очевидно катастрофа буде набагато менша ніж Чорнобильська. Ну не повні вони ідіоти.

я не буду сперечатися, що його не турбує рейтинг. Звісно, турбує. Але як теракт на АЕС може підняти цей рейтинг? Ця подія теоретично могла б розвʼязати руки, щоб почати воювати «по-справжньому», але нюанс в тому, що далі вже нікуди. Росія воює на межі своїх можливостей, якщо не розглядати ядерну зброю. Що, після «теракту» до військкоматів вишикуються черги? А може навпаки, буде ще одна хвиля тих, хто втече за кордон?Поки що Путін з усіх сил намагався відгородити звичайне населення від війни, попереду вибори, не думаю, що він перед виборами буде робити подібні ризикові речі.Ну і про ліквідацію наслідків, ви серйозно? Ліквідація витоку радіоактивних речовин на територію, площу якої неможливо передбачити, це копійки? Мда, пишіть ще. А якщо витоку не буде, то і ефекту не буде.