Особисте життя форумчанина випереджує всі фронтові події по інтересу інших форумчан. Майже як зараз в західній пресі - маленькі скандали целебріті на перших шпальтах, а про війну в Україні, то ще треба знайти. Останні дні Львів і ЗУ отримували ракетні удари і багатьох це стимулювало збирати валізи, по крайній мірі з перших рук таких історій доста почув. Ну і дехто хвалився, що дав всілякі дозволи на виїзд, хоч наразі їх не потрібно і т.д. А накінець то і хвиля розлучень пішла закономірно:
Официальный представитель НАТО Стиан Йенссен, который ранее предложил Украине уступить территории для членства а Альянсе, прокомментировал возникший скандал.
"Мое заявление об этом было частью большей дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка", - заявил руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью VG.
Официальный представитель НАТО Стиан Йенссен, который ранее предложил Украине уступить территории для членства а Альянсе, прокомментировал возникший скандал.
"Мое заявление об этом было частью большей дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка", - заявил руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью VG.
Он не совсем ошибся. Насколько я понимаю он отвечает за общение блока с арабским миром. Вот мы и услышали очередное продолжение мирного саммита в Джиде.
Официальный представитель НАТО Стиан Йенссен, который ранее предложил Украине уступить территории для членства а Альянсе, прокомментировал возникший скандал.
"Мое заявление об этом было частью большей дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка", - заявил руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью VG.
Он не совсем ошибся. Насколько я понимаю он отвечает за общение блока с арабским миром. Вот мы и услышали очередное продолжение мирного саммита в Джиде.
Я думаю, что такой вариант рассматривался, среди всех прочих вариантов
Но у этого варианта минусов больше, чем плюсов
Хотя, очевидно, что и такое мнение, пусть даже и высказанное в неофициальном порядке, таит в себе угрозу – даже не для Украины, а для международного права как такового. Потому что если мы согласимся жить в мире, где одна страна может оккупировать территорию другой, а потом получить одобрение и легитимизацию своих разбойничьих действий, то почему должны рассчитывать на то, что другие авторитарные государства не захотят повторить сомнительные «достижения» Владимира Путина?
и
Тем не менее, важен сам факт того, что дискуссии о вступлении Украины в НАТО продолжаются – и не прекращаются даже сейчас, во время военных действий. Что никто не собирается откладывать поиск механизмов для вступления Украины в НАТО до окончания войны. И – что наиболее важно в словах Стиана Йенссена – так это то, что в странах НАТО хотят, чтобы война не повторилось. Именно в этом главный смысл будущего присоединения Украины к Альянсу.
sashaqbl написав:Виглядає як маячня. По-перше, Курська АЕС діюча, а ЗАЕС заглушена. Навіть якщо підірвати реактори - то це руйнування АЕС, купа проблем, але на техногенну катастрофу рівня аварії на ЧАЕС не потягне і на ситуацію на фронті не вплине. Натомість Курска АЕС працює. І це брат двійник ЧАЕС. Тому аварія там може мати дуже серйозні наслідки. Але не для фронту.
Тут є головним моментом те, чи наважаться орки пошкоджувати основне обладнання ЗАЕС при відступі. Якщо пошкодять це загрожує існуванню залишків населення в Криму та ескалації війни до фази, що ми вб'ємо 2 мільйони орків, ще 5 мільйонів поранимо, ще 15 мільйонів втече за кордон, після цього окупуємо із 5 їх областей, хтось там таки лишиться при владі, тіпа Кадирова, - от і з ним будемо вести переговори про компенсацію всіх втрат. Тобто решта життя мешканців рашки потрапить майже в рабство. Чому саме так? А щоб у Китаю не було бажання обстрілювати об'єкти на Тайвані з 300-400 мм РСЗВ з коригування беспілотників.