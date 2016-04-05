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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4865486648674868
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 20:16

  stm написав:Флер, максимум жена Долярчика купит себе очки дешевле Ваших и обновки больше детям, и, вернётся обратно пополнять "депо стовбчики" общего бюджета )))

Та я ж не проти)))
fler
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Особисте життя форумчанина випереджує всі фронтові події по інтересу інших форумчан. Майже як зараз в західній пресі - маленькі скандали целебріті на перших шпальтах, а про війну в Україні, то ще треба знайти.
Останні дні Львів і ЗУ отримували ракетні удари і багатьох це стимулювало збирати валізи, по крайній мірі з перших рук таких історій доста почув. Ну і дехто хвалився, що дав всілякі дозволи на виїзд, хоч наразі їх не потрібно і т.д. А накінець то і хвиля розлучень пішла закономірно:
Багато українок, що виїхали за кордон через російські обстріли, приймають рішення про розлучення зі своїми чоловіками. Наталія Горбаль, адвокатка з сімейного права https://life.nv.ua/ukr/socium/chomu-zhi ... 45240.html
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 20:26

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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 20:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа 1 ...

Территории в обмен на членство в НАТО: представитель Альянса заявил, что ошибся
Официальный представитель НАТО Стиан Йенссен, который ранее предложил Украине уступить территории для членства а Альянсе, прокомментировал возникший скандал.

"Мое заявление об этом было частью большей дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка", - заявил руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью VG.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 20:37

  pesikot написав:Немного оффтопа 1 ...

Территории в обмен на членство в НАТО: представитель Альянса заявил, что ошибся
Официальный представитель НАТО Стиан Йенссен, который ранее предложил Украине уступить территории для членства а Альянсе, прокомментировал возникший скандал.

"Мое заявление об этом было частью большей дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка", - заявил руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью VG.

Он не совсем ошибся. Насколько я понимаю он отвечает за общение блока с арабским миром. Вот мы и услышали очередное продолжение мирного саммита в Джиде.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 20:43

  stm написав:
  pesikot написав:Немного оффтопа 1 ...

Территории в обмен на членство в НАТО: представитель Альянса заявил, что ошибся
Официальный представитель НАТО Стиан Йенссен, который ранее предложил Украине уступить территории для членства а Альянсе, прокомментировал возникший скандал.

"Мое заявление об этом было частью большей дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка", - заявил руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью VG.

Он не совсем ошибся. Насколько я понимаю он отвечает за общение блока с арабским миром. Вот мы и услышали очередное продолжение мирного саммита в Джиде.

Я думаю, что такой вариант рассматривался, среди всех прочих вариантов

Но у этого варианта минусов больше, чем плюсов
Хотя, очевидно, что и такое мнение, пусть даже и высказанное в неофициальном порядке, таит в себе угрозу – даже не для Украины, а для международного права как такового. Потому что если мы согласимся жить в мире, где одна страна может оккупировать территорию другой, а потом получить одобрение и легитимизацию своих разбойничьих действий, то почему должны рассчитывать на то, что другие авторитарные государства не захотят повторить сомнительные «достижения» Владимира Путина?

и
Тем не менее, важен сам факт того, что дискуссии о вступлении Украины в НАТО продолжаются – и не прекращаются даже сейчас, во время военных действий. Что никто не собирается откладывать поиск механизмов для вступления Украины в НАТО до окончания войны. И – что наиболее важно в словах Стиана Йенссена – так это то, что в странах НАТО хотят, чтобы война не повторилось. Именно в этом главный смысл будущего присоединения Украины к Альянсу.

(с) Портников
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Невже ви такий наївний? Виїхали з усіма грошима "просто на відпочинок"?

Долярчик не писав "з усіма грошима". Перечитайте уважно, і спробуйте відірватися від контексту попередніх повідомлень про бійця, що повернувся з полону.
Знаючи Долярчика, він ще той жартівник
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Виглядає як маячня.
По-перше, Курська АЕС діюча, а ЗАЕС заглушена. Навіть якщо підірвати реактори - то це руйнування АЕС, купа проблем, але на техногенну катастрофу рівня аварії на ЧАЕС не потягне і на ситуацію на фронті не вплине.
Натомість Курска АЕС працює. І це брат двійник ЧАЕС. Тому аварія там може мати дуже серйозні наслідки. Але не для фронту.

Тут є головним моментом те, чи наважаться орки пошкоджувати основне обладнання ЗАЕС при відступі. Якщо пошкодять це загрожує існуванню залишків населення в Криму та ескалації війни до фази, що ми вб'ємо 2 мільйони орків, ще 5 мільйонів поранимо, ще 15 мільйонів втече за кордон, після цього окупуємо із 5 їх областей, хтось там таки лишиться при владі, тіпа Кадирова, - от і з ним будемо вести переговори про компенсацію всіх втрат. Тобто решта життя мешканців рашки потрапить майже в рабство.
Чому саме так? А щоб у Китаю не було бажання обстрілювати об'єкти на Тайвані з 300-400 мм РСЗВ з коригування беспілотників.
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