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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4867486848694870>
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Denik написав:Тут є головним моментом те, чи наважаться орки пошкоджувати основне обладнання ЗАЕС при відступі. Якщо пошкодять це загрожує існуванню залишків населення в Криму та ескалації війни до фази, що ми вб'ємо 2 мільйони орків, ще 5 мільйонів поранимо, ще 15 мільйонів втече за кордон, після цього окупуємо із 5 їх областей, хтось там таки лишиться при владі, тіпа Кадирова, - от і з ним будемо вести переговори про компенсацію всіх втрат.


Пока орки даже в теории не собираются отступать из Энергодара, и нет ни одной военной предпосылки к этому на сегодня.
Тут надо задуматься о возможном осенне-зимнем наступлении орков.
С учётом что большинство с трудом накопленных за полгода наших резервов уже задействовано. Трудности с дополнительной мобилизацией (и мотивацией мобилизируемых) у нас есть. И строительство нами защитных фортификационных сооружений идёт не очень энергично. Все увлеклись разговорами о нашем наступлении.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Тут надо задуматься о возможном осенне-зимнем наступлении орков.

Кацапи полюбляють наступати взимку, зима буде важкою для війська і цивільних.
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:55

  freeze написав:
Denik написав:Тут є головним моментом те, чи наважаться орки пошкоджувати основне обладнання ЗАЕС при відступі. Якщо пошкодять це загрожує існуванню залишків населення в Криму та ескалації війни до фази, що ми вб'ємо 2 мільйони орків, ще 5 мільйонів поранимо, ще 15 мільйонів втече за кордон, після цього окупуємо із 5 їх областей, хтось там таки лишиться при владі, тіпа Кадирова, - от і з ним будемо вести переговори про компенсацію всіх втрат.


Пока орки даже в теории не собираются отступать из Энергодара, и нет ни одной военной предпосылки к этому на сегодня.
Тут надо задуматься о возможном осенне-зимнем наступлении орков.
С учётом что большинство с трудом накопленных за полгода наших резервов уже задействовано. Трудности с дополнительной мобилизацией (и мотивацией мобилизируемых) у нас есть. И строительство нами защитных фортификационных сооружений идёт не очень энергично. Все увлеклись разговорами о нашем наступлении.

мне тут сегодня в приватной беседе нашептали позитивного "инсайда" от людей которые "территориально за спиной тех кто сейчас с вами лицом к лицу", так вот, сказали что до ноября орков в Энергодаре не будет, наши будут 99% в Мелитополе до конца года и скорее всего в Бердянске
держу кулаки!
Вы еще на держитесь на плацдарме на ЛБ?
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 22:20

  kyk написав:
  vitaliiangel написав:
  prodigy написав:інфантильний висновок...
тобто за межами України можна спілкуватись з ними, може щей товаришувати?
дружить я не предлагал, делать морду чайником тупо. После вм2 разве из немцев делали мировых изгоев? это путь в никуда. Когда нибудь общаться придётся и признак слабости делать это сквозь зубы или морозиться. Им должно быть стыдно а не нам. Нужно прямо предлагать остановить ненависть и убийства. Или если это не предлагать получается что мы сами не против их убивать "до последнего русского"?

Шукаєте хороших росіян?


Ну кто-то же вроде воюет и за нас из них, не правда ли?
Вон Арестович хорошо сказал "переводя войну против путинского режима в войну против русской национальности мы даем еще одну мотивацию их гражданам воевать"
katso
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 22:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прохожий написав:Вы еще на держитесь на плацдарме на ЛБ?

Нас два дня назад вынуждены были вывести на ротацию.
К сожалению, не имею достоверной информации на сейчас по плацдарму. Была информация, что орки перебросили (или перебрасывают) из Крыма три полка кадровых, не мобиков, к К Лагерям с целью усиления района.
Без понтонной переправы с лёгким вооружением сложно. А переправа тоже очень сложно, во-первых, не слабое течение, во-вторых, артиллерии у орков, пусть не высокоточной, много, чтобы снести понтоны.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 22:41

freeze
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берегите себя)
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 22:53

  katso написав:Вон Арестович хорошо сказал "переводя войну против путинского режима в войну против русской национальности мы даем еще одну мотивацию их гражданам воевать"

Арестович - пиздабол

А что, против нас воюет только Путин ? Один ?
Или вместе с ним против нас воюет вся эта рашистская п...братия

Путинский режим - это и есть российский народ. Они выбрали Путина, они его поддерживают, они за него воюют
Поэтому не стоит отделять путинский режим от российского народа. Это единое целое
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 23:09

  pesikot написав:Поэтому не стоит отделять путинский режим от российского народа. Это единое целое
а ты единое целое с Зеленским или это другое?

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 23:16

  thenewepic написав:...
А щодо того, що орки при відступі підірвуть ЗАЕС, я не маю жодних сумнівів. Але вони підірвуть не атомні реактори (бо радіація ризикує піти і на країни НАТО, і на саму Росію), а турбіни, щоб ми якийсь час після деокупації не могли використовувати станцію за призначенням.

а я щось бачу не такий жахливий, але доволі реалістичний сценарій. підірвати реактор напевне неможливо - надто він міцний.

можуть підірвати ТВЕЛИ з відпрацьованим паливом - це не ядерний вибух, але це викид радіоактивних речовин.

але найбільш вірогідно - пошкодять систему охолодження. це по-перше легше валити на інших. а контейнери з ядерним паливом просто розплавляться - гарячий зупин за кілька днів, холодний зупин - напевне днів за 10. реактор розрахований на такий тип аварії - тому можливо шкоди середовищу буде не так й багато. а от відновити після такого - важко
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 23:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Если женщина выехала с детьми, как можно её за это осуждать? Ещё и доверенности какие то делать?
Ей нужно отдать всё и пожелать счастья. Иначе я вообще не понимаю, кто за что воюет.
Причины всех бед нужно находить в себе. И если ты считаешь себя мужиком, ты должен был позаботиться о безопасности своей личной семьи в первую очередь. Мудрые люди в 2014, продавая мне квартиру, уезжая в Испанию, сделали выводы.
А мы - нет
beee
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