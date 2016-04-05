Додано: Чет 17 сер, 2023 02:23

vitaliiangel написав: The Wall Street Journal: Валютный кризис в России, возможно, не будет соответствовать классическому шаблону развивающихся рынков. Вместо резкого снижения курса мы увидим медленное, но неумолимое падение. Возрождается дискуссия: действительно ли санкции против России работают. Ответ, похоже, положительный, но не совсем такой, как предполагалось. В перспективе курс рубля, скорее всего, будет отражать прогрессирующее ухудшение производственного потенциала России. Ограничения на импорт иностранных технологий – это те санкции, которые действительно работают. Они, а также решение многих западных фирм покинуть страну, могут привести к обнищанию экономики. Пострадали многие отрасли российской промышленности. Многое будет усугубляться по мере старения подержанной западной продукции, как показал пример Ирана. У России есть старая проблема: при восстановлении экономического роста импорт увеличивается больше, чем экспорт, и валюта страдает. Стоимость рубля уже давно используется россиянами в качестве показателя благосостояния страны. Политическое долголетие Путина можно отчасти объяснить тем, что ему удалось избежать валютных кризисов, которые были характерны для его предшественника

Курс рубля ни на что там не влияет, степень локализации производств просто зашкаливающий. Будет рубль по 500, уедут таджики, меньше будет строек. Но в обороне у них таджиков нет. Их оборонка пережила 90-ые. Ракеты, танки, корабли и самолёты там проектировались и строились строго по графику. И в Чечне воевали тоже когда денег не было. Наоборот падение уровня жизни это чревато новыми волнами озлобленных мобилизованных. Сытые и обеспеченные россияне, воевать не спешат, потому что есть что терять - работу, жену, дом, машину, планы, бизнес. А если он это всё потеряет - мобилизация значит у него ничего не отнимет. Чем хуже там, тем больше орков будут тут.