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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4867486848694870
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 23:43

  Успіх написав:Декілька днів тому, моя теж виїхала...
І теж взяла з собою гроші і дітей...

Вона, мабуть, теж, як і ти слухала Буданова(Арестовича) і хотіла влітку відпочити в Криму. А тут вже дітей до школи, а відпочинком і не пахне.
Тому так. Нічого, нагуляється, приїде в кавуневе місто, відмиєш, буде як нова. :)
PS: Тиж з ЛАДом ржав коли я радив.
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 23:47

  beee написав:Если женщина выехала с детьми, как можно её за это осуждать? Ещё и доверенности какие то делать?
Ей нужно отдать всё и пожелать счастья. Иначе я вообще не понимаю, кто за что воюет.

Та приїде, відпочинуть за кордоном і приїдуть.
Чи ви вже Долярчику іншу знайшли? :?
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 00:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зрадофілам раджу почитати: https://www.pravda.com.ua/articles/2023/08/16/7415736/
І задуматись - коли ви розганяєте «зраду», що все погано, влада все розікрала, мобілізованих забирають з вулиці і везуть прямо на фронт та подібне, чи не поширюєте при цьому наративи подібних далмерів кацапського розливу?
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 02:02

  katso написав:
Ну кто-то же вроде воюет и за нас из них, не правда ли?
Вон Арестович хорошо сказал "переводя войну против путинского режима в войну против русской национальности мы даем еще одну мотивацию их гражданам воевать"

Теще хату и сарай артобстрелами и снесло. А она в Турции с русскими здоровалась. Клоунесса. И таких полстраны.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 02:05

  Denik написав:Тут є головним моментом те, чи наважаться орки пошкоджувати основне обладнання ЗАЕС при відступі. Якщо пошкодять це загрожує існуванню залишків населення в Криму та ескалації війни до фази, що ми вб'ємо 2 мільйони орків, ще 5 мільйонів поранимо, ще 15 мільйонів втече за кордон, після цього окупуємо із 5 їх областей, хтось там таки лишиться при владі, тіпа Кадирова, - от і з ним будемо вести переговори про компенсацію всіх втрат. Тобто решта життя мешканців рашки потрапить майже в рабство.
Чому саме так? А щоб у Китаю не було бажання обстрілювати об'єкти на Тайвані з 300-400 мм РСЗВ з коригування беспілотників.

В разі відступу орки зруйнують ЗАЕС до неможливості відновлення. Це просто очевидна річ. Вони порти та нафтобази руйнують, а такий стратегічний актив як ЗАЕС тис більше не залишать.
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 02:23

  vitaliiangel написав:
The Wall Street Journal: Валютный кризис в России, возможно, не будет соответствовать классическому шаблону развивающихся рынков. Вместо резкого снижения курса мы увидим медленное, но неумолимое падение. Возрождается дискуссия: действительно ли санкции против России работают. Ответ, похоже, положительный, но не совсем такой, как предполагалось. В перспективе курс рубля, скорее всего, будет отражать прогрессирующее ухудшение производственного потенциала России. Ограничения на импорт иностранных технологий – это те санкции, которые действительно работают. Они, а также решение многих западных фирм покинуть страну, могут привести к обнищанию экономики. Пострадали многие отрасли российской промышленности. Многое будет усугубляться по мере старения подержанной западной продукции, как показал пример Ирана. У России есть старая проблема: при восстановлении экономического роста импорт увеличивается больше, чем экспорт, и валюта страдает. Стоимость рубля уже давно используется россиянами в качестве показателя благосостояния страны. Политическое долголетие Путина можно отчасти объяснить тем, что ему удалось избежать валютных кризисов, которые были характерны для его предшественника

Курс рубля ни на что там не влияет, степень локализации производств просто зашкаливающий. Будет рубль по 500, уедут таджики, меньше будет строек. Но в обороне у них таджиков нет. Их оборонка пережила 90-ые. Ракеты, танки, корабли и самолёты там проектировались и строились строго по графику. И в Чечне воевали тоже когда денег не было. Наоборот падение уровня жизни это чревато новыми волнами озлобленных мобилизованных. Сытые и обеспеченные россияне, воевать не спешат, потому что есть что терять - работу, жену, дом, машину, планы, бизнес. А если он это всё потеряет - мобилизация значит у него ничего не отнимет. Чем хуже там, тем больше орков будут тут.
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 02:31

  prodigy написав:
  Успіх написав:Ну, тоді і я признаюсь.
Декілька днів тому, моя теж виїхала...
І теж взяла з собою гроші і дітей...


сподіваюсь що виїхала для безпеки дітей?
якщо це не жарт, то крім тримайся нічого не скажеш
до речі, у моряків це не випадковість
частіше буває так-дружина(або дівчина) крисятить гроші і має коханця(інколи тільки перше),
якщо виїхала з дітьми-то тих грошей на довго не вистачить

Тримайся? Мужик если здоров, у него все в порядке. Его дети остаются его детьми.
Гораздо хуже если мужик лох и доверяет жене семейный бюджет. Превращается в коврик.
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 02:33

  kyk написав:
  vitaliiangel написав:
  kyk написав:Шукаєте хороших росіян? Війна вже закінчилась?
без разницы кто и как вас убьет хорошие или плохие русские. Надо остановить войну. ненависть в этом плохой советчик. У всех и так градус на пределе. Предлагаете воевать до последнего украинца? сами то умереть готовы? Включите мозги.
  kyk написав:Після перемоги і виплати репарацій можна буде подумати.
до неё сначала надо дожить

Ваша позиція зрозуміла. Потрібно перестати стріляти і зупинити війну, попросивши про це росіян. Що у людей в голові на другий рік війни...

Виталиан пацифист, он разве тут когда то был ярым диванным штурмовиком?
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 02:40

  vitaliiangel написав:
  kyk написав:Ваша позиція зрозуміла. Потрібно перестати стріляти і зупинити війну, попросивши про це росіян. Що у людей в голові на другий рік війни...
мою позицию надумали вы. прекратить стрелять я не предлагал, скорее наоборот выступаю за усиление огневого давления. И при этом же предлагаю общаться с врагом, не морозится, не избегать общения. Убеждать что хватит, пора остановить войну.

На той стороне внесли в конституцию новозахваченные регионы. Общение бесполезно. Откат законов такого уровня это политическая смерть всей верхушке, исторический позор великой расеи будет.
Фактически захвачены этнические степные украинские земли херсонской и запорожской областей, где украинские козаки заправляли ещё до того как в Москве квакать разучились.
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 04:35

  katso написав:Вон Арестович хорошо сказал "переводя войну против путинского режима в войну против русской национальности мы даем еще одну мотивацию их гражданам воевать"

Це він дає вам мотивацію його слухати щоб заробити трохи грошенят
Хто він такий взагалі щоб його слухати?.. Звичайний скамер.
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