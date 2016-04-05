|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 17 сер, 2023 06:17
Zebra написав:
Виталиан пацифист, он разве тут когда то был ярым диванным штурмовиком?
решение о штурмах принимаю не я, а те кому видна ситуация с наличием на складах запасов оружия и обороной противника.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18796
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2181 раз.
- Подякували: 3129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 сер, 2023 06:50
vitaliiangel написав:
а ты единое целое с Зеленским или это другое?
Ну так найди хоть один мой пост в поддержку Зеленского ... а иначе ты - Арестович
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8328
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 17 сер, 2023 07:22
pesikot написав: vitaliiangel написав:
а ты единое целое с Зеленским или это другое?
Ну так найди хоть один мой пост в поддержку Зеленского ...
вот ты и спалился, в период войны не поддерживают нашего главнокомандующего только коллаборанты и разные обиженные на власть чмо, которые шепчут #путинпамаги.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18796
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2181 раз.
- Подякували: 3129 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|119093
|
|
|6076
|495292
|
|
|1
|6036
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|