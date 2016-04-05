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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4868486948704871
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 06:17

  Zebra написав:Виталиан пацифист, он разве тут когда то был ярым диванным штурмовиком?
решение о штурмах принимаю не я, а те кому видна ситуация с наличием на складах запасов оружия и обороной противника.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 06:50

  vitaliiangel написав:а ты единое целое с Зеленским или это другое?

Ну так найди хоть один мой пост в поддержку Зеленского ... а иначе ты - Арестович :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 07:22

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:а ты единое целое с Зеленским или это другое?

Ну так найди хоть один мой пост в поддержку Зеленского ...
вот ты и спалился, в период войны не поддерживают нашего главнокомандующего только коллаборанты и разные обиженные на власть чмо, которые шепчут #путинпамаги.
vitaliiangel
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