Додано: Чет 17 сер, 2023 08:07

katso написав: Арестович хорошо сказал "переводя войну против путинского режима в войну против русской национальности мы даем еще одну мотивацию их гражданам воевать Арестович хорошо сказал "переводя войну против путинского режима в войну против русской национальности мы даем еще одну мотивацию их гражданам воевать

Я задумався, бо точно знаю, що Арестович не дурак. Ми круто програємо мокшанам в ІПСО і мені видається, що він правий. Там промиті мізкі і вони промиті дуже талоновито, а що ми робимо - ми цій пропаганді допомагаємо !!! Набагато розумніше казати, що:мы славяне мы братья, у нас общая культура, общий менталитет, генетика, крепкие родственные связи и всё это хочет разрушить путинская клика, не поддавайтесь кремлёвской пропаганде, всё что они говорят об украинцах это неправда они не враги, мы не должны убивать друг друга, игнорируйте повестки, поджигайте военкоматы, протестуйте против братоубийственной войны !Ми не маємо так думати, але ми маємо так говорити і писати, бо інтернет в них є і вони його читають і чим більше ми будемо їх переконувти, що не ми ворогі, а їх злочинна верхівка яка розв'язала братовбивчу війну, тим менше їх добровольців піде нас вбивати і більше їх втече за кордон ховаючись від мобілізації, а ті, що воюють задумаються чи може варто звалити, комісуватися, зробити самостріл, заплатити за документи про звільненя з лав армії, чи просто плюнути і поїхати додому - нехай судять! На данй час це розумно, принаймні я так вважаю. Тому навіть на цьому форумі ми маємо зробити перші кроки і не писати, що всі росіяни виродки, є як мінімум 15% там ще з непромитими мізками, бо вони в їх є і пропаганда їх не бере, і є купа тих хто коливається, от для них ми і маємо писати, що ми браття і це братовбивча війна і не українці їм вороги, а їх правляча кліка і треба робити все щоб кремлівська банда на чолі з xуйлом не посилали їх дітей в Україну на убой, не піддавайтесь пропаганді і протестуйте явно чи хоча би росповсюджуйте цю думку в сім'і, на роботі, серед своїх знайомих.