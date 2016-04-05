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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4867486848694870>
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 08:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Арестович хорошо сказал "переводя войну против путинского режима в войну против русской национальности мы даем еще одну мотивацию их гражданам воевать

Я задумався, бо точно знаю, що Арестович не дурак. Ми круто програємо мокшанам в ІПСО і мені видається, що він правий. Там промиті мізкі і вони промиті дуже талоновито, а що ми робимо - ми цій пропаганді допомагаємо !!! Набагато розумніше казати, що:
мы славяне мы братья, у нас общая культура, общий менталитет, генетика, крепкие родственные связи и всё это хочет разрушить путинская клика, не поддавайтесь кремлёвской пропаганде, всё что они говорят об украинцах это неправда они не враги, мы не должны убивать друг друга, игнорируйте повестки, поджигайте военкоматы, протестуйте против братоубийственной войны !
Ми не маємо так думати, але ми маємо так говорити і писати, бо інтернет в них є і вони його читають і чим більше ми будемо їх переконувти, що не ми ворогі, а їх злочинна верхівка яка розв'язала братовбивчу війну, тим менше їх добровольців піде нас вбивати і більше їх втече за кордон ховаючись від мобілізації, а ті, що воюють задумаються чи може варто звалити, комісуватися, зробити самостріл, заплатити за документи про звільненя з лав армії, чи просто плюнути і поїхати додому - нехай судять! На данй час це розумно, принаймні я так вважаю. Тому навіть на цьому форумі ми маємо зробити перші кроки і не писати, що всі росіяни виродки, є як мінімум 15% там ще з непромитими мізками, бо вони в їх є і пропаганда їх не бере, і є купа тих хто коливається, от для них ми і маємо писати, що ми браття і це братовбивча війна і не українці їм вороги, а їх правляча кліка і треба робити все щоб кремлівська банда на чолі з xуйлом не посилали їх дітей в Україну на убой, не піддавайтесь пропаганді і протестуйте явно чи хоча би росповсюджуйте цю думку в сім'і, на роботі, серед своїх знайомих.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 08:48

  thenewepic написав:Зрадофілам раджу почитати: https://www.pravda.com.ua/articles/2023/08/16/7415736/
І задуматись - коли ви розганяєте «зраду», що все погано, влада все розікрала, мобілізованих забирають з вулиці і везуть прямо на фронт та подібне, чи не поширюєте при цьому наративи подібних далмерів кацапського розливу?


цікава історія Сефтона Делмера...
дещо змінилось з часом (інтернет, тг/канали, youtube та інші ЗМІ) 80 років тому у німців було менше джерелл інформації, але для деяких ватних не має значення кількість і якість джерелл , вони вірять своєму джереллу (фонтанка.ру або мітрополит паша-мерседес) і ніщо інше не впливає на їх затмаренний розсуд
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 08:59

  Василь-Рівне написав:
  katso написав:Арестович хорошо сказал "переводя войну против путинского режима в войну против русской национальности мы даем еще одну мотивацию их гражданам воевать

Набагато розумніше казати, що:
мы славяне мы братья, у нас общая культура, общий менталитет, генетика, крепкие родственные связи и всё это хочет разрушить путинская клика, не поддавайтесь кремлёвской пропаганде, всё что они говорят об украинцах это неправда они не враги, мы не должны убивать друг друга, игнорируйте повестки, поджигайте военкоматы, протестуйте против братоубийственной войны !
Ми не маємо так думати, але ми маємо так говорити і писати...

У мене язик не повернеться щось таке сказати і рука не підніметься написати.
Як на мене, це занадто. Ганьба якась, вибачте.
Ми довели всьому світу, що кацапія - це зло (рашизм вже визнаний термін), їх чмирять у багатьох країнах, виганяють, позбавляють прав тощо. А тепер ми маємо казати, що в нас "общая культура, общий менталитет"? Тобто ми визнаємо себе таким самим лайном, як вони? Ніхто не знає, що ми думаємо насправді, але всі будуть судити нас по нашим словам. Уявляєте, як зміниться ставлення до нас у наших міжнародних партнерів?
Тому я вважаю, що як виступати "против русской национальности", так і казати "мы славяне, мы братья" - це крайнощі, яких слід уникати. Натомість, робити наголос на повазі до територіальної цінності, норм міжнародного права, недопущенні техногенних катастроф, викрадення дітей і т.п.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 09:08

fler вы путаете русскую культуру с той деградацией и бескультурьем которые сейчас на рф
  fler написав:Натомість, робити наголос на повазі до територіальної цінності, норм міжнародного права, недопущенні техногенних катастроф, викрадення дітей і т.п.
то есть вас должны уважать, а вы будете на свой выбор решать кто лайно а кто мармелад?
  fler написав:таким самим лайном
это точно по европейски?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 17 сер, 2023 09:11, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 09:08

fler підтримую 100%

треба більші зброї вже вчора, тому що санкції річ гарна , але результат буде років через 5-7
"Эта война им на самом деле ничего не стоит. Я видел своими глазами, ходил своими ногами по бесконечным складам железного говна, окрашенного в зеленые цвета. Действительно, СССР ничем не занимался, кроме производства бомб и ракет. Этого много, оно дерьмовое, летит не туда, чаще всего взрывается прямо в руках, но им наплевать и на своих солдат тоже. Санкции – хорошая штука. Но, вероятно, они должны решить вопрос судьбы России глобально. А за войной они не поспевают", – сказал Невзоров.

https://gordonua.com/news/war/nevzorov- ... 12160.html
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 09:12

prodigy если в порыве ненависти вы потеряете человеческое лицо, чем вы лучше орка?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 09:13

  vitaliiangel написав:fler вы путаете русскую культуру с той деградацией и бескультурьем которые сейчас на рф
Дивимось на результат засилля російської культури = деградація і тотальна підтримка маразматика і шизоїда пуйла.

То невже важко провести зворотню аналогію?
Якщо результатом є деградація- то культури не було, а була красива обгортка з лайном всередині.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 17 сер, 2023 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 09:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:fler вы путаете русскую культуру с той деградацией и бескультурьем которые сейчас на рф
  fler написав:Натомість, робити наголос на повазі до територіальної цінності, норм міжнародного права, недопущенні техногенних катастроф, викрадення дітей і т.п.
то есть вас должны уважать, а вы будете на свой выбор решать кто лайно а кто мармелад?
  fler написав:таким самим лайном
это точно по европейски?
Яка в біса культура, або лайно, або крадене
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 09:14

  Faceless написав:Яка в біса культура, або лайно, або крадене
в Европе так же считают? Или вы хотите подстроить европейские ценности под себя?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 09:16

  vitaliiangel написав:fler вы путаете русскую культуру с той деградацией и бескультурьем которые сейчас на рф


до чого тут культура, її і досі Захід не відмінив,
Чайковский, Рахманінов, Прокофьев, Шостакович, Скрябин-як виконували раніше, так і виконують майже всі відомі в світі симфоничні диригенти і оркестри

виставу балету "Щелкулчик" на міжнародних сценах побачили останні роки більше 150 разів
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 17 сер, 2023 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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