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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4868486948704871>
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 09:16

  vitaliiangel написав:prodigy если в порыве ненависти вы потеряете человеческое лицо, чем вы лучше орка?
Якщо для того щоб захистити від орків свою сімю треба перетворитись в орка..то треба
В противному разі орки перетворять мою сімю в орків...
На фронті нема місця манерам...там якщо розвідка бере в полон..то вона зобовязана полонених знищити, бо їх наявність заважає виконанню бойового завдання.
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 09:17

  prodigy написав:
до чого тут культура, її і досі Захід не відминив,
Чайковский, Рахманінов, Прокофьев, Шостакович, Скрябин-як виконували раніше, так і виконують майже всі відомі в світі симфоничні диригенти і оркестри

виставу балету "Щелкулчик" на міжнародних сценах побачили останні роки більше 150 разів

  Faceless написав:Яка в біса культура, або лайно, або крадене
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 09:18

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Яка в біса культура, або лайно, або крадене
в Европе так же считают? Или вы хотите подстроить европейские ценности под себя?
Бюсь об заклад, що в найближчий час в Європі/США суттєво поменшає російських балетів і виконань різних там шостаковичів/чайковських
І цьому дві причини
Перша - це стане не модно
Друга - ці постановки спонсорувались педераційниками, спонсорування закінчиться- автоматично геніальність здується.
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 09:21

  prodigy написав:до чого тут культура, її і досі Захід не відмінив,
флер, которую вы поддерживаете, написала про русскую культуру такое:
  fler написав:що в нас "общая культура, общий менталитет"? Тобто ми визнаємо себе таким самим лайном, як вони?
быстро же вы кое что подтёрли. ну хоть так. Лучше сначала думать, а потом писать, чтобы впопыхах не подтирать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 17 сер, 2023 09:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 09:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  prodigy написав:
до чого тут культура, її і досі Захід не відминив,
Чайковский, Рахманінов, Прокофьев, Шостакович, Скрябин-як виконували раніше, так і виконують майже всі відомі в світі симфоничні диригенти і оркестри

виставу балету "Щелкулчик" на міжнародних сценах побачили останні роки більше 150 разів

  Faceless написав:Яка в біса культура, або лайно, або крадене
Пройде облуда романтизації отого російкого доробку дореволюційного періоду і забудуть і ніхто й не помітить "втрати"
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 09:29

Колишній президент Франції вважає, що Україна повинна стати "мостом" між Європою і Росією.
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі ( 2007-2012 р.р.) заявив, що Україна не повинна стати членом ЄС, натомість має бути "мостом між Європою і Росією". Про це у середу, 16 серпня, він сказав в інтерв'ю виданню Le Figaro.
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 09:34

  Faceless написав:Пройде облуда романтизації отого російкого доробку дореволюційного періоду і забудуть і ніхто й не помітить "втрати"
вас не просят становится поклонниками русской культуры, но если вы хотите получить уважение, должны уважать сами. Иначе средневековье, наша вера правильная, крестовые походы и прочее. Не надо воевать с русской культурой, потому что дойдёт до шизофрении. Когда на русскоязычных украинцев накидывались, как будто это они выбирали путина. Или в чём то виноваты.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 09:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Пройде облуда романтизації отого російкого доробку дореволюційного періоду і забудуть і ніхто й не помітить "втрати"
вас не просят становится поклонниками русской культуры, но если вы хотите получить уважение, должны уважать сами. Иначе средневековье, наша вера правильная, крестовые походы и прочее. Не надо воевать с русской культурой, потому что дойдёт до шизофрении. Когда на русскоязычных украинцев накидывались, как будто это они выбирали путина. Или в чём то виноваты.

Кому потрібна повага кацапів? Вам? Все з прикметником "російський" має викликати тільки огиду. Як вже писав - ще не одне десятиріччя булінгом кацапів має бути просякнуте все, огида до всього російського має прививатися дітям змалку, щоб "росіянин" викликало таку ж реакцію, як брудний і смердючий безхатько
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 09:42

  Faceless написав:Кому потрібна повага кацапів? Вам? Все з прикметником "російський" має викликати тільки огиду. Як вже писав - ще не одне десятиріччя булінгом кацапів має бути просякнуте все, огида до всього російського має прививатися дітям змалку, щоб "росіянин" викликало таку ж реакцію, як брудний і смердючий безхатько
под кацапов нет отдельных правил, фашисты унижали евреев а вы кацапов. Чем вы лучше?

Что для вас победа выкинуть орков с Украины или унизить кацапов? ощущение что 2е, тогда война не закончится никогда, или с полным уничтожением одной из сторон.

переставайте делить людей на сорта. Есть те кто совершали преступления и те кто его поддерживали, остальных вы за что ненавидите?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Кому потрібна повага кацапів? Вам? Все з прикметником "російський" має викликати тільки огиду. Як вже писав - ще не одне десятиріччя булінгом кацапів має бути просякнуте все, огида до всього російського має прививатися дітям змалку, щоб "росіянин" викликало таку ж реакцію, як брудний і смердючий безхатько
под кацапов нет отдельных правил, фашисты унижали евреев а вы кацапов. Чем вы лучше?

Что для вас победа выкинуть орков с Украины или унизить кацапов? ощущение что 2е, тогда война не закончится никогда, или с полным уничтожением одной из сторон.

переставайте делить людей на сорта. Есть те кто совершали преступления и те кто его поддерживали, остальных вы за что ненавидите?

Фашисти не були антисемітами, принаймні ідеологічно, ви плутаєте з нацистами.
Ото ви зараз кацапів прирівняли до євреїв під час Холокосту, а нас до нацистів? Ви ото при тямі взагалі? З рашапропагандою переспілкувались?

Перемога - це звісно викинути кацапів з України. Але тільки на цьому просто так все не має закінчитися.

Свій третій сорт кацапи вибрали самі. Вони вибирали цю свою владу два десятиліття поспіль, і ніякого притомного протесту там не було. Отже і підтримували, навіть якщо мовчки, і коїли і коять злочини. Вже давно перейдено межу, коли був сенс вирізняти персоналій серед колективної провини. У Другу Світову, коли союзники бомбили німецькі міста, опитування серед населення не проводили - підтримував нацистів, чи ні. І зараз немає сенсу в багні шукати метеликів.
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