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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4868486948704871
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:14

  vitaliiangel написав:prodigy если в порыве ненависти вы потеряете человеческое лицо, чем вы лучше орка?


з чого взяв у мене пориви ненависті?

у мене немає поривів, маю стійке відчуття огиди і зневаги (неповаги)
до населення рф і ніяких поривів, почуття рівне без коливань

маю відчуття болі до наших дітей , старих і жінок -вбитих і калічених ракетами і шахедами

війна припинилась? може нічні і щоденні обстріли припинились (або стали нерегулярними)?
до чого ти піднімаєш питання про людяність? може в тебе закоротка пам'ять?
вже швидко забув про катівні в Бучі, Ізюмі, Херсоні, та сотні інші сіл і міст
припини своє скиглення стосовно люті до ворогів, ще один надивився арестовича
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:14

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Кому потрібна повага кацапів? Вам? Все з прикметником "російський" має викликати тільки огиду. Як вже писав - ще не одне десятиріччя булінгом кацапів має бути просякнуте все, огида до всього російського має прививатися дітям змалку, щоб "росіянин" викликало таку ж реакцію, як брудний і смердючий безхатько
под кацапов нет отдельных правил, фашисты унижали евреев а вы кацапов. Чем вы лучше?

Что для вас победа выкинуть орков с Украины или унизить кацапов? ощущение что 2е, тогда война не закончится никогда, или с полным уничтожением одной из сторон.

переставайте делить людей на сорта. Есть те кто совершали преступления и те кто его поддерживали, остальных вы за что ненавидите?


он воно як. ми вже,виходить, фашисти? хтось перечитався рашистських телегоканалів і їх пропаганди. розкажіть це тим, хто на нулі, чи мешканцям (і родичам розстріляних) бучі чи ізюму, чи матері воїна, якого розстріляли за слова "слава україні", чи родичам всіх інших загиблих
з вашого рота смердить рашопропагандою і якщо ви його не завалите, вам прийдеться поспілкуватися з органами на цю тему, і тоді його вам завалять вони. це точно.
модерація, цей персонаж заслуговує миття в бані, тривалого та ретельноо, за рашопропаганду. фашисти, ми, виявляється, .....
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:16

  vitaliiangel написав:
  prodigy написав:до чого тут культура, її і досі Захід не відмінив,
флер, которую вы поддерживаете, написала про русскую культуру такое:
  fler написав:що в нас "общая культура, общий менталитет"? Тобто ми визнаємо себе таким самим лайном, як вони?
быстро же вы кое что подтёрли. ну хоть так. Лучше сначала думать, а потом писать, чтобы впопыхах не подтирать.


віталька, а ти ще той провокатор..
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:26

"віталька", это уровень привозных баб. для культурных людей я vitaliian
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