Українська армія просунеться вперед у рамках контрнаступальних дій, але вихід на межі 1991 року – це на даний момент нереалістичний сценарій.



Про це заявив снайпер ЗСУ Костянтин Прошинський, який з перших днів великої війни знаходиться у найгарячіших точках.

"Я завжди про це говорив - я не воюю за землю. Я чудово розумію, у нас можуть забрати землю, ми можемо її повернути, можемо примножити. Щось може бути із землею – історія показує, що у всіх країн так було. Я воюю за людей, для мене головне – люди. Я воюю за своїх хлопців, у яких я командир, я воюю за своїх дітей", - сказав він.



Прошинський також прокоментував плани з приводу виходу України на кордони 91 року, що озвучуються військово-політичним керівництвом:



"Зі своєї маленької позиції, на якійсь ділянці фронту і не знаючи всієї інформації, зараз я не бачу жодного шансу вийти не те що на межі 91 року, а й на кордони до 24 лютого. Десь більше, десь менше.

Так, можливо, завтра нам дадуть підводні човни, авіаносці, 1000 літаків полетять, але зараз, на жаль, я цього не бачу. Але зараз наше завдання, це втримати все те, що є зараз. Просунутися, і ми обов'язково просунемося, по-любому, але як - важко сказати. Але про які межі 91-го йдеться, я не знаю. Я поки що варіантів не бачу".