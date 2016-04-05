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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 сер, 2023 10:14
vitaliiangel написав:prodigy
если в порыве ненависти вы потеряете человеческое лицо, чем вы лучше орка?
з чого взяв у мене пориви
ненависті?
у мене немає поривів, маю стійке відчуття огиди і зневаги (неповаги)
до населення рф і ніяких поривів, почуття рівне без коливань
маю відчуття болі до наших дітей , старих і жінок -вбитих і калічених ракетами і шахедами
війна припинилась? може нічні і щоденні обстріли припинились (або стали нерегулярними)?
до чого ти піднімаєш питання про людяність? може в тебе закоротка пам'ять?
вже швидко забув про катівні в Бучі, Ізюмі, Херсоні, та сотні інші сіл і міст
припини своє скиглення стосовно люті до ворогів, ще один надивився арестовича
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Додано: Чет 17 сер, 2023 10:14
vitaliiangel написав: Faceless написав:
Кому потрібна повага кацапів? Вам? Все з прикметником "російський" має викликати тільки огиду. Як вже писав - ще не одне десятиріччя булінгом кацапів має бути просякнуте все, огида до всього російського має прививатися дітям змалку, щоб "росіянин" викликало таку ж реакцію, як брудний і смердючий безхатько
под кацапов нет отдельных правил, фашисты унижали евреев а вы кацапов. Чем вы лучше?
Что для вас победа выкинуть орков с Украины или унизить кацапов? ощущение что 2е, тогда война не закончится никогда, или с полным уничтожением одной из сторон.
переставайте делить людей на сорта. Есть те кто совершали преступления и те кто его поддерживали, остальных вы за что ненавидите?
он воно як. ми вже,виходить, фашисти? хтось перечитався рашистських телегоканалів і їх пропаганди. розкажіть це тим, хто на нулі, чи мешканцям (і родичам розстріляних) бучі чи ізюму, чи матері воїна, якого розстріляли за слова "слава україні", чи родичам всіх інших загиблих
з вашого рота смердить рашопропагандою і якщо ви його не завалите, вам прийдеться поспілкуватися з органами на цю тему, і тоді його вам завалять вони. це точно.
модерація, цей персонаж заслуговує миття в бані, тривалого та ретельноо, за рашопропаганду. фашисти, ми, виявляється, .....
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Додано: Чет 17 сер, 2023 10:16
vitaliiangel написав: prodigy написав:
до чого тут культура, її і досі Захід не відмінив,
флер, которую вы поддерживаете, написала про русскую культуру такое:
fler написав:
що в нас "общая культура, общий менталитет"? Тобто ми визнаємо себе таким самим лайном, як вони?
быстро же вы кое что подтёрли. ну хоть так. Лучше сначала думать, а потом писать, чтобы впопыхах не подтирать.
віталька, а ти ще той провокатор..
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Додано: Чет 17 сер, 2023 10:26
"віталька", это уровень привозных баб. для культурных людей я vitaliian
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Додано: Чет 17 сер, 2023 11:57
Українська армія просунеться вперед у рамках контрнаступальних дій, але вихід на межі 1991 року – це на даний момент нереалістичний сценарій.
Про це заявив снайпер ЗСУ Костянтин Прошинський, який з перших днів великої війни знаходиться у найгарячіших точках.
"Я завжди про це говорив - я не воюю за землю. Я чудово розумію, у нас можуть забрати землю, ми можемо її повернути, можемо примножити. Щось може бути із землею – історія показує, що у всіх країн так було. Я воюю за людей, для мене головне – люди. Я воюю за своїх хлопців, у яких я командир, я воюю за своїх дітей", - сказав він.
Прошинський також прокоментував плани з приводу виходу України на кордони 91 року, що озвучуються військово-політичним керівництвом:
"Зі своєї маленької позиції, на якійсь ділянці фронту і не знаючи всієї інформації, зараз я не бачу жодного шансу вийти не те що на межі 91 року, а й на кордони до 24 лютого. Десь більше, десь менше.
Так, можливо, завтра нам дадуть підводні човни, авіаносці, 1000 літаків полетять, але зараз, на жаль, я цього не бачу. Але зараз наше завдання, це втримати все те, що є зараз. Просунутися, і ми обов'язково просунемося, по-любому, але як - важко сказати. Але про які межі 91-го йдеться, я не знаю. Я поки що варіантів не бачу".
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Додано: Чет 17 сер, 2023 11:57
Не знал, что в США во время войны мобилизация была по жеребьёвке
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Додано: Чет 17 сер, 2023 12:10
vitaliiangel
Отвечу вам как человек, который живет сами знаете где.
Нет у нас многоцветья в поселке по отношению к рашистам (их культуре - музыке, прозе, поэзии...), есть только 2 цвета - черный и белый.
Белый у меньшинства, которое приветствовало их приход, которое с радостью пошло им на службу, которое с удовольствием (именно так!) сдает им проукраински настроенных граждан, родственников тех, кто служил в АТО или служит в ЗСУ. Для них это действительно великая культура.
Черный у большинства, которые вынужденно молчат, чтобы выжить и дождаться наших. И для них рашисты это самое мерзкое, что есть на свете, и всё, произведенное ими, в т.ч. и культура, тоже мерзость. И единственная причина, по которой рашистские книги по-прежнему стоят на полках, это страх, что если эта мерзость будет выкинута в мусор или сожжена, на них тут же донесут, результат - подвал или исчезнут из поселка, чтобы через N лет быть найденными на дне водоемов или закопанными в посадках.
И такой черный цвет останется не только у них, но и будет передан их внукам и правнукам.
P.S. книжицы с дегенеративной курицей (2 головы это явно дегенеративное проявление в природе) у меня до сих пор нет, но я уже не уверен, что если мне "сделают предложение от которого невозможно отказаться", откажусь.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 12:11
«Смотрящего» в прошлом за ларьками Киева Тимура Ткаченко назначили заместителем министра стратегической промышленности Украины
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Xenon
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Додано: Чет 17 сер, 2023 12:21
Василь-Рівне написав:
Ми не маємо так думати, але ми маємо так говорити і писати
Ми їм нічого не винні(майже цитита). Чим дапі ми від них будемо, тим більше вони будуть розуміти, що їх будуть зустрічати не квітами, а снврядами, коли надумають полізти ще раз. У Фінляндію вже не лізуть, а на Балтію ще відкривають пащеку через значну російськомовну меншину.
Зараз кацапцький фюрер вже запустив свій потяг під укіс, і словами його ніхто не зупинить.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 12:23
Xenon написав:
«Смотрящего» в прошлом за ларьками Киева Тимура Ткаченко назначили заместителем министра стратегической промышленности Украины
І тут дружок єрмачка . Жах ...
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