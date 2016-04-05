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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4869487048714872>
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 11:57

Не знал, что в США во время войны мобилизация была по жеребьёвке
tromb
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:10

vitaliiangel

Отвечу вам как человек, который живет сами знаете где.

Нет у нас многоцветья в поселке по отношению к рашистам (их культуре - музыке, прозе, поэзии...), есть только 2 цвета - черный и белый.

Белый у меньшинства, которое приветствовало их приход, которое с радостью пошло им на службу, которое с удовольствием (именно так!) сдает им проукраински настроенных граждан, родственников тех, кто служил в АТО или служит в ЗСУ. Для них это действительно великая культура.

Черный у большинства, которые вынужденно молчат, чтобы выжить и дождаться наших. И для них рашисты это самое мерзкое, что есть на свете, и всё, произведенное ими, в т.ч. и культура, тоже мерзость. И единственная причина, по которой рашистские книги по-прежнему стоят на полках, это страх, что если эта мерзость будет выкинута в мусор или сожжена, на них тут же донесут, результат - подвал или исчезнут из поселка, чтобы через N лет быть найденными на дне водоемов или закопанными в посадках.

И такой черный цвет останется не только у них, но и будет передан их внукам и правнукам.


P.S. книжицы с дегенеративной курицей (2 головы это явно дегенеративное проявление в природе) у меня до сих пор нет, но я уже не уверен, что если мне "сделают предложение от которого невозможно отказаться", откажусь.
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Василь-Рівне написав:Ми не маємо так думати, але ми маємо так говорити і писати

Ми їм нічого не винні(майже цитита). Чим дапі ми від них будемо, тим більше вони будуть розуміти, що їх будуть зустрічати не квітами, а снврядами, коли надумають полізти ще раз. У Фінляндію вже не лізуть, а на Балтію ще відкривають пащеку через значну російськомовну меншину.
Зараз кацапцький фюрер вже запустив свій потяг під укіс, і словами його ніхто не зупинить.
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:26

Ця ваша дискусія позбавлена змісту.
По тій простій причині що москалі не цікавляться(реально) що при них думають україніці. Їм достатньо своїх СМІ(фактично своєї пропаганди). Те що ми про них думаєм - ні на що принципово не впливає(або впливає мінімально).

Ось воював СРСР з німцями - хтось питав що німці думають про радянських людей? Ні, звичайно. З німців зробили нелюдів бо "так треба було".
Воювали з фінами, також думки фінів нікого не цікавили, але з фінів нелюдів не зробити бо "так треба було".
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:В разі відступу орки зруйнують ЗАЕС до неможливості відновлення. Це просто очевидна річ. Вони порти та нафтобази руйнують, а такий стратегічний актив як ЗАЕС тис більше не залишать.

У випадку руйнації ЗАЕС війна буде закінчуватися на території орків. Буде примус їх до миру і повні репарації.
ЗАЕС - яка може підтримувати життєздатність на Півдні, а Південь підтримує продовольчу безпеку світу. Про ядерний тероризм промовчу. Конвенційна війна - це прояв політики. Ядерний тероризм - то вже інше. Ще один кривий рух орків у бік злочинів проти людства і США може збільшити постачання зброї. Як варіанти:
- ATACAMS
- некеровані снаряди в тому числі касетні для HIMARS
- наземні пускові установки для Tomahawk з ракетами;
- ракети JASSM;
- дійсно масові поставки бронетехніки;
- включення до поставок озброєнь азійських союзників США: Південної Кореї та Японії.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:10

  Denik написав:
  Zebra написав:В разі відступу орки зруйнують ЗАЕС до неможливості відновлення. Це просто очевидна річ. Вони порти та нафтобази руйнують, а такий стратегічний актив як ЗАЕС тис більше не залишать.

У випадку руйнації ЗАЕС війна буде закінчуватися на території орків. Буде примус їх до миру і повні репарації.
ЗАЕС - яка може підтримувати життєздатність на Півдні, а Південь підтримує продовольчу безпеку світу. Про ядерний тероризм промовчу. Конвенційна війна - це прояв політики. Ядерний тероризм - то вже інше. Ще один кривий рух орків у бік злочинів проти людства і США може збільшити постачання зброї. Як варіанти:
- ATACAMS
- некеровані снаряди в тому числі касетні для HIMARS
- наземні пускові установки для Tomahawk з ракетами;
- ракети JASSM;
- дійсно масові поставки бронетехніки;
- включення до поставок озброєнь азійських союзників США: Південної Кореї та Японії.

Хіба руйнація передбачає ядерне забрудження, вони можуть просто понівечити все обладнання, реактори, зробити щось, що унеможливіть відновлення роботи станції. Росатом знає як це зробити, вони їх проектують і будують.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:13

  yanyura написав:vitaliiangel

Отвечу вам как человек, который живет сами знаете где.

Нет у нас многоцветья в поселке по отношению к рашистам (их культуре - музыке, прозе, поэзии...), есть только 2 цвета - черный и белый.

Белый у меньшинства, которое приветствовало их приход, которое с радостью пошло им на службу, которое с удовольствием (именно так!) сдает им проукраински настроенных граждан, родственников тех, кто служил в АТО или служит в ЗСУ. Для них это действительно великая культура.

Черный у большинства, которые вынужденно молчат, чтобы выжить и дождаться наших. И для них рашисты это самое мерзкое, что есть на свете, и всё, произведенное ими, в т.ч. и культура, тоже мерзость. И единственная причина, по которой рашистские книги по-прежнему стоят на полках, это страх, что если эта мерзость будет выкинута в мусор или сожжена, на них тут же донесут, результат - подвал или исчезнут из поселка, чтобы через N лет быть найденными на дне водоемов или закопанными в посадках.

И такой черный цвет останется не только у них, но и будет передан их внукам и правнукам.


P.S. книжицы с дегенеративной курицей (2 головы это явно дегенеративное проявление в природе) у меня до сих пор нет, но я уже не уверен, что если мне "сделают предложение от которого невозможно отказаться", откажусь.


Если русская культура исчезнет, в отличие от 150 лет назад, мир этого не заметит. Русские уже больше ничего особо миру не дают. Смысл изучать их литературу, культуру и т.д. и т.п. Их через 30 лет останется по миру 70 млн, или менее 1% населения планеты, и то большинство пристарелые. Какой смысл?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Василь-Рівне написав:Набагато розумніше казати, що:
мы славяне мы братья, у нас общая культура, общий менталитет, генетика, крепкие родственные связи и всё это хочет разрушить путинская клика, не поддавайтесь кремлёвской пропаганде, всё что они говорят об украинцах это неправда они не враги, мы не должны убивать друг друга, игнорируйте повестки, поджигайте военкоматы, протестуйте против братоубийственной войны !

Погоджуюсь. Пропаганда має діяти не на нас, а на ворога в першу чергу. Чим більше тертя всередині рашки, тим нам краще.
"Хочу жить" - прекрасний проект. Володимир Золкін добре працює.
Разом з тим, ІМХО, важко знайти баланс, коли пропаганда діятиме на ворога, але не діятиме на внутрішню вату.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Пока орки даже в теории не собираются отступать из Энергодара, и нет ни одной военной предпосылки к этому на сегодня.
Тут надо задуматься о возможном осенне-зимнем наступлении орков.
С учётом что большинство с трудом накопленных за полгода наших резервов уже задействовано. Трудности с дополнительной мобилизацией (и мотивацией мобилизируемых) у нас есть. И строительство нами защитных фортификационных сооружений идёт не очень энергично. Все увлеклись разговорами о нашем наступлении.

Я все ж маю надію, що до кінця року фронт значно посунеться в сторону Азовського моря.
Якщо сухопутний коридор не буде перерізано, то він принаймні прострілюватиметься весь.
Щодо наступу - орки прямо зараз намагаються наступати на півночі Луганщини. Готувати оборонні рубежі потрібно постійно і всюди.
Oryx показує втрати техніки 1:1.
ПЖ разом з Mонобанк та United24 за кілька днів зібрали на 10 тис. FPV дронів, під які будуть серійно випускати боєприпаси. ЦЕ хороша ініціатива, побільше би таких...
Сподіваюсь вона зайде, і за пару місяців її повторять.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 17 сер, 2023 13:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:не дают.


вони не дають але беруть дай боже. дуже великий ринок для товарів США та Європи. А для товарів китаю - то взагалі прірва
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