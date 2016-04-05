Не знал, что в США во время войны мобилизация была по жеребьёвке
|
|
|
Додано: Чет 17 сер, 2023 12:10
vitaliiangel
Отвечу вам как человек, который живет сами знаете где.
Нет у нас многоцветья в поселке по отношению к рашистам (их культуре - музыке, прозе, поэзии...), есть только 2 цвета - черный и белый.
Белый у меньшинства, которое приветствовало их приход, которое с радостью пошло им на службу, которое с удовольствием (именно так!) сдает им проукраински настроенных граждан, родственников тех, кто служил в АТО или служит в ЗСУ. Для них это действительно великая культура.
Черный у большинства, которые вынужденно молчат, чтобы выжить и дождаться наших. И для них рашисты это самое мерзкое, что есть на свете, и всё, произведенное ими, в т.ч. и культура, тоже мерзость. И единственная причина, по которой рашистские книги по-прежнему стоят на полках, это страх, что если эта мерзость будет выкинута в мусор или сожжена, на них тут же донесут, результат - подвал или исчезнут из поселка, чтобы через N лет быть найденными на дне водоемов или закопанными в посадках.
И такой черный цвет останется не только у них, но и будет передан их внукам и правнукам.
P.S. книжицы с дегенеративной курицей (2 головы это явно дегенеративное проявление в природе) у меня до сих пор нет, но я уже не уверен, что если мне "сделают предложение от которого невозможно отказаться", откажусь.
Додано: Чет 17 сер, 2023 12:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ми їм нічого не винні(майже цитита). Чим дапі ми від них будемо, тим більше вони будуть розуміти, що їх будуть зустрічати не квітами, а снврядами, коли надумають полізти ще раз. У Фінляндію вже не лізуть, а на Балтію ще відкривають пащеку через значну російськомовну меншину.
Зараз кацапцький фюрер вже запустив свій потяг під укіс, і словами його ніхто не зупинить.
Додано: Чет 17 сер, 2023 12:26
Ця ваша дискусія позбавлена змісту.
По тій простій причині що москалі не цікавляться(реально) що при них думають україніці. Їм достатньо своїх СМІ(фактично своєї пропаганди). Те що ми про них думаєм - ні на що принципово не впливає(або впливає мінімально).
Ось воював СРСР з німцями - хтось питав що німці думають про радянських людей? Ні, звичайно. З німців зробили нелюдів бо "так треба було".
Воювали з фінами, також думки фінів нікого не цікавили, але з фінів нелюдів не зробити бо "так треба було".
Додано: Чет 17 сер, 2023 13:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У випадку руйнації ЗАЕС війна буде закінчуватися на території орків. Буде примус їх до миру і повні репарації.
ЗАЕС - яка може підтримувати життєздатність на Півдні, а Південь підтримує продовольчу безпеку світу. Про ядерний тероризм промовчу. Конвенційна війна - це прояв політики. Ядерний тероризм - то вже інше. Ще один кривий рух орків у бік злочинів проти людства і США може збільшити постачання зброї. Як варіанти:
- ATACAMS
- некеровані снаряди в тому числі касетні для HIMARS
- наземні пускові установки для Tomahawk з ракетами;
- ракети JASSM;
- дійсно масові поставки бронетехніки;
- включення до поставок озброєнь азійських союзників США: Південної Кореї та Японії.
Додано: Чет 17 сер, 2023 13:10
Хіба руйнація передбачає ядерне забрудження, вони можуть просто понівечити все обладнання, реактори, зробити щось, що унеможливіть відновлення роботи станції. Росатом знає як це зробити, вони їх проектують і будують.
Додано: Чет 17 сер, 2023 13:13
Если русская культура исчезнет, в отличие от 150 лет назад, мир этого не заметит. Русские уже больше ничего особо миру не дают. Смысл изучать их литературу, культуру и т.д. и т.п. Их через 30 лет останется по миру 70 млн, или менее 1% населения планеты, и то большинство пристарелые. Какой смысл?
Додано: Чет 17 сер, 2023 13:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Погоджуюсь. Пропаганда має діяти не на нас, а на ворога в першу чергу. Чим більше тертя всередині рашки, тим нам краще.
"Хочу жить" - прекрасний проект. Володимир Золкін добре працює.
Разом з тим, ІМХО, важко знайти баланс, коли пропаганда діятиме на ворога, але не діятиме на внутрішню вату.
Додано: Чет 17 сер, 2023 13:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я все ж маю надію, що до кінця року фронт значно посунеться в сторону Азовського моря.
Якщо сухопутний коридор не буде перерізано, то він принаймні прострілюватиметься весь.
Щодо наступу - орки прямо зараз намагаються наступати на півночі Луганщини. Готувати оборонні рубежі потрібно постійно і всюди.
Oryx показує втрати техніки 1:1.
ПЖ разом з Mонобанк та United24 за кілька днів зібрали на 10 тис. FPV дронів, під які будуть серійно випускати боєприпаси. ЦЕ хороша ініціатива, побільше би таких...
Сподіваюсь вона зайде, і за пару місяців її повторять.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 17 сер, 2023 13:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 17 сер, 2023 13:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
|