katso написав:Арестович хорошо сказал "переводя войну против путинского режима в войну против русской национальности мы даем еще одну мотивацию их гражданам воевать
Я задумався, бо точно знаю, що Арестович не дурак. Ми круто програємо мокшанам в ІПСО і мені видається, що він правий. Там промиті мізкі і вони промиті дуже талоновито, а що ми робимо - ми цій пропаганді допомагаємо !!! Набагато розумніше казати, що: мы славяне мы братья, у нас общая культура, общий менталитет, генетика, крепкие родственные связи и всё это хочет разрушить путинская клика, не поддавайтесь кремлёвской пропаганде, всё что они говорят об украинцах это неправда они не враги, мы не должны убивать друг друга, игнорируйте повестки, поджигайте военкоматы, протестуйте против братоубийственной войны ! Ми не маємо так думати, але ми маємо так говорити і писати,
1) арестович звісно не дурак але працює виключно на арестовича, не забувайте про це. Слухаючи арестовичей ви дозволяєте їм собою маніпулювати 2) ви мали б рацію якби кацапи не були кацапами, а ви уявляєте собі їх реакцію наче вони люди. Реакція кацапа - нарешті ці хохли зрозуміли своє місце, ми ж вам казали що ми одін нарот і вас абманиваєт запад. Здавайтесь, видайте нам усіх нацистів до наших концтаборів, ми їх там убйом нє больна. І приєднуйтесь вже нарешті до расії
vitaliiangel пройшовся провокативною темою, та вона слизька і багатьом противна - але показує насамперед, ставлення людей усередині країни, як ділилися люди тут на правильних і не правильних завжди, задовго до війни, так нічого не змінилося і ніхто не йтиме на компроміси. А значить не бути тут спокійною та безтурботною а-ля Швейцарії. І все, що сталося, мало статися як наслідок минулого, все що відбуватиметься буде відбуватися як наслідок сьогодення... Кожен вибирає свою долю сам. Вибрав – не плач.
Є чудовий вірш, їм і закінчу
Кожен вибирає по собі жінку, релігію, дорогу. Дияволу служити чи пророку кожен вибирає по собі.
Кожен вибирає по собі слово для любові та молитви. Шпагу для дуелі, меч для битви кожен обирає по собі.
Кожен обирає по собі. Щит та лати. Посох та латки. Міру остаточної розплати. Кожен обирає по собі.
Кожен вибирає собі. Вибираю теж як вмію. Ні до кого не маю я претензій. Кожен вибирає по собі.
Тема слизька і неприємна. Мені якось руська культура по барабану. В школі ненавидів уроки російської мови. Серед російських письменників не було жодного, хто б мені подобався. Але разом з тим я не згоден, що в російських генах є якась проблема. В багатьох адекватних людей є неадекватні родичі в РФ. Є потомки купи виселених совком українців, значна частина з яких були нашою інтелектульною елітою - і всі вони вата. З особистого досвіду - мені в 2008, через кілька тижнів після російсько-грузинської війни довелось в Нальчику поспілкуватися з Наталією Геграєвою - молодшою сестрою Романа Шухевича. На жаль, попри активну боротьбу в молодості, в неї на той час вже були типові ватні погляди на сучасний світ і політику(. Тому розповіді про те, які росіяни хуйові - це просто виправдання нездалості протистояти путінській пропаганді.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 17 сер, 2023 14:59, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:Я все ж маю надію, що до кінця року фронт значно посунеться в сторону Азовського моря. Якщо сухопутний коридор не буде перерізано, то він принаймні прострілюватиметься весь. Щодо наступу - орки прямо зараз намагаються наступати на півночі Луганщини. Готувати оборонні рубежі потрібно постійно і всюди. Oryx показує втрати техніки 1:1. ПЖ разом з Mонобанк та United24 за кілька днів зібрали на 10 тис. FPV дронів, під які будуть серійно випускати боєприпаси. ЦЕ хороша ініціатива, побільше би таких... Сподіваюсь вона зайде, і за пару місяців її повторять.
Є толкова стаття, де описується як на С-300В полювали. https://mil.in.ua/uk/blogs/c-300v/ Так от. Хаймарс стріляють на 70-75 км від лінії фронту і на туж саму глибину працює розвідка з літачків. Коридор для перевезень орків - це траса Новоазовськ-Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь. Від Роботинне до цієї траси - 80 км, Від Бердянська до лінії фронту 100 км, Від Урожайного до траси - 80 км, від Вугледара до Маріуполя - 77 км. Тобто навіть поточне просування є суттєвим. Просування ще на 10-15 км зробить всю зону загрозливою для пересування, розміщення складів, резервів, особового складу тощо.
Zebra написав:Хіба руйнація передбачає ядерне забрудження, вони можуть просто понівечити все обладнання, реактори, зробити щось, що унеможливіть відновлення роботи станції. Росатом знає як це зробити, вони їх проектують і будують.
. Що мішає США після цього дозволити нам стріляти Хаймарсами по РФ, якими понівечити всі електростанції, газокомпресорні станції, газорозподільні підстанції, котельні, електричні підстанції, нафтобази, компресорні станції нафтопроводу Дружба з відгалуженням на БТС-2, а вкупі і всі мости як законні воєнні цілі? В РФ після цього буду 10 млн біженців і неможливість утримувати війська в тій такі 70-75 км зоні від кордону.
sashaqbl написав:Я все ж маю надію, що до кінця року фронт значно посунеться в сторону Азовського моря. Якщо сухопутний коридор не буде перерізано, то він принаймні прострілюватиметься весь. Щодо наступу - орки прямо зараз намагаються наступати на півночі Луганщини. Готувати оборонні рубежі потрібно постійно і всюди. Oryx показує втрати техніки 1:1. ПЖ разом з Mонобанк та United24 за кілька днів зібрали на 10 тис. FPV дронів, під які будуть серійно випускати боєприпаси. ЦЕ хороша ініціатива, побільше би таких... Сподіваюсь вона зайде, і за пару місяців її повторять.
Є толкова стаття, де описується як на С-300В полювали. https://mil.in.ua/uk/blogs/c-300v/ Так от. Хаймарс стріляють на 70-75 км від лінії фронту і на туж саму глибину працює розвідка з літачків. Коридор для перевезень орків - це траса Новоазовськ-Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь. Від Роботинне до цієї траси - 80 км, Від Бердянська до лінії фронту 100 км, Від Урожайного до траси - 80 км, від Вугледара до Маріуполя - 77 км. Тобто навіть поточне просування є суттєвим. Просування ще на 10-15 км зробить всю зону загрозливою для пересування, розміщення складів, резервів, особового складу тощо.
Аэророзвідка працює на 25-30 км вглиб фронту, далі шансів немає, бо РЕБ та ЗРК не дозволяють. Перерізання можливе тільки артилерією це до 20 км. Отже, Просунулось треба ще на 50 км. Хаймерси не перерзають автошляхи, бо постріл дуже дорогий якщо бити навмання по рухомим цілям, вони тільки по стаціонарним працюють.
Просування вглиб розширює лінію фронту, отже потрібні додаткові 10-20 бригад буде.
vitaliiangel написав:переставайте делить людей на сорта. Есть те кто совершали преступления и те кто его поддерживали, остальных вы за что ненавидите?
Дуже давно визначив приналежність оцього віталіана до ворогів всього українського . Постійно однакова риторика з фактичним виправданням руських . Напевно сам такий - недарма ж принципово не бажає переходити на українську . Ну а руська культура та мова - про них просто треба забути на років 30-40 - а потім починати згадувати , якщо комусь захочеться . А зараз вони для нас просто токсичні - отрута у вуха та мозок . Хто цього не розуміє - або просто дурний , або ворог .