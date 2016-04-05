Додано: Чет 17 сер, 2023 14:26

vitaliiangel пройшовся провокативною темою, та вона слизька і багатьом противна - але показує насамперед, ставлення людей усередині країни, як ділилися люди тут на правильних і не правильних завжди, задовго до війни, так нічого не змінилося і ніхто не йтиме на компроміси.

А значить не бути тут спокійною та безтурботною а-ля Швейцарії. І все, що сталося, мало статися як наслідок минулого, все що відбуватиметься буде відбуватися як наслідок сьогодення...

Кожен вибирає свою долю сам. Вибрав – не плач.



Є чудовий вірш, їм і закінчу



Кожен вибирає по собі

жінку, релігію, дорогу.

Дияволу служити чи пророку

кожен вибирає по собі.



Кожен вибирає по собі

слово для любові та молитви.

Шпагу для дуелі, меч для битви

кожен обирає по собі.



Кожен обирає по собі.

Щит та лати. Посох та латки.

Міру остаточної розплати.

Кожен обирає по собі.



Кожен вибирає собі.

Вибираю теж як вмію.

Ні до кого не маю я претензій.

Кожен вибирає по собі.