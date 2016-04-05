|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 17 сер, 2023 16:28
Denik
Про с300 в статті купа неточностей,наприклад я в 82-у році призвався в Миколаїв на службу в розорнутий полк ппо з с300,а в статті пишуть про 83-ій, і тягачі були колісні крази, ане на гусеничному ході
-
гуляйполе
-
-
- Повідомлень: 417
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 сер, 2023 16:42
Прораб написав:vitaliiangel
пройшовся провокативною темою, та вона слизька і багатьом противна - але показує насамперед, ставлення людей усередині країни, як ділилися люди тут на правильних і не правильних завжди, задовго до війни, так нічого не змінилося і ніхто не йтиме на компроміси.
А значить не бути тут спокійною та безтурботною а-ля Швейцарії. І все, що сталося, мало статися як наслідок минулого, все що відбуватиметься буде відбуватися як наслідок сьогодення...
Кожен вибирає свою долю сам. Вибрав – не плач.
Є чудовий вірш, їм і закінчу
Кожен вибирає по собі
жінку, релігію, дорогу.
Дияволу служити чи пророку
кожен вибирає по собі.
Кожен вибирає по собі
слово для любові та молитви.
Шпагу для дуелі, меч для битви
кожен обирає по собі.
Кожен обирає по собі.
Щит та лати. Посох та латки.
Міру остаточної розплати.
Кожен обирає по собі.
Кожен вибирає собі.
Вибираю теж як вмію.
Ні до кого не маю я претензій.
Кожен вибирає по собі.
Руководствуетесь инструкциями prodigy
- цитировать можно, ссылаться нельзя?
Действительно прекрасное стихотворение Юрия Левитанского, написанное на русском языке, перевод Марианны Алетея.
Юрий Левитанский - русский поэт еврейского происхождения родом из Украины.
Кем будем его считать? Представителем какой культуры?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25494
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5093 раз.
- Подякували: 4739 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 17 сер, 2023 16:45
andrijk777 написав:
Ця ваша дискусія позбавлена змісту.
По тій простій причині що москалі не цікавляться(реально) що при них думають україніці. Їм достатньо своїх СМІ(фактично своєї пропаганди). Те що ми про них думаєм - ні на що принципово не впливає(або впливає мінімально).
Ось воював СРСР з німцями - хтось питав що німці думають про радянських людей? Ні, звичайно. З німців зробили нелюдів бо "так треба було".Воювали з фінами, також думки фінів нікого не цікавили, але з фінів нелюдів не зробити бо "так треба було"
.
пробачте, але ви нічого не знаєте на цю тему...
хтось з родичів матері воював з фінами і потім у родині казали, що фіни лютіші за німців до населення
а сам коли працював на практиці у колгоспі не раз чув "на вас нема румуна з ногайкою"(казали це люди, які під час окупації одеської області працювали на полях під "наглядом" румунів, і їм тобі було як мені тоді по 12-13 років)
до речі, сьогодні інші часи-деякі росіяни продовжують подорожувати світом(до Туреччини та Єгипту переважно), тобто ці точно знають що про них думають у світі
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10062
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3152 раз.
- Подякували: 3225 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 17 сер, 2023 16:49
prodigy написав: andrijk777 написав:
Ця ваша дискусія позбавлена змісту.
По тій простій причині що москалі не цікавляться(реально) що при них думають україніці. Їм достатньо своїх СМІ(фактично своєї пропаганди). Те що ми про них думаєм - ні на що принципово не впливає(або впливає мінімально).
Ось воював СРСР з німцями - хтось питав що німці думають про радянських людей? Ні, звичайно. З німців зробили нелюдів бо "так треба було".Воювали з фінами, також думки фінів нікого не цікавили, але з фінів нелюдів не зробити бо "так треба було"
.
пробачте, але ви нічого не знаєте на цю тему...
хтось з родичів матері воював з фінами і потім у родині казали, що фіни лютіші за німців до населення
а сам коли працював на практиці у колгоспі не раз чув "на вас нема румуна з ногайкою"(казали це люди, які під час окупації одеської області працювали на полях під "наглядом" румунів, і їм тобі було як мені тоді по 12-13 років)
Ну може хтось щось і казав.
Я маю на увазі на державному рівні
їх не робили нелюдами. Не було такої політики(пропаганди) в СРСР.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5041
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|119096
|
|
|6076
|495297
|
|
|1
|6036
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|