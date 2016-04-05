Прораб написав:

пройшовся провокативною темою, та вона слизька і багатьом противна - але показує насамперед, ставлення людей усередині країни, як ділилися люди тут на правильних і не правильних завжди, задовго до війни, так нічого не змінилося і ніхто не йтиме на компроміси.А значить не бути тут спокійною та безтурботною а-ля Швейцарії. І все, що сталося, мало статися як наслідок минулого, все що відбуватиметься буде відбуватися як наслідок сьогодення...Кожен вибирає свою долю сам. Вибрав – не плач.Є чудовий вірш, їм і закінчуКожен вибирає по собіжінку, релігію, дорогу.Дияволу служити чи пророкукожен вибирає по собі.Кожен вибирає по собіслово для любові та молитви.Шпагу для дуелі, меч для битвикожен обирає по собі.Кожен обирає по собі.Щит та лати. Посох та латки.Міру остаточної розплати.Кожен обирає по собі.Кожен вибирає собі.Вибираю теж як вмію.Ні до кого не маю я претензій.Кожен вибирає по собі.